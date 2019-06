iPhone 11R kan få den beste batterikapasitet av alle Apples telefoner

iPhone 11 og iPhone 11 Max, eller hva de enn blir hetende, er kanskje de meste spennende iPhone-modellene som er på vei, men den rimeligere iPhone 11R som det er ventet at spilles sammen med dem, kan ende opp med å slå dem på et viktig punkt – den kan nemlig få lenger batteritid.

Det er det flere grunner til, og den første av dem er at det ryktes at den skal få et større batteri enn forgjengeren iPhone XR. Ifølge The Elec skal iPhone 11R få et batteri på 3110 mAh, noe som er 5,7 prosent mer enn batteriet til iPhone XR som er på 2942 mAh.

Det er ikke en voldsom økning, men som vi nevnte i vår test av iPhone XR har den bedre batteri enn noen andre iPhone-modeller, og dette kan altså sikre at iPhone 11R varer enda litt lenger.

Dette ryktet må vi selvfølgelig ikke uten videre ta for god fisk, ikke minst fordi TheElec ikke har noe etablert renommé som rykteformidler, men det må samtidig sies at det stemmer godt med tidligere uttalelser fra analytikeren Ming-Chi Kuo (som har et godt renommé) der han hevdet at iPhone 11R skulle få et 5 prosent større batteri.

Samtidig har Kuo også sagt at iPhone 11 og iPhone 11 Max skal få en enda større batteriøkning, med henholdsvis 20 til 25 prosent og 10 til 15 prosent. Det ville sikret at spesielt iPhone 11 Max ville fått et mye større batteri enn iPhone 11R, men den modellen vil samtidig også ha en større skjerm å drive.

Akkurat nå er det altså vanskelig å si med sikkerhet hvilken modell som vil ha det største batteriet, men det kan i hvert fall virke som alle samme er på vei i riktig retning. Uansett får vi i hvert fall vite mer nå de nye telefonene blir lansert til høsten.

Kilde: Tom's Guide