LG G8 skal ifølge rykte få to skjermer som er koblet sammen

LGs mobiler har ikke fått like mye oppmerksomhet som mange av rivalene de siste årene, men de gir ikke opp av den grunn. Faktisk ser det ut til at de satser stort i 2019 med en telefon som har to skjermer.

LG G8 skal lanseres under MWC 2019 i februar, og ifølge det sør-koreanske nettstedet Naver skal den få en dobbel skjerm.

Det offisielle navnet skal være LG G8 ThinQ, og den vil skille seg fra rivalen Samsungs Galaxy X ved at LG har valgt å gå for to skjermer som er koblet sammen i stedet for en hel men brettbar skjerm.

Vi har ingen bekreftelse på de nøyaktige målene, men når skjermene ikke er koblet sammen så skal LG G8 ha en liten skjerm på rundt 4 tommer (den koreanske nyhetssaken oppgir at skjermen er på tre tommer, men vi får høre at det skal dreie seg om bredden på skjermen). Når skjermene kombineres, blir størrelsen på totalt 7 tommer, noe som kan sammenlignes med en stor telefon eller et lite nettbrett.

CNET oppgir at dette ikke er en brettbar telefon, slik det sør-koreanske nettstedet sier. Hvordan de to skjermen kobles sammen er et mysterium, men måten de kobles sammen på skal være svært sømløs.

Selv om det viser seg at disse ryktene stemmer så vil ikke LG G8 ThinQ være den første telefonen med to sammenkoblede skjermer. ZTE Axom M og Sonys brettbare konsepttelefon gjorde det samme, men i ZTEs tilfelle var det snakk om en mer tradisjonell hengsle.

ZTEs dobbelskjermtelefon var ganske stor og den hadde en tydelig «søm» på midten av skjermen, men det er ventet at LG G8 skal se ut som den har én enkelt skjerm når de to er koblet sammen.

LG G8 kan ha en mindre 4 tommer skjerm, som kan utvides til 7 tommer når de to skjermene brukes sammen.

LG mener to skjermer er bedre enn én

Ifølge Naver skal LGs dobbelskjermløsning komme som et resultat av et ønske om å holde prisen nede – to sammenkoblede skjermer er billigere å lage enn én brettbar skjerm.

Det er ventet at Samsung Galaxy X skal koste over 15.000 kroner, mens LG G8 kan få en pris som kan sammenlignes med andre toppmodeller.

Vi regner med å se flere lekkasjer rundt LG G8 frem mot lanseringen under MWC 2019 25. februar, og vi skal ikke se bort i fra at det vil komme noen strategiske «lekkasjer» om LG G8 i forkant av Samsung Galaxy S10-lanseringen 20. februar også.

Selskapets satsing mot å lansere en dobbelskjermtelefon til en lavere pris enn Samsung kan ses som et forsøk på å snu selskapets nedadgående salg, og vi kan også se det som et tegn på at de ønsker å gå tilbake til røttene sine ved å tilby mer verdi for pengene med sine telefoner.

Ny programvare for LG G8 og andre telefoner

Den doble skjermen er ikke alt som er nytt med med LG G8 – det er også ventet at LG skal introdusere et nytt brukergrensesnitt som går under navnet «Touchless».

Den nye løsningen skal gjøre bruk av sensorer på forsiden av telefonen som gjenkjenner håndgester uten direkte kontakt med skjermen. Det sør-koreanske nettstedet melder at sensorene skal kunne plukke opp håndbevegelser på 20 til 30 centimeters avstand.

Grunnen at LG satser på denne løsningen, skal være at det skal bli lettere å betjene telefonen fra ulike posisjoner. Touchless-betjening skal også gjøres tilgjengelig på andre LG-enheter, deriblant telefonene i V-serien.

Vi forventer å se flere detaljer om LG G8 når vi nærmer oss lanseringen under MWC 2019 som starter 25. februar, og det er også gode sjanser for at det vil dukke opp noen strategiske «lekkasjer» i forkant av Samsung Galaxy S10-lanseringen 20. februar.