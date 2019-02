Huawei bekrefter at P30 skal lanseres 26. mars

Huawei har nå bekreftet at lanseringsarrangementet for P30-serien skal holdes 26. mars i Paris.

Bekreftelsen kom etter at selskapet postet en 10 sekunders video på Twitter som hintet sterkt om det kommende arrangementet.

Huawei har også tidligere lansert tre modeller samtidig i P-serien, og det er ventet at vi også denne gangen får ser P30, P30 Pro og P30 Lite. Denne siste modellen kan bli spesielt interessant i og med at Apple i fjor slapp en rimeligere telefon med iPhone XR og i tillegg til at det er ventet at Samsung slipper en rimeligere Galaxy S10e i morgen.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYrFebruary 19, 2019

Stor zoom?

Videoen forteller ikke stort om hva vi kan forvente fra Huaweis nye telefoner, men noen dramatiske zoombilder av noen av Paris’ kjente landemerker kan kanskje være et hint.

Huawei har også tidligere lagt stor vekt på kamerakvaliten i sine flaggskiptelefoner, og vi venter at også P30-serien vil gjør det. Dermed er de ikke usannsynlig at den nye telefon vil få en ny zoomfunksjon.

Alt vil bli avslørt om en drøy måned, og vi kommer selvfølgelig til å rapportere direkte fra arrangementet med alle de seneste nyhetene.