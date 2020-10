Amazon lansert i Sverige!

Etter mange år med spekulasjoner og gjetord lanseres Amazons nettbutikk endelig i Sverige. Ryktene om at grossistgiganten skulle starte opp drift i Norden har gått i uminnelige tider, men tidligere i år dukket det opp litt mer konkrete tegn på at Bezos' imperium var i ferd med å etablere seg.

Flere tomter ble kjøpt opp i Eskilstuna, ikke langt unna Stockholm, en stilling i tilknytning varesalg ble utlyst og helt på tampen av juli klarte en finsk Twitter-bruker å komme seg inn på en usikret testvariant av den svenske siden. Det var altså klart at Amazon var på vei.

Og nå er tjenesten her!

Per nå er Amazons svenske nettside åpen for alle, og det er fritt frem å både surfe og bestille hva en vil – gitt at man har adresse i Sverige – varene vil da antageligvis, for første gang når du bestiller fra Amazon, sendes fra Sverige istedenfor Storbritannia eller Tyskland. Har man norsk adresse er det per nå begrenset hva som sendes over grensa. Faktisk kan man kun bestille varer som føres av enkelte eksterne selgere, altså ikke Amazon selv.

En jobbsøknad som spesifikt nevner Sverige først, så snakker om ekspansjon til Finland, Danmark og Norge. (Image credit: Amazon)

Hva dette betyr for en eventuell norsk versjon av nettbutikken, og om vi i Norge fritt kan bestille fra Sverige med det første er dog vanskelig å vite akkurat nå. Siden vi tidligere i år fikk høre om stillinger som gjaldt hele Norden er det vanskelig å se for seg at Amazon lar inntoget stoppe i Sverige, men gitt at lageret i Eskilstuna er såpass fysisk nære oss nordmenn, kan en midlertidig løsning for Amazon være på sikt å la nordmenn bruke den svenske nettbutikken.

Inntil videre er det likevel forfriskende å kunne se på alt Amazon har å tilby, selv om det hele er på svensk, og antallet varer vi kan kjøpe er begrenset. Det gir oss også en viss pekepinn på hva vi kan forvente av varer og tjenester når Amazon eventuelt krysser grensen over til Norge.