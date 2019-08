Ekstreme salgstall for sparkesykler i Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen presenterer én gang i halvåret salgstall for alt fra tørketromler til speilreflekskameraer, og hittil i år kan de rapportere om relativt svake tall, men det er likevel ett produkt som går som varmt hvetebrød.

Den generelle trenden hos nordmenn er færre, større og bedre. Vi later til å vente lenger med å bytte ut varer, men når vi først kjøper, så kjøper vi kvalitet. Tidligere var vi snare med å bytte ut mobiltelefonen, og kjøpte gjerne billigere, mens vi nå velger flaggskipmodeller og heller beholder disse i noen år.

Det samme gjelder TV-er. Snittstørrelsene vokser samtidig som den generelle prisen på sammenlignbare modeller synker. Folkemodellene på 55" begynner å bli for små for folk flest, så Kari Nordmann klinker gjerne til med 65" eller større når hun først tar frem lommeboken.

Black Friday og norsk ekstremsalg

Selv om man ser en svak nedgang i bransjens samlede salg er det ikke slik at det ikke finnes suksesshistorier. Det er ennå tidlig på året, og frem mot jul er det mye som skjer. Mye avhenger av at høsten og vinteren skal sette inn før vi blir varme i trøya her oppe i nord, og vi er ofte flinke til å kjøpe elektronikk under store salg som Black Friday eller i perioden videre frem mot jul.

Likevel finnes det enkelte produkter som vi nordmenn finner så besnærende at vi ikke klarer å dy oss. Digitale assistenter (tenk Alexa, Google Assistant og relaterte produkter) er dobbelt så populært nå i forhold til på samme tid i fjor.

Den store vinneren må man likevel si befinner seg i den såkalte mikromobilitetsektoren, der den elektriske sparkesykkelen (og lignende doninger), kan skilte med 30 000 solgte enheter (til privatpersoner) bare i første halvår av 2019. Med tanke på hvor fersk oppmykningen av lovverket er og hvor mye man må ut med for en skikkelig sparkesykkel er dette oppsiktsvekkende tall.

Dab dabber av sammen med speilrefleks

Ingen forventet at den store DAB-bølgen skulle fortsette, siden slukkingen av FM-nettet var en tydelig pådriver for salget, men tallene for de digitale radioene er likevel skuffende for bransjen. 13 % av den norske befolkningen har kjøpt DAB-radio hittil i år, mot 25 % i 2018, hvilket betyr at salgsnivået er nesten halvert, og nå tilbake på omtrent det samme som før stengningen av det analoge nettet.

Sett under ett er ikke dette et foreløpig uår for elektronikkbransjen, men noen fikk kanskje hjertet i halsen av å se at speilreflekssalget har gått ned hele 53 prosent. Likevel, med få storforbrukere får man store prosentvise innhugg i statistikken når for eksempel speilløse systemkameraer er på frammars. Samtidig steg det totale bildemarkedet med 5 % i første halvår, så selv om fotobransjen kanskje har blitt dårligere på å friste Ola Nordmann med de aller dyreste proffmodellene er det likevel lite som tyder på at vi her på berget kommer til å slutte å interessere oss for bilder med det første.