Horizon Forbidden West har markert seg som et av de mest etterlengtede eksklusive spillene for PS5, og det er ikke lange ventetiden igjen før lanseringen i februar 2022.

Horizon Forbidden West kommer både til PS4 og PS5, og var opprinnelig planlagt lansert i 2021. På Gamescom i 2021 ble det bekreftet at spillet lansering var utsatt til 18. februar 2022.

Som oppfølgeren til det kritikerroste spillet Horizon Zero Dawn fra 2017, vil Horizon Forbidden West fortsette hovedpersonen Aloys historie. Denne gangen har hun kommet seg til det vestlige USA på et oppdrag for å stanse en mystisk trussel kalt Red Blight.

Som oppfølger til Zero Dawn vil det nye spillet by på en åpen verden full av, maskiner, dingser og våpen man kan snuble over. Blant de nye aktivitetene som er kommet til, er utforsking under vann og en lang rekke nye verktøy og våpen Aloy kan gjøre nytte av på sine nye eventyr. Vi kan trygt si at det vi har sett så langt ser utrolig imponerende ut.

Hvis du ønsker deg alle detaljene om Horizon Forbidden West så langt – og vi har funnet ut mye nå som lanseringen står for døren – er det bare å lese videre. Vi har samlet aller de seneste nyhetene og ryktene nedenfor – inkludert lanseringsdato, trailere, pris og mye mer.

Horizon Forbidden West: rett på sak

Hva er dette? Oppfølgeren til det kritikerroste spillet Horizon Zero Dawn

Oppfølgeren til det kritikerroste spillet Horizon Zero Dawn Når blir det lansert? 18. februar 2022

18. februar 2022 Hvilke plattformer blir det tilgjengelig for? PS5 og PS4

Horizon Forbidden West – lanseringsdato

(Image credit: Sony)

Det så lenge ut til at Horizon Forbidden West skulle lanseres i 2021, og særlig etter at PlayStation-sjefen Jim Ryan fortalte GQ at han hadde en «god fornemmelse» av at spillet ville komme angjeldende år. Likevel bekreftet Sony under Gamescom 2021 at lanseringen av spillet var blitt utsatt til 18. februar 2022. Selv om dette er senere enn vi opprinnelig ventet oss, er det i det minste en håndfast dato.

Dette kom i etterkant av at PlayStation Studios leder Hermen Hulst uttrykte en varsom tilnærming til lanseringsdatoen i juni 2021, og en Bloomberg-melding måneden etter hevdet at Sony hadde forskjøvet lanseringen av Horizon Forbidden West til første kvartal 2022.

I en melding på den offisielle PlayStation Blog pekte spilldirektør Mathijs de Jonge på den globale pandemien som årsak til forsinkelsen: «det er ingen overraskelse at teamene våre ble kraftig påvirket av den globale pandemien. Vi har måtte venne oss til nye arbeidsmetoder, protokoller og andre utfordringer samtidig som medarbeiderne skulle holdes trygge og ha en sunn balanse mellom arbeid og fritid.»

Videre fortalte han at «selv om det å utsette spillets lansering til 2022 var en tøff beslutning. Vi vil gjerne takke alle tilhengerne våre for deres støtte. Vi vet godt hvor mye dere har lengtet etter et gjensyn med Alyo og vennene hennes, å spinne videre på historien hennes og utforske en ny og farligere verden. Deres lidenskap, fankunst, kostymebilder, virtuelle fotografier og videoer har betydd utrolig mye for oss.»

Horizon Forbidden West – pris og versjoner

I etterkant av Sonys offentliggjøring om forhåndsbestillinger, ved vi endelig hva Horizon Forbidden West ved lanseringen vil koste for de forskjellige versjonene.

Standarversjonen, som bare rommer selve spillet, lanseres i Norge for 749 kroner. Med Special Edition (899 kroner) får du også en bok, mens Digital Deluxe Edition gir deg selve spillet samt digitale bonuser i spillet – som blant annet antrekk. Versjonene Collector's (1890 kroner) og Regalla gir deg blant annet fysiske figurer og andre godsaker i pakken.

