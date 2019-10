Microsoft annonserer Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Duo, med mer

På Microsofts October 2019-evenement avslørte selskapet en hel rekke nye Surface-produkter. Mange av disse nye enhetene ble lekket før den offisielle avsløringen, og som forventet lanserte Microsoft en hel drøss med Microsoft Surface-enheter, og i spissen var Surface Laptop 3 og Surface Pro 7.



Microsoft hadde også noen overraskelser i ermet, som eksempelvis Surface Neo – en sak med dobbel skjerm som kan vise seg å bli revolusjonær; samt Microsoft Surface Duo, hvilket endelig er en ny Microsoft-produsert telefon.



Mange av disse enhetene kommer til å være i hyllene nå til vinteren, men Microsoft avslørte også en del mer esoteriske prosjekter som kommer til å bruke enda litt lenger tid frem til oss kunder. Vi samlet like gjerne alt i hop i denne artikkelen.

The Surface Laptop 3 er penere enn noensinne. (Image credit: Microsoft)

Surface Laptop 3

Det første som dukket opp var Surface Laptop 3, siste generasjon i Microsofts enormt populære bærbare PC-er i Surface-serien. Denne PC-en med litt mer tradisjonell formfaktor får man nå både i 13- og 15-tommersvarianter og inni finner man det aller seneste fra både Intel og AMD.

13-tommersvarianten av Surface Laptop 3 får man med firekjernersprosessor fra Intel av tiende generasjon, akkurat som vi forventet. Samtidig ser vi at 15-tommersmodellen har fått en spesiallaget AMD Ryzen 7-prosessor, eller som Microsoft kaller den: «Ryzen 7 Surface Edition.» Denne CPU-en kjører i tospann med en AMD Vega-GPU slik at maskinen klarer å levere noe som angivelig er den beste grafikkytelsen i sin vektklasse.



Noe som dog kan være viktigere for en del folk er forandringene Microsoft har gjort med chassiset. USB-C er endelig på plass på Surface Laptop 3-maskinene, og selv den proprietære Surface Connect-porten har overlevd. Man får også en større styreflate – 20 % større, for å være nøyaktig. Og, med en ny type aluminium på utsiden er Surface Laptop 3 rett og slett nydelig.

Det beste av alt? Toppen av maskinen er avtagbar, slik at man enkelt kan komme til og reparere. Microsoft gjorde det dog rimelig klart at dette kun er ment for profesjonelle.



Surface Laptop 3 kan forhåndsbestilles i dag i USA og Storbritannia, mens det er uklart hvor lenge vi i Norge må vente. Per nå får man en feilmelding om man prøver å bestille fra Microsoft sine hjemmesider. Den amerikanske prisen for den billigste varianten av Surface Laptop 3 (13-tommersmodellen) er $999 (9125 kroner per dagens kurs), mens man må ut med $1199 (10 952 kroner) for 15-tommersmodellen. På Microsofts norske hjemmesider står 14 999 kroner oppført som laveste pris.

The Surface Pro 7 hjelper deg med å bli mer kreativ (Image credit: Microsoft)

Surface Pro 7

Og, vi får selvfølgelig en ny Surface Pro. Surface Pro 7 ble ikke presentert i samme detalj som Surface Laptop 3, men vi vet at USB-C endelig er her. Likevel bruker også denne den irriterende Surface Connect-porten.



Surface Pro 7 gir oss også en del forbedringer. Nå, med Surface Pen, kan man for eksempel direkte modifisere tekst i Microsoft Word, og såkalte Studio-mikrofoner for Surface Pro 7 gjør at det skal bli enklere å bruke stemmestyring.

Det er omtrent alt vi vet om Surface Pro 7, men vi regner med at vi kommer til å få vite mer om maskinvaren under det skjønne panseret veldig snart, og vi kommer til å komme med oppdateringer så snart vi vet mer.



