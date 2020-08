Amazon-lansering i Norge: alt du trenger å vite om gigantens inntog

Oppdatering 4/08/2020: Amazon bekrefter at en lansering i Sverige er på trappene. I en pressemelding datert 4. august sier Alex Ootes, VP for Expansion i Amazon: «Amazon har vært tilgjengelig for svenske konsumenter og bedrifter gjennom våre ulike europeiske hjemmesider over flere år, men neste steg er å introdusere et komplett detaljhandeltilbud i Sverige, og det er de vi har planer om å gjøre nå». Dermed er det klart: Amazon starter nettbutikk i Sverige.



Amazon trenger knapt noen introduksjon. Det som startet som en relativt beskjeden online-butikk med et fokus på bøker (spesielt i Europa) er nå et av verdens aller mest verdifulle selskaper, og eier og leder for megakonsernet, Jeff Bezos, er viden kjent for å være verdens rikeste mann. I flere år har det versert rykter om Amazons oppstart i Norden, men lanseringen har latt vente på seg. Nå tyder mye på at tiden snart er inne.

Amazon er ikke bare en nettbutikk, men også en av verdens aller største tilbydere av prosessering og lagring i skyen, og i takt med knivingen med Microsoft har AWS-datasentrene spredd seg utover verden, også i Norden. Samtidig har nordiske kunder måttet vente på Amazons fysiske tjenester og nettbaserte utsalgssted og norske grossister har måttet sitte på pinebenken med forberedelsene til det uunngåelige amerikanske inntoget.

Når kommer Bezos' Amazon til Norge? (Image credit: Shutterstock)

Når det lakker og lir mot jul kommer gjerne ryktene om lansering, siden de gjeveste periodene for salg er i årets siste måneder (der Black Friday, Cyber Monday og julegavesalget er høydepunkter), og 2020 er intet unntak i så måte, særlig siden Amazon Prime Day (Amazons salgsdager, rettet mot kunder som abonnerer på Amazon Prime) i år ble utsatt på grunn av COVID-19, og nå antageligvis skal finne sted senere på høsten.

Rett på sak

Hva er det? Amazon, verdens største nettbutikk

Amazon, verdens største nettbutikk Når kommer den? Antageligvis i løpet av høsten

Kommer krypende

Amazons inntog i Norge er ikke gjort i en håndvending. Amerikanerne registrerte sin norske arm av selskapet i Brønnøysundregistrene allerede i år 2000, og sakte men sikkert har ulike deler av det mangefasetterte konsernet blitt lansert her i nord. Amazon Prime Video, strømmetjenesten som i Norge er enkeltstående, og ikke knyttet til et Prime-abonnement (som i USA), ble lansert i 2016. AWS (som driver med tjenester basert på datasentre knyttet opp mot bedrifter) er allerede veletablert i Norden, og tidligere i år kom Amazons egne betalingsløsning, hvor man kan samle opp månedlige utgifter og betale hele summen påfølgende måned, på samme måte som med Klarna.

Amazon Prime Video finnes allerede i Norge. (Image credit: Amazon)

Det er derfor liten tvil om at Amazon er på vei inn i full mundur her på berget, spørsmålet er: når skjer det? Ryktene vedrørende full lansering av nettbutikken har svirret i åresvis, og senest i 2018 var mange helt sikre på at det ville skje før klokken bikket 2019. Likevel lot nettbutikken vente på seg, så hvorfor tror vi at det vil skje i 2020?

Når lanseres nettbutikken?

Tidligere i år uttalte Carl Helgesseon, administrerende direktør i Rankona Mazon (et konsultentfirma som spesialiserer seg på Amazon), at storselskapet har forhørt seg i Sverige angående logistikkløsninger, og at de allerede har etablert et lager i Eskilstuna, drøye 10 mil vest for Stockholm.

En stilling som «head of markedplace» har også nå nylig blitt utlyst for Amazon i Norden, noe som skulle tilsi at selskapet er i ferd med å bevege seg mer i retning varesalg.

En jobbsøknad som spesifikt nevner Sverige først, så snakker om ekspansjon til Finland, Danmark og Norge. (Image credit: Amazon)

I slutten av juli fikk vi høre at Emma Hernell, visedirektør i det svenske analysebyrået HUI Research mente å ha sikker informasjon om at lanseringen av Bezos' gigant skal finne sted i Sverige i høst (gjennom en uttalelse til DN.) Den finske detaljhandelkonsulenten Markus Varsikko i Dash Retail var samstemt i vurderingen, og hevdet også at lanseringen kan anses som bekreftet – men de to hadde ulike vurderinger om tidspunktet. Alt handler om å treffe riktig med tanke på høstens salg, men samtidig klare å håndtere den forventede trafikken forbundet med en lansering. Spørsmålet er om Amazon klarer å få nettsiden oppe og gå tidlig på høsten (i september eller oktober), eller om de må vente helt til november og Black Friday, og potensielt slite med oppstartsproblemer midt i årets heftigste salgsperiode.