Sony tok opprinnelig den kontroversielle beslutningen om å ikke inkludere en gratis oppgradering til PS5 i PS4-versjonen av Horizon Forbidden West. Dette er siden trukket tilbake, grunnet hissige tilbakemeldinger fra tilhengerne. Jim Ryan kunngjorde at PS5-oppgraderingen skulle bli gratis, noe som betyr at spillerne ikke er nødt til å kjøpe Deluxe-versjonen for å få tilgang til den.

I tillegg vil det for alle kryssgenerasjonstitler være en avgift på 10 USD for å oppgradere fra PS4- til PS5-versjonen. Dette omfatter trolig God of War: Ragnarok og Gran Turismo 7.

Hvis du er sulten på flere detaljer om de ulike versjonene av Horizon Forbidden West, kan du lese den fullstendige kunngjøringen på nettsiden til Sony.

Horizon Forbidden West – trailere

Trailer for tre nye maskiner

I en trailer som ble sluppet i desember 2021 konsentrerte Sony seg om noen av maskinenen som vil dukke opp i Horizon Forbidden West. Det vises frem noen ordentlig kraftige maskiner i traileren, i tillegg til at det avdukes tre helt nye: «den pansrede Rollerback, den elegante Sunwing og den syrespyttende Slitherfang». Ta en titt på dem der de streifer omkring i det steinete og sandfylte landskapet i Forbidden West.

En trailer for Horizon Forbidden West fikk sin debut under The Game Awards 2021. Her fikk vi se en blanding av omgivelser og fiender vi kan vente oss i den lenge etterlengtede oppfølgeren. Ta en titt på den nedenfor:

Under åpningskvelden til Gamescom 2021 avduket spilldirektør Mathijs de Jonge den offisielle lanseringsdatoen for Horizon Forbidden West.

Vi fikk et nytt glimt av Horizon Forbidden West under State of Play i mai 2021. Her ble det vist 14 minutter med gameplay, slik at vi fikk dannet oss et solid inntrykk av hva vi kan vente oss at Alys eventyr i vesten. Du ser den selv nedenfor:

Sony og Guerrilla Games avduket den første traileren til Horizon Forbidden West under arrangementet for avduking av PS5-spill 11. juni 2020. Traileren nedenfor gir deg en tre minutter lang sniktitt på de varierte landskapene du vil oppleve i det kommende spillet, og noen av maskinene du vil kjempe mot (mammuter og alligatorer, later det til).

Vi fikk også inntrykk av at Horizon Forbidden West vil by på rikelige spillopplevelser under vann, med tanke på hvor stor del av traileren som vies til Aloy og dykkerutstyret hennes samt bildene av byene som ligger i ruiner under vann.

Horizon Forbidden West – setting og story

(Image credit: Sony)

Som en direkte oppfølger til Horizon Zero Dawn utspiller Horizon Forbidden West seg seks måneder etter det første spillets avslutning. Her ser vi Aloy reise vestover fra sitt hjemsted til en ny utpost. Årsaken til Aloys reise er å oppsøke allierte og finne en slutt på Red Blight, en mystisk organisme som ødelegger naturens verden. På veien vil hun møte nye stammer og maskiner. I Horizon Forbidden West vil spillerne oppleve nye omgivelser som blant andre San Francisco og Yosemite. Fortellingssjef Ben McCaw fortalte GamesRadar at «mesteparten av spillet foregår i Forbidden West».

Spilldirektør Mathijs de Jonge opplyste IGN om at Horizon Forbidden West byr på en større og mer fortettet verden enn Zero Dawn. Ifølge DeJonge er «kartet blitt noe større, men ellers har vi konsentrert oss om fortetting og å skape mer innhold. Dermed får spilleren mer å henge fingrene i over hele kartet. Innholdet blir også mer engasjerende gjennom mikrofortellinger.»

Noe av den ekstra bredden og dybden i denne verdenen kan tilskrives utforsking under vann. Fortellingssjef Benjamin McCaw forklarte at «utforsking er hovedtemaet. Det er ikke nok for oss å bare vise undervannsscener. Vi ville sikre at dette skulle bli like vakkert som naturen du opplever på oversiden. Og man skulle ikke bare kunne svømme under vann. Vi ville by på noe som både kunne overraske og være interessant. Her kommer også noe av selve historien inn i bildet. Vi kan nesten ikke vente på at spillerne møter disse opplevelsene.»