Også Surface Pro 7 kan man nå forhåndsbestille i USA og Storbritannia, og vil være i hyllene 22. oktober. Vi regner med at dette også gjelder i Norge, men igjen sliter Microsoft Norge med nettsidene sine, så det er vanskelig å få bekreftet at dette også gjelder hos oss. Herligheten vil koste $749 (6841 kroner) i USA, men vi regner med at prisen vil ligge noe høyere her i det kalde nord.

Til slutt, Microsoft har ørepropper også. (Image credit: Microsoft)

Surface Earbuds

Det virker som om «alle» er på vei med såkalt smarte in-ears nå og det later til at Microsoft vil være med på moroa. Slik får man Surface Earbuds.



Disse helt trådløse øreproppene har noe Microsoft kaller «Omnisonic» lyd, og med på kjøpet får man en beholder som også fungerer som lader. Og, til forskjell fra de rare problemene man har i Windows 10 med Bluetooth, kommer disse øreproppene til å kunne kople seg på via såkalt One-Click pairing.

Siden dette er et Microsoft-produkt har det også en del unik funksjonalitet, som for eksempel integrert Office 365, og det kan også oversette PowerPoint-presentasjoner til over 60 språk. Man trenger ikke å bekymre seg for at godsakene skal gå tom for batteri heller, det varer 24 timer på én lading.



Selv om man ikke har en Windows 10-maskin kan man bruke Surface Earbuds, de er for eksempel også kompatible med Android, der man kan bruke berøringskontrollene til å kjøre forskjellige musikk-apper.



Surface Earbuds vil være i hyllene før jul, og vil ha en amerikansk pris på $249 (2275 kroner) – antageligvis i tide til Black Friday og resten av shopping-sesongen.

Logoen til Surface Pro X ser fantastisk ut. (Image credit: Microsoft)

Surface Pro X

Nå over til noe helt annet: Surface Pro X. Dette er et av de tynneste produktene Microsoft lager, bare 5,3 mm tynn, noe som gjør at denne maskinen er ekstremt portabel.



Og det er ikke tilfeldig at maskinen er hendig. Dette er en enhet som er designet som en kumpan man alltid kan ha med seg, dette takket være den nye MSFT SQ1-prosessoren som er senterpunktet i Surface Pro X. Dette er en Snapdragon-prosessor med ARM-teknologi, slik som ryktene sa, hvilket betyr at maskinen har LTE-støtte innebygget og trekker kun 7 W. Vi vet ikke hvor lang batteritid det kommer til å være snakk om, men med en såpass strømgjerrig prosessor burde den være temmelig imponerende.

Tro dog ikke at dette er noe småtteri: den tar seg likevel godt ut. Den har det sedvanlige Microsoft Surface-designet og en såkalt PixelSense-skjerm som strekker seg fra kant til kant og har en oppløsning på hele 2880 x 1920. Med et kontrastforhold på 1400:1 kan det bli vanskelig å ta øynene vekk fra maskinen.



Heldigvis har Surface Pro X full støtte for Windows 10, snarere enn at det er snakk om Windows 10 S, som mange andre ARM-baserte Windows-enheter. Det betyr at man ikke bare kan ta med seg denne overalt, uten å bry seg om hvor det er Wi-Fi, men man trenger heller ikke å bekymre seg over hva man kan gjøre med operativsystemet.



Microsoft avslørte også en ny Surface Slim Pen, hvilket burde utgjøre en langt bedre kompanjong til et produkt som Surface Pro X. Man kan dokke pennen rett under skjermen på det nye såkalte Type Cover-etuiet, og ligger den der vil den hele tiden lades, så det vil høre med til sjeldenhetene at man trenger å bekymre seg for batteriet på styrepennen.



Apropos nye Surface Pen: Nye Surface Pro X har 4096 nivåer med trykksensitivitet, hvilket burde være framifrå nyheter for enhver kunstner på farten. Adobe kom til og med på scenen og viste frem hva man kan utrette med maskinen, og avslørte den nye Fresco-appen, et nytt program for maling og tegning. Denne appen prøver å gjenskape hvordan det føles å male med spesifikke pensler og blyanter. Vi er ikke spesielt kunstnerisk anlagte selv, men det kan virke som om dette er den perfekte mellomtingen mellom fysisk og digital kunst.



