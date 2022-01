iPhone SE 3: lanseringsdato, pris, rykter og lekkasjer

Vi9 regner med at det vil komme en iPhone SE 3 på et eller annet tidspunkt, ettersom dette er en type modell Apple later til å følge opp. Enkelte meldinger antyder at den kan komme tidlige i 2022.

Og når den endelig kommer, vil den trolig ikke bli hetende iPhone SE 3. Trolig vil den heller følge den samme navnekonvensjonen som iPhone SE (2020), der lanseringsåret gjenspeiles i navnet. Dermed vil vi kanskje få oppleve enn iPhone SE (2022).

iPhone SE (2020) var en av de mest spennende iPhone-modellene som ble lansert i 2020. Her fikk man glimrende Apple-maskinvare og programvare i et kompakt format til en relativt rimelig penge. Hvordan kan Apple overgå dette?

Det er faktisk ganske enkelt. Legg til noen av funksjonene fra de nyere flaggskipmodellene til den neste iPhone SE-modellen. iPhone 13 ble lansert med flere nye egenskaper og nye teknologiske godbiter, og selv om iPhone SE 3 ikke ble lansert sammen med den nyeste rekken av iPhone-flaggskip, vil det kanskje dryppe litt godsaker på klokkeren – iPhone Se – også?

iPhone SE 3 vil, som navnet antyder, bli den tredje generasjonen i SE-rekken, som en arvtager til den nevnte 2020-modellen og den første som bar SE-navnet i 2016. Tidsintervallet mellom de to eksisterende modellene antyder riktig nok at vi kanskje må vente lenger på den tredje generasjonen, men vi tror likevel ikke at vi må vente så lange. 2020-versonen ble utrolig godt mottatt, og ryktene peker mot en lansering i 2022.

Latest news En ny lekkasje antyder at iPhone SE 3 vil bli lansert i mars eller april, noe som stemmer godt med hva vi har hørt tidligere.

iPhone SE 3: rett på sak

Hva er dette? Den neste rimelige utgaven av iPhone

Den neste rimelige utgaven av iPhone Når lanseres den? Lekkasjene antyder mars eller april

Lekkasjene antyder mars eller april Hva vil den koste? Trolig rundt 4000 kroner eller noe høyere.

iPhone SE 3 – lanseringsdato og pris

Vi antok tidligere at iPhone SE 3 ville dukke opp på Apples arrangement Spring Loaded i april 2021. Da hadde det jo tross alt gått ett år siden lanseringen av iPhone SE (2020). Men dette skjedde som kjent ikke. Den dukket heller ikke opp under den store lanseringen av iPhone 13 i september.

Vi er likevel ikke spesielt overrasket, ettersom vi har sett noen lekkasjer og rykter som antydet at det ikke ville komme noen iPhone SE 3 i 2021 – noe som kanskje også henger sammen med at man ønsket å gi iPhone 13 mini litt tid i rampelyset.

Men det kan godt komme en i 2022 – særlig ettersom ryktene forteller oss at det ikke vil komme noen iPhone 14 mini. Dermed vil Apple kunne henvende seg til tilhengere av mindre omfangsrike mobiltelefoner med en ny lansering i SE-serien.

I skrivende stund peker flere rykter mot en SE-lansering i 2022. Flere kilder antyder at den kan komme i løpet av det første halvåret. En litt mer presis antagelse peker mot en lansering innen utgangen av mars. En annen kilde har senere antydet at den vil komme i mars eller april.

I desember 2021 kom det for en dag at prøveproduksjonen var i ferd med å igangsettes, noe som også antyder et snarlig lanseringstidspunkt.

En annen kilde oppgir imidlertid at iPhone SE 3 kan ha blitt forsinket til 2024. I så fall kan ventetiden vise seg å bli lang.

Man må dessuten ha iPhone SE Plus i tankene. Denne modellen skulle angivelig komme på markedet en gang etter iPhone SE (2020), og selv om vi ikke har hørt noe mer om den i det siste, hevdet Ming-Chi Kuo (en analytiker med god treffsikkerhet når det gjelder Apple) allerede i april 2020 at iPhone SE Plus trolig ikke ville bli å se før i 2022.

Det kan hende at nevnte modell kommer i stedet for iPhone SE 3. Eller kanskje vi både vil få se iPhone SE 3 og iPhone SE 3 Plus? Dette er det ennå for tidlig å si noe om.

Det er ennå intet nytt om prisen, men ved lanseringen fikk iPhone SE (2020) en veiledende pris fra rundt 4000 kroner. iPhone SE 3 kan få et lignende prisnivå, eller kanskje marginalt høyere.

iPhone SE 3 kan få en pris på samme nivå som forgjengeren. (Image credit: Future)

iPhone SE 3 – nyheter, lekkasjer og rykter

Den største lekkasjen om iPhone SE 3 så langt har avslørt en rekke mulige spesifikasjoner.

Denne mobilen later til å få en A15 Bionic-brikke (den samme vi finner i iPhone 13-serien) og støtte 5G, men ellers bli ganske lik forgjengeren. Det innebærer i så fall tykke ytterkanter og en LCD-skjerm på 4,7 tommer. En annen lekkasje antyder at den også kan få 3 GB RAM, akkurat som forgjengeren.

Vi har tidligere også fått høre at den kan få en 4,7-tommers LCD-skjerm og 5G-støtte, så dette virker ganske sannsynlig. Senere har en tredje kilde slengt seg på og sagt at A15-brikken og 5G vil komme på plass, men at skjermstørrelsen og designet ikke vil bli endret til den neste utgaven.