I et offisielt innlegg på PlayStation blog ble det nevnt at et stort team under ledelse av Espen Sogn (Lead Living World Designer) konsentrerer seg om å gjøre «verdenen i Horizon Forbidden West autentisk og levende: stammene, bosetningene og menneskene».

Teamet til Sogn har arbeidet sammen med historieteamet og Annie Kitain, seniorskribent hos Guerrilla, forteller at «det ligger mye tenking» bak alle stammene spillerne vil støte på i spillet. «Ta for eksempel Tenakht», forteller Kitain, «mye av deres tor og forestillinger er påvirket av de gamle ruinene i Forbidden West, og til forskjell fra andre stammer, består denne stammen av tre distinkte klaner. Deres felles historie, overbevisninger, konflikter – alt dette er viktig for å utvikle karakterene Aloy vil påtreffe på sin vei.»

De «konkurranse. og stridsorienterte» Tenakth er både like og ulike andre stammer i spillets verden, og dette kommuniseres videre gjennom selve spillets verden – gjennom «detaljene, animasjonene og adferden. Innenfor deres egen bosetning svil du oppleve at Tenakth trener seg opp og forbereder seg til kamp. Du ser ofte de unge, som vil bli velegnede stridsfolk. De har sin base i en gammel ruin, og der har de plukke topp flere gester fra Old World som de ikke selv forstår den fullstendige betydningen av – som å benytte en militær hilsen når man sier 'hei'.»

«The Living World-teamet gjør en fantastisk jobb, og det er flott å se hvordan alle bitene samles», sier Kitain. «Hver stamme har sitt opphav i en rekke ideer, før dette oversettes og omdannes til disse fantastiske omgivelsene. Som Uraru, som vi forestilte oss som et jordbrukssamfunn med dype koblinger til landskapet omkring seg. Når stammen endelig har kommet seg inn i spillet og Living World har utrettet magien sin, kan du vandre omkring i Utarus åkre, samhandle med dem og tenke at 'jøss, dette har de fått til!'. Nå virker denne stammen ekte.»

For å bidra ytterligere til autentisiteten, avslører innlegget at alle ikke-kjempende NPC-er inngår i et «flokksystem», og innenfor dette kan det skapes egne regler. Dette gjør at Guerrilla kan «skape unike mennesker som opptrer som individer innenfor sin verden».

Alvoy vil gjennom hele spillet utforske ulike stammers bosetninger. Hun vil trenge dem og NPCene som bor der for å «overleve og utvikle utrustningen».

Ifølge seniordesigner Steven Lumpkin hos Guerrilla ønsket teamet at «byene og landsbyene i Forbidden West skulle oppleves som levende, inspirerende og nyttige». Dermed vil du «i alle bosetningene over hele denne verdenen finne muligheter for eventyr. Her møter du alle mulige handelsfolk og håndverkere – syere, som kan selge Aloy nye, kraftfulle (og vakre) antrekk i bytte mot glass og maskindeler – jegere, som tilbyr en rekke nye taktiske våpen – planteeksperter, som selger sterke miksturer som Aloy har styrke til å håndtere – og kokker, som skaper nærende måltider som Aloy kan ta med seg for å hente ekstra krefter.»

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West – gameplay

Guerrilla utnytter den bredere og dypere settingen i Horizon Forbidden West til å gi spillerne større bevegelsesfrihet. Ledende systemdesigner David McMullen hos Guerrilla uttaler i et innlegg på PlayStation Blog at «Aloy kan klatre fritt på og på tvers av enorme områder at fjellendt terreng. Enda flere maskintyper kan klatres på og du kan feste gripekroken langt flere steder. Det gir stor vertikal bevegelsesfrihet. Svømming under vann har åpnet en helt ny verden for utforsking, og det å sveve avsted med Shieldwing gir deg uovertruffen oversikt over den vakre verdenen i Horizon Forbidden West – og byr på en snarvei ned fra store høyder.»