Surface Pro X kan også forhåndsbestilles i dag i USA og Storbritannia, mens fysisk lansering vil finne sted 5. november. Igjen sliter vi med å forhåndsbestille fra den norske hjemmesiden, men prisen har Microsoft satt til 11 699 kroner, mens vi må vente til 19. november her hjemme.

Microsoft håper at Surface Neo kommer til å forandre verden. (Image credit: Microsoft)

Surface Neo

En ting til. Microsoft avslørte også Surface Neo, men det er ikke slik at man kommer til å få tak i den med det første. Denne maskinen vil ikke være tilgjengelig før julen 2020, men Microsoft bestemte seg altså for å erte oss med bilder og videoer allerede nå. Med dette produktet mener Microsoft at de skal «fjerne konflikten mellom bærbare PC-er og nettbrett.» Microsoft mener at dette er et «nytt produkt» som kommer til å bli «den neste kategorien.»



Dette er en enhet med dobbel skjerm, basert på Intel-teknologi. Den kommer til å kunne strekke bilder mellom de to skjermene, og er bare 5,6 mm tynn på begge sider. Vekten er på kun 655 gram, beskyttet av Gorilla Glass og kommer med en magnetisk penn – en drøm for kunstnere på farten.



Hvis man trenger et tastatur for å få ting gjort får man også dette med Neo. Dette finner man festet til baksiden med magneter, og når man snurrer dette rundt til fronten vil øverste del av skjermen forandres til såkalte Wonder Bar. Den andre skjermen minner om den i Asus ZenBook Pro Duo, i det at den finner frem en rekke verktøy som hjelper en i arbeidet.

Microsoft Surface Neo kommer til å ta i bruk Windows 10 X, en ny versjon av operativsystemet som er optimalisert for doble skjermer. Microsoft håper at Windows 10 X kommer til å danne grunnmuren til en ny æra produktivitet og kreativitet. Man trenger heller ikke å bekymre seg over at apper man er avhengig av ikke kommer til å fungere, Windows 10 X kommer til å støtte alle Windows 10-apper – ikke luke ut en hel del, som Windows 10 S gjør.



Når det gjelder hva som befinner seg under panseret var Microsoft, forståelig nok, litt vage. Alt vi vet er at den kommer til å ha en spesialtilpasset Intel Lakefield-prosessor. Denne prosessoren kommer til å ha ellevte generasjon Intel-grafikk, og siden Intel har klart å halvere størrelsen på silisiumet er også printkortet halvert, hvilket antageligvis er grunnen til at enheten er såpass liten.



Siden det kommer til å ta over et år før Surface Neo kommer ut, og den er såpass innovativ, er det vanskelig å tippe på pris, men vi forventer ikke et billig produkt. Vi regner med at Microsoft kommer til å lette mer på sløret nærmere jul neste år.

Microsoft gir endelig ut en ny telefon. (Image credit: Microsoft)

Microsoft Surface Duo

Microsoft avslørte endelig telefonen sin, eller «kommunikasjonsenheten». Uansett hva det er sier Microsoft: «Vær du sikker: dette er et Surface-produkt». Møt Surface Duo.



Dette er en telefon med to skjermer, snarere enn en telefon med bøyelig skjerm, slik som Samsung Galaxy Fold tilbyr. Man får to skjermer på 5,6 tommer, en på hver side av enheten, hvilket er mye skjerm.



For de av oss som overlevde Windows Phone-dagene er det gledelig å høre at Microsoft har slått seg sammen med Google om å tilby Android-støtte i Microsoft Surface Duo. Denne enheten kommer til å støtte absolutt alle Android-appene på markedet.



Også Microsoft Surface Duo lar vente på seg, og vi må smøre oss med tålmodighet helt frem til juletider neste år.