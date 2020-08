Amazon bekrefter lansering i Sverige

De siste dagene har Amazons lansering i Sverige ulmet i mediene, og den nærmest åpne hemmeligheten om nettgrossistgigantens inntog i Norden ventet bare på det uunngåelige: en pressemelding som bekreftet at ventetiden snart er over.

I dag melder Amazon selv at ryktene stemmer – Amazon skal åpne svensk nettbutikk.

Natt til 1. august kunne man fortsatt surfe på den midlertidige versjonen av Amazon.se, etter at selskapet hadde vært lite påpasselige med IP-adressene til nettstedet. (Image credit: Twitter)

Kortfattet bekreftelse av lansering

«Amazon har vært tilgjengelig for svenske konsumenter og bedrifter gjennom våre ulike europeiske hjemmesider over flere år, men neste steg er å introdusere et komplett detaljhandeltilbud i Sverige, og det er de vi har planer om å gjøre nå», sier Alex Ootes, VP for EU Expansion i Amazon via en pressemelding.

Det svenske PR-byrået ansvarlige for Amazon i Sverige, Burson Cohn & Wolfe, har lite å tilføye av nyheter og kommentarer til ryktene om lansering.



«Vi har intet ytterligere å fortelle akkurat nå. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi nærmer oss lansering», melder Amazon via sin pressekontakt i Sverige.

Det er fortsatt usikkert hva dette betyr for en videre nordisk lansering, annet enn at utsiktene for en norsk variant virker langt mer sannsynlig, all den tid det er en åpen hemmelighet at Amazon bygger lager i Sverige og at de er i ferd med å fylle stillinger som har ansvar for både Danmark, Finland og Norge (i tillegg til Sverige.)