Spillernes valg strekker seg også til å oppnå forbedringer i kamp. Ifølge den ledende kampdesigneren hos Guerrilla, Dennis Zopfi, har «det vært viktig å øke spillernes beslutningsfrihet i kamp. Vi overførte dette til alt, nemlig nærkamp, våpen, antrekk, ferdigheter og andre nye mekanikker. Vi ønsket å gi spillerne flere verktøy og mer dybde i spillet.»

Dette innebærer at Aloy også får nye våpen og ferdigheter. Fortellingssjef Ben McCaw forklarte hvordan Aloy vil få tilgang til «et bredt spekter av våpen», med kampscener hvor det legges vekt på taktikk og valg. Men hun vil også kunne utbedre og styrke dem. Dette vil utføres ved den nye arbeidsbenken som «åpner opp nye fordeler, mod-plasser, ferdigheter og byr på enda større grad av brukertilpasning, motstandskraft og nye ferdigheter for spillerne.»

Oppgraderingen bidrar til å styrke spillets mekanikk for RPG og handlinger. de Jonge fortalte GamesRadar at dette også har «bakgrunn i ønsket om å gjøre våpnene mer engasjerende, slik at du vil oppleve en sterkere tilknytning til dem. Ved å bruke tid og ressurser, og ved å oppgradere dem, bruker du faktisk tid på å forbedre våpnene, i stedet for at du bare får en oppgradering fra en maskin og bare sette den på plass. Du må kjempe og anstrenge deg for å få oppgraderingene. Dermed er denne prosessen mer integrert i resten av opplevelsen.»

Når det gjelder de nye verktøyene, vet vi om flere. «Pullcaster, Shieldwing og sykkermasken. Alle disse skal ifølge Guerrilla gjøre Aloy «mer manøvreringsdyktig, både under utforsking og under de uunngåelige kampene hun vil måtte utkjempe i Vesten». Pullcaster fungerer for eksempel som en gripekrok for å gi Aloy raskere bevegelser og som en vinsj for å bearbeid, flytte og ødelegge gjenstander i omgivelsene. Shieldwing «gjør at hun trygt kan stige ned fra store høyder eller overraske fiender ovenfra».

Det er også utviklet et helt nytt ferdighetstre. Treet fra Zero Dawn er blitt «fullstendig redesignet og befolket med nye ferdigheter» for å gi større dybde. I et intervju med Game Informer kunne spilldirektør Mathijs de Jonge avsløre at spillerne vil kunne oppgradere Aloys ferdigheter i henhold til deres egen spillestil.

I tilknytning til det nye ferdighetstreet er det også et nytt Valor Surge-system. Det finnes 12 ulike Valor Surge i alt, og «hver av dem representerer og styrker en bestemt tilnærming til spillet». De låses opp og oppgraderes gjennom bruk av ferdighetspoeng i ferdighetstreet. Dermed kan spillerne selv bestemme hvilken Valor Surge som skal gjelde til enhver tid».

For å utløse et Valor Surge-trekk, må Valor Surge-linjen nederst til høyre på skjermen være fylt opp. Dette oppnås gjennom «å spille teknisk», ved å skyte mennesker i hodet eller fjerne komponenter fra fiender. Dette vil belønne spillerne med teknisk kamp-XP. Dette er et eget poengsystem, der poengene kan benyttes i ferdighetstreet.

En Valor Surge som vises i State of Play-traileren er kjent om 360 Blast. På PlayStation Blog ser vi Radial Blast, som kan slå ut kraftig bygde fiender.

Det later til at du vil trenge de fleste – eller alle – fordelene du kan oppnå med Aloys nye arsenal av ferdigheter. Fiendene hennes kan nå jakte på henne på nye måter. Menneskelige fiender kan kjempe på lag med maskinene – eller mot dem. Vi har også sett at de kan kjempe på hesteryggen, akkurat som Aloy kan.

(Image credit: Sony)

Horizon Forbidden West – forbedringer til PS5

Horizon Forbidden West ventes å bli sluppet for både PS4 og PS5, men PS5-spillere vil kunne glede seg over noen fordeler knyttet til maskinvarens kraft.