Helt i begynnelsen av august ble det avslørt at Amazon har kommet et godt stykke på vei med den svenske varianten av nettbutikken. Ehandel, et svensk nettsted som driver med bransjenyheter for netthandel, surfet i noen timer rundt på det Amazon kaller «Project Dancing Queen», den uomtvistelig svenske versjonen av Amazons nettbutikk, etter at de fikk nyss via Twitter-bruker @jessenic om at Amazon hadde åpne veier direkte inn til siden via IP-adresser (kontra nettadresser.)

Ifølge Ehandel var store deler av nettsiden oversatt, og det fantes allerede en del priser, dog for det meste på produkter som allerede finnes om man bruker den tyske versjonen (som representerer vårt nærmeste fysiske lager.)

Det var i noen timer mulig å surfe på den svenske Amazon-nettsiden, om man brukte IP-adresse istedenfor URL. (Image credit: Twitter)

Et annet spørsmål knytter seg til hvorvidt gigantgrossisten vil samkjøre lansering i flere nordiske land. Mange regner med at Sverige vil være først ut nå i høst, at nabolandet vil fungere som «ryggraden for logistikken i resten av Norden» (ifølge Markus Varsikko), men stillingsutlysningene vi har sett hittil er for verv som gjelder hele Norden.

Hva betyr det for deg?

Forflytningen av det fysiske lageret nærmere deg som kunde vil potensielt føre til lavere fraktkostnader og kortere leveringstider, men den nøyaktige fasiten her får vi ikke før logistikkavtalene er på plass, og vi vet hvordan Amazon skal samspille med nordiske transportaktører. Det er tross alt ikke videre langt til Tyskland, der hovedlageret til Amazon i Europa er situert, men med et lager i nærheten av Stockholm kan vi se for oss svært korte leveringstider på sikt.

Prime, abonnementet som gir tilgang til musikk, film og TV-serier, e-bøker, mat og gratis budservice (for å nevne noe) har over 150 millioner brukere verden over, spredd utover store deler av Asia, Europa og Nord-Amerika. Vi i nord har vært utelatt, men med lanseringen av Amazons nettbutikk kan ventetiden være over også for Prime.

Dette betyr potensielt et svært innholdsrikt abonnement på sikt, og særlig interessant er det at Amazon gjerne pleier å skilte med ekstra billige tjenester og varer ved lansering, som eksempelvis da plattformen ble lansert i Storbrittania, og britene fikk tilgang på 20 gratis Premier League-kamper ved å knytte seg til Prime. Enda mer interessant er det at balløya i den etterfølgende tiden fikk tilgang til den gjeve fotballigaen for 900 kroner i året (til sammenligning betaler du 5388 kroner for TV2 Sumo med Premier League-tilgang her hjemme.)

Vil du kunne se Rashfords herjinger billigere i fremtiden med Amazon? (Image credit: Simon Stacpoole/Offside/Getty Images)

Det blir med andre ord særdeles spennende å følge med på budrundene om hvem som får Premier League-rettighetene i Norge i tiden som kommer. Knivingen var stor allerede i år, da TV2 og Nent (Viasat) kranglet om hvem som skulle få sende den engelske eliteserien mellom 2022 og 2028, og med Amazons økonomiske muskler skal det lite fantasi til for å se for seg mengden bust som kommer til å fyke ved neste korsvei.

Aspektet ved lanseringen det knyttes mest spenning til for både kunder og eksisterende grossister er dog hvor lavt nettkjempen vil klare å presse prisene ned på varer det er naturlig å konkurrere om. Det antatt mest aktuelle området er elektronikk og forbrukerteknologi, og norske aktører som Komplett har valgt å være proaktive. På samme måte som Amazon har nå nettbutikken begynt å knytte til seg partnere, andre utsalgssteder som skal ta i bruk deres butikk som plattform for salg. Slik konsolidering kan hjelpe de mindre aktørene med å opprettholde konkurransedyktighet, og gi de større aktørene litt bedre fotfeste når Amazon prøver å kapre kunder.

Avhengig av hvor langt ned Amazon kan presse marginene i Norden, så vil vi antageligvis se en viss innvirkning på priser lokalt, men akkurat hvor mye det er snakk om, og hvilke varer som påvirkes er per nå lite sikkert.