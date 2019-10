Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3 og en ARM-drevet Surface er avslørt av lekkede bilder

Igjen har det lekket ut bilder av Microsofts kommende Surface-maskiner, og denne gangen avsløres det at det vil komme en Surface Laptop Pro 7, en Surface laptop 3 i de to størrelsene 13 og 15 tommer og en ARM-basert Surface-enhet av et eller annet slag.

Evan Blass som står bak lekkasjen, nevner også at Microsoft skal vise frem en Surface-enhet med to skjermer under det store lanseringsarrangementet Microsoft skal holde onsdag kveld.

Disse bildene følger etter en serie andre promobilder som ble lekket på nettet i går av WalkingCat (en annen respektert og pålitelig kilde), og der så vi også hint til en Surface-enhet med ARM-prosessor. Begge lekkasjene virker ekte, men vi har selvfølgelig ikke fått bekreftelse på det fra Microsoft.

Først kan vi ta en nærmere titt på Surface Pro 7, slik den fremstår i de lekkede bildene:

Den er nærmest identisk med den eksisterende Surface Pro 6, men denne gangen er den utstyrt med USB-C, noe som strengt tatt er på tide. (Dette burde ha vært på plass i forrige modell også). Samtidig er den fortsatt også utstyrt med en Type-A-port.

USB-C-porten er plassert der Mini-Display-port-utgangen satt tidligere, noe som kan bety at den enten er droppet eller flyttet til den andre siden.

Nå tar vi en titt på Surface Laptop 3:

Den store endringen her er at det nå finnes en 15-tommervariant i tillegg til 13-tommeren vi hadde fra før. Det ser også ut til at Surface Laptop 3 har droppet Alcantara-stoffet som kledde deler av Surface Laptop 2.

ARM-prosessor

Vi har spart det beste til slutt – eller i hvert fall det mest spennende nye tilskuddet til Surface-serien – for dette skal ifølge Blass være en ny Surface med ARM-prosessor:

Det er imidlertid uklart om dette er snakk om Surface 7, noe det har gått rykter om tidligere, eller om det blir et annet produkt. PC World melder at Microsoft ikke har spikret navnet helt ennå selv rett før lansering, men det kan være det blir en eller annen slags Surface Pro-variant fremfor en vanlig Surface-modell.

Uansett hva den blir hetende, så ser det ut som den får to USB-C-porter, en relativt stor skjerm som ser mye høyere ut enn dagens Surface Pro, og mye smalere skjermkanter.

Den er fortsatt utstyrt med stativ på baksiden, men hengslen ser ut til å være annerledes, noe som kan sikre at tastaturet ligger mer flatt på underlaget mens du skriver.

Som vi nevnte i går, skal ARM-varianten være utstyrt med en modifisert utgave av Snapdragon 8cx, men akkurat hva som er endret er ikke kjent. Promobildet som dukket opp i går nevnte 4G og ikke 5G, noe som er litt merkelig når det er snakk om denne prosessoren.

Kan det i stedet være snakk om en eldre Qualcomm-prosessor? Det virker usannsynlig med tanke på at dette er en Surface-maskin, og at Snapdragon 8cx nettopp er ment å gi bedre ytelse og batteritid til slike maskiner. Samtidig er jo dette snakk om Microsoft, som først nå introduserer USB-C i Surface Pro …

Når det gjelder Surface-modellen med to skjermer som Blass også nevner, så finnes det altså ingen bilder av denne. Dermed blir det spennende å se om Microsoft faktisk har klart å holde lokk på i hvert fall ett nytt produkt. Vi skal uansett holde deg oppdatert på alt som lanseres under onsdagens arrangement, som går av stabelen kl. 16 norsk tid.