I et intervju med HardwareZone bekreftet Guerrilla Games at PS5-versjonen av Horizon Forbidden West vil gi muligheten til å velge FPS Performance Mode på 60 fps eller 4K Quality Mode på 30 fps. Sistnevnte ble benyttet i State of Play 2021-materialet. Det nøyaktige oppløsningen til Performance Mode er ikke bekreftet ennå, men trolig vil Horizon Forbidden West tilby dynamisk oppløsning, slik man får med flere andre spill.

I et intervju med Game Informer uttalte spilldirektør Mathijs de Jonge at på grunn av kraften kan «PlayStation 5 utrette langt mer [enn PlayStation 4]» de Jonge forklarte at «vi kan legge inn langt flere visuelle detaljer. Renderingsteknikken for undervannsscenene er spesielle for PlayStation 5, med ekstra detaljer og systemer. Bølgeteknikken er bedre på dette systemet.»

Dessuten har «belysningen av Aloy langt høyere definisjon på PlayStation 5», ettersom den gjør nytte av en «cinematisk lysrigg. På PlayStation 4 benyttes denne bare i de forhåndsinnspilte mellomsekvensene, ettersom dette skjer mens spillet ikke kjører, og det er mer kraft tilgjengelig. Men med PlayStation 5 er det massevis av prosessorkraft, og vi kan kjøre lysriggen hele tiden. Dermed ser hun alltid fantastisk ut.»

PS5-brukere vil også kunne fra fordel av de adaptive avtrekkerne og de haptiske tilbakemeldingene fra DualSense. Mathijs de Jonge bekreftet at den trådløse DualSense-kontrollerens adaptive avtrekkere bidrar til at våpnene oppleves som enda mer unike og tilfredsstillende å bruke.»

Ledende systemdesigner David McMullen hos Guerrilla avslørte i et innlegg på PlayStation Blog at DualSense-egenskapene «er tungt implementert i hele mekanikken. Fra skrapingen i grusen når du skyver en kasse til følelsen av en vinsj som treffes ut ved bruk av Pullcaster – og det økende spenningen i den adaptive avtrekkeren mens du trekker!»

Her finnes det også noen mindre påfallende bruksområder, med «ekstra taktile dimensjoner», som «følelsen av gress som bruser omkring deg for å indikere at du kan snike deg frem i gresset eller et popp i den adaptive avtrekkeren når du når det maksimale trekket i buestrengen. Vi utnytter til og med fraværet av den adaptive spenningen til å gi beskjed om at du er tom for ammo.»

PS4-brukere burde likevel ikke uroe seg når det gjelder spillytelsen. Ifølge de Jonge «har mye av utviklingen skjedd på PS4, og der er også mye av testingen blitt gjennomført. Vi forsikrer at brukere av denne konsollen vil få en flott opplevelse og at spillet vil se fantastisk ut.»

Horizon Forbidden West – nyheter og rykter

Nedenfor har vi samlet de seneste nyhetene og ryktene om Horizon Forbidden West (de nyeste øverst, de eldste nederst):

Filstørrelse til PS5?

Twitterkontoen PlayStation Game Size kan ha avslørt filstørrelsen og tiden for forhåndsnedlasting av Horizon Forbidden West på PS5.

Kontoen tråler databasen til PlayStation for opplastinger før disse blir tilgjengelige, og anslår at filstørrelsen til Horizon Forbidden West ligger på 96 GB – og det er FØR de første patchene. Preload skal være klart 11. februar, altså en hel uke før lansering.

PlayStation Game Size bemerker at noen av spillene på databasen er større enn på konsollen, med et slingringsmonn på 10 til 20 GB. Det gjør at Horizon Forbidden West uansett legger seg over 70 GB.

