iPhone 14-lanseringen finner sted den 7. september – dette er alt vi vet om arrangementet

Apple har bestemt at 7. september blir datoen da sagnomsuste iPhone 14 får sin debut fra scenekanten i Cupertino. Per nå finnes det ingen videre detaljer, rent bortsett fra tidspunkt og sted. «Far Out»-evenementet finner sted klokken 10:00 PDT (19:00, norsk tid) i The Steve Jobs Theater på Apple Park Campus – og det hele vil strømmes (blant annet) via selskapets Apple Events-side (opens in new tab).



Annonseringen setter i det minste en stopp for spekulasjonene om nøyaktig når Apple holder iPhone-lansering i år, men åpner fortsatt for videre snakk om hva selskapet kommer til å presentere den 7. september. Forresten, før vi fortsetter, så er det verdt å nevne at årets iPhone får en temmelig atypisk første-onsdag-i-september-lansering. Apple pleier normalt sett å avsløre produkter på tirsdager, og i tilfellet iPhone har det ofte vært snakk om den andre uken i måneden. I år starter september sent i uken, og i USA er det rett på den såkalte Labor Day-helga, som ville ha gjort det vanskelig for tilreisende journalister og analytikere, siden mandagen ville ha uteblitt som reisedag.

Når Apple-sjef Tim Cook vandrer ut på scenen, onsdag den 7. september, vil det være uten noe i hende. Første punkt på programmet vil være hvordan det går med selskapet, og hvordan Apple har klart seg gjennom pandemien blant alle problemene med leverandører og komponentmangler. Sannsynligheten er også stor for at han kommer til å snakke om åpningen av nye butikker over hele verden, og kanskje også en takk til Cooks Apple-kolleger, alle som nå ønskes tilbake til Apple Park og andre Apple-kontorer minst tre dager i uken (opens in new tab).



Vi skal ikke se bort ifra at Cook også nevner et par nye TV-serier på Apple TV+, i et forsøk på å vise bredden Apple tilbyr – og som en påminner til investorer om at Apple ikke ene og alene støtter seg på den sagnomsuste iPhone-serien.



Litt etter litt vil vi Cook nærme seg introduksjonen av iPhone 14, en serie som i praksis vil bestå av opptil fire forskjellige iPhone 14-modeller:

Brorparten av ryktene vi har hørt hittil vitner om at iPhone 13 mini vil være den siste i rekka flyktige småtelefoner fra Apple.



Den helt nye iPhone-modellen i år vil etter alle solemerker være iPhone 14 Max, en variant som vil tilby samme størrelse som Pro Max, men med en pris og et knippe funksjoner på linje med grunnmodellen, iPhone 14. Etter sigende skal også Max og Pro skilles via at førstnevnte vil beholde utseendet og det overordnede designet i skjermen, mens Pro-telefonene denne gangen vil gjøre kål på den enorme busslomma på toppen, og heller gå for mindre utskjæringer.

Det ser ut til å bli mye som videreføres fra iPhone 13 i de nye iPhone 14-modellene, men kameraene ser ut til å være klare for en oppgradering. De fleste ryktene ymter om en Pro-serie med 48 MP-sensorer. Det er et dugelig hopp opp i oppløsning fra 12 MP-kameraene i 13-serien, og er noe som vil hjelpe med å skille iPhone 14 og 14 Max fra iPhone 14 Pro og Pro Max. Det er verdt å merke seg at folk flest nok kommer til å ta bilder i en såkalt piksel binning-modus, som kombinerer fire piksler av gangen slik at det resulterende bildet, på 12 MP, blir bedre enn noensinne.



Vi håper fortsatt at noe i nærheten av 5x optisk zoom (eller bedre) dukker opp i minst én av iPhone 14-modellene, men såkalte periskop-linser kan måtte vente til iPhone 15.

