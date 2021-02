Jeff Bezos går av etter 26 år som Amazon-sjef – dette er planen videre

Jeff Bezos annonserte i natt (norsk tid) at han i tredje kvartal i år trer av som Amazons administrerende direktør, og avslutter med det en 26-årig rekke som sjef for gigantbutikken han skapte i 1994. Bezos vil istedenfor tre inn i rollen som styreleder.



Andy Jassy skal ta over som administrerende direktør i Amazon senere i år når Bezos' avgang finner sted i praksis, ifølge en e-post sent til Amazon-arbeidere den 2. februar. Jassy, som nå er sjef for Amazon Web Services (AWS), selskapets skytjeneste-plattform, har jobbet i Amazon siden 1997.

«Andy er en velkjent skikkelse innad i selskapet, og har vært i Amazon nesten like lenge som jeg har», sa Bezos i e-posten. «Han kommer til å bli en enestående leder, og har min fulle tillit.»



Amazon Web Services har vært selve motoren for inntektene til Amazon i de siste årene, noe man ganske tydelig kan se av Amazons kvartalsinntekter, som nå, for første gang, overstiger hundre milliarder dollar i kvartalet ($125,6 milliarder, ifølge CNBC.) Omlag 52 % av overskuddet til selskapet stammer fra skytjenestene.

Bezos utdyper hans nye rolle som styreleder: «Jeg akter å fokusere min energi og oppmerksomhet på nye produkter og tidlige initiativer.» Gitt omfanget av Bezos' interesser ved siden av Amazon, inkludert The Washington Post, Blue Origin, med mer, så gjenstår det å se hvor mye av fokuset som ender opp innad i Amazon.

På vei til himmels med nytt lederskap

At Andy Jassy nå velges som Amazons neste administrerende direktør er ikke spesielt overraskende. Skytjenester er i dag den største kilden til inntekter for Amazon, i likhet med selskaper som Microsoft og Oracle.



«Skyen» og «skytjenester» er ord som svirrer mye rundt for tiden, men som mange kanskje ikke har et aktivt forhold til. Likevel er det slik at omtrent alle appene på telefonen din har en eller form for online-funksjon som sannsynligvis bruker AWS, Microsoft Azure eller Oracle Cloud Infrastructure.

Gitt Amazons eksplosive vekst i de senere år, og at Bezos' har valgt Jassy som erstatter i sjefsstolen, er det overveiende sannsynlig at Amazon opplever fremtiden som avhengig av at skytjeneste-delen av selskapet fortsetter å fungere som rammeverk for resten av selskapets anliggender, snarere enn motsatt.



Det skal bli spennende å følge utviklingen av «nye» Amazon i månedene og årene som kommer.