Derimot hevder en annen kilde at den faktisk vil på en LCD-skjerm på 5,7–6,1 tommer. Ellers har vi hørt at kameraet på 12 MP kan bil værende, men i det minste få en ny sensor.

Ellers har vi snappet opp at Apple vil kunne gjeninnføre Face ID på en fremtidig iPhone SE-modell. Det vil i så fall innebære vesentlige designmessige forandringer, som for eksempel at hjem-knappen forsvinner og at det kommer en utstansing i skjermen. Men ettersom opplysningene ovenfor tyder på at iPhone SE 3 kan arve forgjengerens utseende, kan de nevnte endringene dukke opp på et senere tidspunkt.

Faktisk har en kilde sagt at et iPhone 11-aktig design var aktuelt, men dette ble siden trukket tilbake, og det ble siden sagt at de ville holde seg til den utseendemessige arven fra iPhone 8 også i 2022. Kilden hevder også at Apple vil benytte iPhone 11 som utseendemessig utgangspunkt for iPhone SE (2024).

Det vi ønsker oss

Selv om iPhone SE (2020) er en ypperlig mobiltelefon, er det alltids rom for forbedringer. Her er hva vi ønsker oss av iPhone SE 3.

1. Et moderne design

iPhone SE (2020) har et temmelig gammeldags design, og åpenbart et mer utdatert utseende en de øvrige iPhone-modellene på markedet. Vi ser gjerne at det utseendemessige blir oppdatert på iPhone SE 3.

Med det mener vi at de kan kvitte seg med hjem-knappen og de tykke ytterkantene over og nedenfor skjermen. Det ville i seg selv gitt et mer moderne utseende. Ved å gjøre dette, kan Apple også øke skjermstørrelsen uten å øke det fysiske omfanget til selve telefonen. De kunne også valgt å beholde den eksisterende skjermstørrelsen og gjøre selve telefonen enda mindre.

2. En OLED-skjerm med høyere oppløsning

Skjermen til SE (2020) er ikke voldsomt imponerende. (Image credit: Future)

iPhone SE (2020) har en IPS LCD-skjerm med en oppløsning på 750 x 1334, og det er ikke akkurat banebrytende.

Det er imidlertid grenser for hva man kan utrette med en mobiltelefon i mellomsjiktet, men hvis du ser på andre modeller i samme prisleie, for eksempel OnePlus Nord og Google Pixel 4a, kan begge skilte med høyere oppløsning og OLED-teknologi (som vanligvis byr på bedre kontrast og andre fortrinn sammenlignet med LCD), er det vanskelig å se for seg hvordan Apple vil kunne rettferdiggjøre å utelate slike forbedringer fra den neste iPhone SE-modellen.

Men vi regner heller ikke med å få se noe av dette. Apples mobiler konkurrerer sjelden med Android-mobiler når det gjelder de rene spesifikasjonene.

3. Bedre batterikapasitet

iPhone SE (2020) har et lite batteri på 1821 mAh. Det virker rimelig med tanke på mobilens kompakte størrelse, men det varer ikke lenge – knapt en hel dag.

Det er ikke så ille, men det er helt klart ikke imponerende. Vi ønsker oss langt mer av batteriet til iPhone SE 3 – enten det oppnås gjennom å øke batteriets størrelse eller å effektivisere prosessene ytterligere.

4. Hold den liten og rimelig

iPhone SE (2020) skiller seg ut – både ved sin beskjedne størrelse og den relativt lave prisen – og vi ser gjerne at dette videreføres til iPhone SE 3.

Det er ikke mange kompakte mobiltelefoner lenger, og i hvert fall ikke mange med gode spesifikasjoner. Dessuten er ikke iPhone kjent for lave priser, så disse to tingene ville vært an flott kombinasjon.

5. Flere kameraer

iPhone SE (2020) har bare ett kamera på baksiden, og det er vel egentlig ikke nok. (Image credit: TechRadar)

iPhone SE (2020) har bare ett kamera på baksiden og ett foran. Selv om begge presterer helt greit, byr de ikke på den allsidigheten du kan oppnå med flere objektiver.

Men selv iPhone 11 hadde bare et dobbeltkamera, så vi venter oss ikke så veldig mye av iPhone SE 3. Men hvis du ser på konkurrenter som OnePlus Nord og Moto G 5G Plus, har begge fire kameraer på baksiden og to foran. Dermed er ikke et ekstra objektiv eller to for mye å be om, eller?

6. 5G

iPhone 12 var den første mobiltelefonen fra Apple med 5G-støtte, og iPhone 13 har naturligvis fulgt i samme spor. Vi kan håpe at Apple filtrerer denne teknologien ned til iPhone SE 3, ettersom 5G i overveldende grad er blitt bransjestandarden.

De fleste mobilprodusentene har også økt oppdateringsfrekvensen på sine nyere modeller – til enten 90 Hz eller 120 Hz. iPhone SE (2020) har en oppdateringsfrekvens på 60 Hz, noe som var bransjestandarden da den kom på markedet – med unntak av de beste gaming-mobilene.

Vi er moderat pessimistiske når det gjelder en slik økning på iPhone SE 3, selv om de nyeste iPhone-modellene kan skilte med dette. Vi er spent på hva Apple velger å gjøre.

Det hadde uansett vært flott om selskapet etablerte denne egenskapen som standard. De kunne for eksempel la de beste modellene ha en adaptiv oppdateringsfrekvens på 120 Hz eller høyere, mens iPhone SE 3 eksempelvis kunne fått en oppdateringsfrekvens på 90 Hz.