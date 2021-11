Nettleserkrigen: Edge gir Microsoft 365-kunder grunn til å forlate Chrome

Microsoft har avslørt en rekke kommende forandringer som vil gjøre nettleseren Edge et opplagt valg for brukere av Microsoft 365-kontorpakken.



I et langdrygt blogginnlegg annonserte selskapet at de for tiden jobber på spreng med å implementere forandringer som skal strømlinjeforme arbeidsflyten for Microsoft 365-kunder.



Et eksempel på en slik forandring er at Edge snart vil kunne bruke innloggingsinformasjon fra de andre 365-appene når man åpner filer på nett, slik at man slipper å bli konfrontert med innloggingsvinduer i tide og utide.



På lignende vis kommer alle lenker som deles til brukere via Teams og Outlook snart til å dukke opp i en dedikert fane i Edge-historikken, noe Microsoft mener vil «redusere friksjonen involvert i å prøve å grave frem e-posten eller beskjeden der lenken originalt ble delt.»



For å sikre at brukere får nok kontekst skal Edge etter hvert også få en ny uttrekksmeny som identifiserer personen som opprinnelig delte lenken, og hvilken app som ble brukt under delingen, i tillegg til at man får se deler av den opprinnelige meldingen.



Disse forandringene skal ifølge Microsoft implementeres i løpet av kommende halvår.

Den nye historikksiden i Microsoft Edge (Image credit: Microsoft)

Microsoft Edge: Den perfekte nettleseren for Microsoft 365-brukere?

Selv om Google har gjort store fremskritt med sin kontorpakke har Microsoft alltid hatt overtaket når det gjelder sterk integrasjon mellom appene og tjenestene, noe som også strekker seg ned til Windows-nivå, OS-et som kjøres på de aller fleste bedriftsmaskiner.



Med disse kommende forandringene tar Microsoft sikte på å styrke koplingene mellom sine produkter ytterligere, og posisjonere nettleseren sin som en slags portal som binder det hele sammen.



«Millioner av folk på verdensbasis setter sin lit til produktivitetsappene i Microsoft 365 og Microsoft Edge som en del av deres daglige arbeidsflyt. Over de neste seks månedene skal vi gjøre opplevelsen mellom Edge og Microsoft 365 mer harmonifylt», erklærte Microsoft.



«Med Microsoft Edge vil arbeidstakere ikke bare få en raskt, sikker og moderne nettleser, men de vil også kunne oppleve tilkoplinger med Microsoft 365-apper, noe som hjelper dem med å jobbe smartere, beholde konteksten gjennom dagen og få mer ut av Microsoft 365-abonnementet.»



I tillegg til at produktpakken overordnet blir styrket, er forandringene antakeligvis laget på en måte som gjør at nye brukere får lyst til å ta i bruk Edge. Selv om nettleseren har vært ganske så populær i tiden etter lanseringen i januar 2020, så har veksten vært mindre imponerende i det siste. Ifølge de ferskeste tallene fra Statcounter, har Edge-brukermassen vokst med kun 0,54 % siden starten av året (per nå har nettleseren 3,77 % markedsandel.)



En faktor som har bidratt til dette platået er at Edge-veksten tidligere har bestått i nedgangen i bruken av Internet Explorer og den eldre Edge-varianten, som begge nå har blitt pensjonert av Microsoft. Nå som de fleste har kommet seg over på nye Edge må Microsoft finne nye metoder for å rappe kunder fra Chrome og de andre nettleserkonkurrentene. Ved å tilby nye og fristende funksjoner håper selskapet at den stagnerte veksten vil løsne.