Det ser ut til at en ny prosessor ved navn Apple A16 Bionic kommer til å bli introdusert, men om den havner i alle iPhone 14-modellene gjenstår å se. Enkelte kilder hevder at grunnmodellen i år vil ende opp med samme prosessor som i fjor, men det kan også være snakk om en mild oppgradering av forgjenger-brikken med nytt navn. Om ikke Apple har gått over til en 3 nm-prosess (og vi med det får bedre batteritid og ytelse), så vil det uansett i store trekk være snakk om en videreføring av A15 Bionic. Ikke at det er spesielt merkverdig. Apple trenger strengt tatt ikke å stresse med prosessoren, gitt at A15 Bionic, i de aller fleste tester, fortsatt er bedre enn Snapdragon 8 Gen 1, ARM-prosessoren fra Qualcomm som sitter i de fleste toppmodeller på Android-siden.



… og bare for å nevne det, vi må innrømme at vi synes det er litt spennende at vi i år muligens får en lilla iPhone 14.



Lanseringen av iPhone 14 vil også være startskuddet for nedtellingen til lanseringen av den fullstendige versjonen av iOS 16, som nå er i beta. Den nye programvaren med helt redesignet låseskjerm, nye varsler og tredjeparts-widgeter kommer antakeligvis til å bli tilgjengelig rundt samme tid som de nye iPhone 14-modellene. Det vil si omtrent halvannen uke etter annonseringen av telefonene.

Mer enn bare iPhone

Det er mulig at Apple vil bruke 7. september som et springbrett for flere produkter enn bare sine telefoner. I tillegg til iPhone 14 kan det være snakk om en rekke duppeditter og anretninger som både kan plasseres i hjem og på kropp.

Det kan for eksempel være at HomePod 2, som det har gått rykter om i lengre tider, og som skal ha et design som legger seg nære den opprinnelige HomePod-enheten, dukker opp. I praksis skal det være snakk om en som er større en HomePod mini, men antakeligvis mindre enn originalen. Det gjeveste med den er selvsagt potensialet den har til å lage mer og bedre lyd.

Mange forventer at nye Apple Watch 8 vil annonseres sammen med iPhone 14. Få tror at det vil være snakk om noen enorme forandringer, rent bortsett fra at det går rykter om at Apple har gjort sidene og skjermen flatere, slik at den nå skal ligne mer på iPhone. De store nyhetene innen Apple-wearables vil snarere være, eh, større. Det kan være at Cupertino-selskapet i år vil tilby en Apple Watch 8 Pro, en større og mer slitesterk Apple Watch, myntet på folk som er av det mer aktive slaget, som driver med litt mer seriøs trening og sport utendørs.



Det kan også være at vi blir servert nye AirPods 4 eller AirPods Pro 2, siden begge går godt sammen med iPhone 14. Vi heller kanskje mer mot at det kun vil være AirPods 4 som blir en del av showet. For de som ser frem mot overgangen til USB-C i ladeetuiene, så er sannsynligheten stor for at vi må vente til neste år før Apple setter overgangen til bransjens standardport i høygir.

«One more thing»

Hvert lanseringsevenement Apple arrangerer innebærer et håp (eventuelt et desperat ønske) om at vi får oppleve «one more thing». Dette er en tradisjon Apple-grunnlegger Steve Jobs startet for over 20 år siden, som dagens Apple-sjef, Tim Cook, har valgt å dra frem nå og da, ved spesielle anledninger.



Hvis det skjer i år, så må det være noe spesielt på plakaten. En god kandidat er Apple AR-brillene, for eksempel – men det kan også bli den nye Apple Watch-modellen, som vi omtalte som Apple Watch Pro i teksten over, men som også kan bli hetende Apple Watch 8 Rugged Edition (eller noe helt annet.)



For mer informasjon om alt nytt om Apple iPhone 14 (rykter, nyheter og lekkasjer) kan du gå til vår oversiktsartikkel – og glem ikke å titte innom hos oss i TechRadar når det nærmer seg avspark i Cupertino og Apple Park. Vi dekker hele evenementet og alle annonseringene som finner sted onsdag den 7. september klokken 19:00.