🚨 Horizon Forbidden West (PS5)▶️ Download Size : 96.350 GB* (Without Day One Patch)* Some Games on Database Have Bigger Size Than on Console (10-20 GB) , Anyway Still +70 GB !🟩 Pre-Load : February 11🟫 Launch : February 18🟨 #PS5 #HorizonForbiddenWest🟧 @Guerrilla pic.twitter.com/f8g0GeD4DPDecember 21, 2021 See more

Bruk av ideer som var umulige i det første spillet

Guerrilla Games har fortalt at de i Horizon Forbidden West har benyttet ideer til spillets maskiner som ikke kunne gjennomføres i det første spillet. I et innlegg på PlayStation Blog i november uttalte ledende maskindesigner Blake Politeski at «vi har fått utforske et helt nytt felt innenfor Horizon. Det var spennende å finne ut av hvilke maskiner som kunne holde til i de forskjellige økologiske sonene – hvordan de vil samhandle medhverandre, omgivelsene og naturligvis med mennesker. Maskinene er denne verdenens såkalte ivaretakere, så det er alltid spennende å vurdere hvordan de utøver rollene sine og hva spilleren kan gjøre for å dra nytte av deres adferd.»

«Under utviklingen av Horizon Zero Dawn hadde vi en masse ideer. Det var ikke alt som kunne rommes i det første spillet, naturligvis, men med Horizon Forbidden West har vi kunnet videreføre noen av ideene som ikke var gjennomførbare forrige gang, sammen med nye og spennende konsepter.»

Det innebærer at nye maskiner og nye typer adferd Aloy kan dra nytte av. Sunwings kan eksempelvis høste inn solenergi, men de er mer sårbare når de gjør dette.

«Aloy har tilgang til mange ulike typer våpen og ammunisjon, og hun vil komme til å trenge alle sammen for å kunne beseire de mange ulike maskinene!», sier lederen Maxim Fleury. «Uten å røpe noe, kan jeg si at alle maskinene har mange måter å beseires på. Vi forsøker å tydeliggjøre dette gjennom maskinenes utforming, og vi har lagt inn teksturer som viser svake punkter eller interaktive komponenter. Du må granske hver maskin grundig for å finne de ulike måtene å angripe dem på.»

«Maskinene i Horizon Forbidden West er blitt mer bevegelige, på alle tenkelige måter – de kan hoppe, svømme, klamre deg til overflater … », tilføyer Blake. «Dermed må Aloy holde tritt med dem, og hun får hjelp av en del ny bevegelsesmekanikk. Vi har også lagt større vekt på Aloys evner til å få oversikt og planlegge et angrep før hun går til verks, og dessuten på hennes muligheter til å flykte hvis ting skulle skjære seg.»

Resonator blast

En ferdighet vi spesielt gleder oss til å gjøre bruk av, er Aloys nye Resonator blast. Som et detaljert blogginnlegg vi lenker til nedenfor nevner, opptrer Resonator blast som en mellomting mellom nærkamp og avstandskamp.

For å si det enkelt, vil Aloy bygge opp en konsentrert kraft før hun angriper med spydet sitt. Det innebærer ikke bare at nærkamp vektlegges i Horizon Forbidden West, men at det svært ofte er det mest gunstige valget.

Når energien er fylt opp, kan Aloy sende av gårde et prosjektil som kleber seg til fienden. Deretter kan hun detonere energien, som opptrer som en blink, ved å skyte en pil på den. Dermed vil den eksplodere og forårsake enorme skader.»

Sterkere Aloy, sterkere maskiner

I et offisielt innlegg på PlayStation Blog 6. desember 2021 fra Guerrilla ble det foretatt et dypdykk i forbedringene innenfor kamp og AI som man møter i Horizon Forbidden West.

«Vi ville at fiendene skulle oppleves som mer autentiske ved å bedre flyten og kontinuiteten i bevegelsene, eksempelvis slik at fiender (og ledsagere) ville bli dyktigere til å krysse kupert terreng», forklarer ledende AI-programmerer Arjen Beij.

«AI-programmeringen i Horizon Zero Dawn støttet allerede enkelte dynamiske endringer av terrenget, men vi ønsket å løfte dette ved å tilføye hopping og klatring som systemiske ingredienser i deres adferd. Mens du spiller, vil AI-ene hele tiden se etter snarveier, der de tidligere bare beveget seg langsomt med terrenget.»

Og det er ikke bare maskinene som får et løft i oppfølgeren. Guerrilla har viet ekstra oppmerksomhet til de menneskelige fiendene som vil forsøke å stanse Aloy på hennes ferd.

«Vi bygger på lesbare silhuetter og adferdstyper spillerne kan gjenkjenne», forklarer animasjonsleder Richard Oud, «slik at du kan forutse eller reagere på en fiendes handling. Vi leker oss med timingen av disse bevegelsene, ikke bare for å skape mulighetsvinduer der spilleren kan slå til, blokkere eller flykte, men også for å vise noen personlighetstrekk gjennom selve animasjonene.»

GAIA-podcast

I forkant av lanseringen av Horizon Forbidden West har teamet hos Guerrilla Games kommet med en ny spoilerspekket podkast der de «gjør dypdykk i Horizon-universet». Den første episoden konsentrerer seg om Aloy, seriens protagonist, og mye av oppmerksomheten vies det første spillet i serien, Horizon Zero Dawn.

Introducing GAIA Cast! From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe. Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEGNovember 22, 2021 See more

Ansiktsdun bekreftet

I et innlegg på den offisielle PlayStation-bloggen 27. september 2021, med tittelen Horizon Forbidden West: Evolving Aloy, går lederen for Guerrilla-samfunnet Bo De Vries inn på detaljnivået i Aloys kommende PS5-eventyr. Han byr blant annet p ået dypdykk i de viktigste grafiske forbedringene som er gjort siden det første spillet i serien ble utviklet.

For virkelig å understreke hvor langt utvikleren har kommet siden Horizon Zero Dawn ble sluppet i 2017, uttalte ledende karakterskaper Bastien Ramisse at «hver konsollgenerasjon gir ekstra kraft som gjør det mulig med enda tettere polygoner til oppbygging av karakterene. Vi kan skape mer finkornede detaljer, som ansiktsdun, myke konturer, enda mer detaljerte teksturer og nøyaktig gjengivelse av materialer, for å nevne noe».

Dette ble etterfulgt av et temmelig slående skjermbilde av protagonisten Aloy, og viste grafiske elementer som synlige sømmer i antrekket og hårets fletter.

(Image credit: Sony / Guerrilla Games)

Utviklingen for PS4 har ikke vært noe hinder

Horizon Forbidden West utvikles for både PS4 og PS5, men ifølge spillregissøren har det ikke vært til hinder å også utvikle spillet for den forrige konsollgenerasjonen, og det har heller ikke fremtvunget noen form for nedskalering.

I en samtale med Hardware Zone (via VGC) fortalte Mathijs de Jonge at «jeg tror ikke at arbeidet på tvers av generasjoner på noen måte har begrenset oss . Da vi påbegynte arbeidet med spillets konsept, fikk vi så mange gode ideer det faktisk ble noe av – så mange at vi faktisk ikke tenkte på maskinvarebegrensninger eller slike ting. Vi ønsket bare å designe en stilig og unik opplevelse for spillerne. Et heftig eventyr.»

«Det var også slik vi arbeidet oss frem til alle oppdragene og hendelsene spilleren vil oppleve.»

Men det er uansett forskjeller på hva de to konsollene kan utrette, og de Jonge sa blant annet at «jeg tror det store skillet mellom de to konsollene, med unntak av 3D-lyd, hurtig innlasting og DualSense, ligger på den grafiske siden. På PlayStation 5 kan vi legge inn et utrolig mye dypere grafisk detaljnivå. Vi kan eksempelvis se de små dunhårene på ansiktet til Aloy. Du kan også oppfatte flere detaljer på avstand.»

(Image credit: Sony)

Nesten ingen lasteskjermer

I utviklingsdagboken til Guerrilla Games forklarte spilldirektør hos Horizon Forbidden West, Mathijs de Jonge, hvordan oppfølgeren vil gjøre nytte av den superraske SSD-en i PS5.

«Med PS5 og dens SSD vil man nesten helt slippe unna lasteskjermene», sa de Jonge i videoen. «I en åpen verden som Horizon Forbidden West … hvis du åpner kartet og reiser hurtig fra den ene enden til den andre, eller starter på nytt fra et kontrollpunkt, vil dette skje superraskt. Når du starter opp selve spillet, sendes du rett ut i begivenhetene.»

Se videoen nedenfor: