Garmin vs Fitbit: Hvordan velge treningsklokken som passer best for deg

Fitbit og Garmin er to av de største navnene innen aktivitetsarmbånd og smartklokker. Særlig interessant er merkene om du er av typen som liker å holde ekstra øye med generell helse og kroppstilstand.



Garmin har vært i gamet lenge, og har laget sportsklokker som over i den senere tid har utviklet seg til å ligne mer på smartklokker. Nå kan man med andre ord gjøre mer enn før, som eksempelvis å høre på musikk, uten at du nødvendigvis trenger mobiltelefonen i nærheten.

Fitbit entret markedet relativt nylig, lenge etter Garmins inntog, og startet det hele med relativt enkle aktivitetsarmbånd før de etter hvert beveget seg i retning smartklokker. Aktivitetsarmbånd representerer fortsatt hovedandelen salg for selskapet, men utforsker for tiden hvordan man på bedre vis kan holde styr på mer avanserte helsefaktorer samt aktiviteter som løping og svømming.



Begge merkene tilbyr en rekke forskjellige modeller og valgmuligheter, noe som kan gjøre det vanskelig å finne ut av hvilke enheter som passer best til ens eget bruk. Derfor har vi laget denne hendige guiden, slik at du kan ta et mest mulig informert valg via kunnskap om forskjeller i maskinvaren, programvaren og hva de ulike klokkene fra de to tungvekterne tilbyr av funksjonalitet.

Garmin

Garmin lanserte sin første Forerunner-klokke på tidlig 2000-tall, og siden dengang har selskapet lagt til en rekke serier, inkludert Vivoactive og Fenix. Alle modellene har et sterkt fokus på sport, og tilbyr en rekke forskjellige design og funksjoner.

Noen av de mest populære modellene er:

Batteritid

En av de viktigste aspektene ved Garmin-klokker og -aktivitetsarmbånd er at selskapet lover god batteritid. Uansett om du går for billigmodeller som Vivofit eller enheter fra øverste hylle, som Forerunner 945, så tilbyr Garmin stort sett en batteritid som nærmer seg én uke per lading, og i mange tilfeller er batteritiden enda mer imponerende.



Selskapet har også hele tiden i mente at batteritiden synker betraktelig om man bruker funksjonalitet som GPS eller pulsmåling. Derfor innehar klokker fra eksempelvis fra den utendørsfokuserte Fenix-serien en såkalt UltraTrac-batterimodus, slik at man kan få mer ut av batteriet via å redusere sensorfrekvensen på eksempelvis GPS. Det finnes også nyere strømsparemoduser som kan slå av strømhungrige funksjoner man sjelden bruker, slik at batteriet heller kan brukes på det som er aller viktigst for deg.

Bruker man en Venu-modell, enhetene fra Garmin som ligner mest på en smartklokke, så får man (som eneste modell) med en AMOLED-skjerm i farger, som kan settes til å alltid være på. Likevel holder batteriet ut i flerfoldige dager, på tross av at teknologien som brukes er langt mindre strømgjerrig enn den såkalte transflektive skjermteknologien (tenk samme type LCD som brukes på digitale termostater og lignende) Garmin bruker på de fleste av sine klokker.

Treningsfunksjonalitet

Vi anser det som rimelig å påstå at Garmins klokker og aktivitetsarmbånd kan monitorere mye i forhold til konkurrentene. Disse funksjonene varierer mellom modeller og serier, men mye av kjernefunksjonaliteten finnes på alle modellene, slik at bruksopplevelsen ofte er lik over store deler av sortimentet.



I alt fra Vivosmart til Fenix får man aktivitetsmonitorering 24/7, noe som inkluderer kontinuerlig pulsmåling og monitorering av søvn. Du får også noen av Garmins mest motiverende treningsfunksjonalitet, som Move IQ og adaptiv skritteller, hvilket er laget på en måte som på finurlige vis holder deg i bevegelse. Du finner også funksjonalitet som stress-overvåkning, pusteøvelser, egen sporing skreddersydd for kvinner og Garmins såkalte Body Battery-monitorering. Denne ser på mål innen søvn og puls for å finne ut av hvor mye energi du teoretisk sett har å ta av på enhver gitt dag.

Når det gjelder monitorering av trening er dette et av områdene Garmin virkelig skiller seg ut. Klokkene dekker vanlige idretter som løping, sykling og svømming (både i basseng og i åpent vann), og har en rekke detaljerte tall man kan dykke ned i både under og etter aktivitetene.



Hvis du er villig til å bruke litt ekstra på klokker som Fenix eller Forerunner 945 vil du også ha tilgang til mer avanserte idrettsprofiler for aktiviteter som turgåing, skiturer, klatring og selv paddleboard-turer. Disse litt mer sære aktivitetene har også svært detaljerte tall og målinger. Man kan også fordype seg i ting som kart og navigasjon, og detaljstyre disse, slik at de gjør mer nytte for seg når man er ute og utforsker verden.

Puls er ofte basisen for mye av Garmin-funksjonaliteten som tar sikte på å få deg til å tenke mer inngående på hvordan du trener og restituerer, samtidig som klokkene måler hvor mye man tar seg ut når man trener. I de fleste tilfeller tillater Garmin-produktene bruk av eksterne pulsbelter, hvis du ikke helt stoler på nøyaktigheten i sensoren som er innebygget i enhetene på håndleddet.

Smartklokke-funksjoner

Selv om Garmins klokker og aktivitetsarmbånd stort sett er designet for sport og idrett har selskapet i økende grad klart å lage produkter som ligner mer på smartklokker.



Mange, om ikke nær sagt alle, fungerer sammen med Android- og iPhone-telefoner, og tilbyr kjernefunksjonalitet som eksempelvis varsler, klokke, vær og synkronisering av data til Garmins Connect-app.

Hvis du ender opp med å gå for en dyrere variant som Forerunner 245 eller Fenix får man flere smartklokke-funksjoner. Dette inkluderer kontaktløs betaling og innebygget musikkavspiller. Sistnevnte lar deg spille av egen musikk eller spillelister fra aktører som Spotify og Deezer. Man kan også lagre sanger offline, slik at man ikke trenger å være koplet til telefonen for å høre på musikken.



Er du av typen som bryr deg om apper, så kan Garmins klokker tilby støtte også for disse, hvis man velger en modell som har nok innebygget lagring og tilgang til Connect IQ-butikken. Her kan man finne apper, urtavler, data-visualiseringer og widgets. Støtten for Connect IQ kan som sagt variere fra modell til modell. Forerunner 45 er eksempelvis kompatibel, men lar deg bare laste ned urtavler. Dyrere Forerunner-modeller vil gi deg full tilgang.

Fitbit

Fitbits første produkt man kunne ha på kroppen var et slags pedometer som fokuserte på å telle skritt og holde orden på søvnen.



Siden den gang har sensorene blitt flere, designet har forandret seg, og selskapet har beveget seg mer mot smartklokkemarkedet, i konkurranse med Apple, Samsung og Googles enorme mengder Wear OS-klokker.



Klokkene fra Garmin er fokuserer fortsatt på å holde styr på treningen din, men er nå bedre på å etterligne faktiske klokker, og har i tillegg en rekke nettbasert funksjoner som gjør at de gjør gode figurer på håndleddet.



Nøkkelmedlemmene av Fitbit-familien er:

Batteritid

Selv i den spede begynnelse ønsket Fitbit å klare å tilby i nærheten av en uke med batteritid. I dag, flere år senere, er situasjonen lignende, og selskapet har til og med klart å gjøre noe med problemet mange av de vanlige smartklokkene har: begrenset batteritid.



De seneste klokkemodellene, Versa 3 og Sense, lover opptil 6+ dager med batteritid, noe som er imponerende, gitt typen skjerm og mengden funksjoner klokkene må håndtere. Aktivitetsarmbåndene Inspire 2 og Charge 4 lover også uten problemer å klare en uke mellom ladingene. Inspire 2 skal faktisk klare hele ti dager i slengen, noe som er rekord innen Fitbit-produkter.

Det at man nå kan velge alltid å ha skjermen på i de nyeste smartklokkemodellene har en stor innvirkning på batteritid, noe som også gjelder klokker fra eksempelvis Apple og Samsung. Dette kan være årsaken til at Fitbit nå introduserer hurtiglading som kan gi én dags batteritid via en ladetid på kun 12 minutter.

Treningsfunksjonalitet

Målinger av treningsøkter er det Fitbit først ble kjent for, og dette danner grunnlaget i alle enhetene selskapet har lansert (og er i ferd med å lansere.)



Alle Fitbit-produkter har skritteller, har styr på pulsen din 24 timer i døgnet, samt måler søvnkvalitet. Søvnmålingenene er noen av de mest avanserte på markedet, og gir deg detaljert informasjon og innsikt basert på pulsmålinger utført på natten.



I det siste har Fitbit også lagt til menstruasjon-sporing, som også har en del informasjon tilgjengelig via den innebyggede programvaren på smartklokkene. Man får også pusteøvelser, og om man går for den nye Sense-modellen kan man til og med finne ut av stressnivået i kroppen til enhver tid.

Hvis du har lyst på informasjon utover antall skritt og søvn, så kan også de fleste Fitbit-produkter tilby måling av en rekke idretter og aktiviteter. Enhetene kan automatisk finne ut av hva slags trening man utfører, hvis man ikke føler for å fortelle håndleddpryden hva man holder på med.



Charge 4, Versa og Sense tilbyr nå også innebygget GPS, slik at det blir enklere å holde styr på hva man holder på med utendørs. Med Fitbits PurePulse-sensor kan man også finne ut av hvilken pulssone man befinner seg i, og bruke funksjonalitet som Active Zone Minutes og Intensity Maps. Fitbit-klokkene, samt Charge 4-armbåndet, kan også brukes til svømming, men per nå fungerer dette kun i bassenger.



Fitbit-brukere har også tilgang til Premium-plattformen, der man kan finne programmer og økter man kan følge og dermed få mer detaljert og spesifisert data fra sensorene på klokkene og armbåndene.

Smartklokke-funksjoner

Fitbit har prøvd sitt beste når det gjelder å tilby funksjonalitet som i utgangspunktet er forbeholdt smartklokker. Gitt begrensningene i skjermtype og design er det klart at dette ikke er noe som er gjort i en håndvending.



Drastiske forandringer har dog funnet sted etter at Fitbit entret smartklokke-markedet. Klokker som Versa og Sense kan gjøre langt mer enn å fortelle deg hvor godt du yter blant svettetoktene på treningsstudioet.



Fitbit-produktene fungerer i tospann med både Android og iPhone, og kan gi deg varsler, brukes til kontaktløs betaling, man kan laste ned apper og urtavler samt bruke innebyggede musikkprogrammer. De nyeste smartklokkene har også støtte for smartassistenter som Amazon Alexa, mens støtte for Google Assistant skal være på vei.

Brukeropplevelsen når man bruker en Fitbit-klokke sammen med en Android-telefon eller en iPhone er ganske sammenlignbar, men enkelte ting kan man kun gjøre på Android, som eksempelvis å interagere med varsler.



I likhet med Garmin har man også tilgang til en app-butikk. Fitbits App Gallery er fortsatt en plattform i vekst, men inkluderer en del høyprofilerte navn som MySwimPro og Spotify. Sistnevnte lar deg dog kun kontrollere strømmetjenesten, man kan ikke lagre spillelister på selve klokken, slik som med Garmin. Hvis du liker å skifte urtavle ofte, så er det mange å ta av med Fitbit. Fem ulike urtavler kan lagre på smartklokkene til enhver tid.

Garmin eller Fitbit?

Så er det store spørsmålet: Skal man gå for Fitbit eller Garmin? Som vi nevnte tidligere er det mange forskjellige enheter å velge mellom fra begge produsenter, der de ulike modellene tilbyr særskilt mange kombinasjoner av funksjonalitet og utseende.



Valget mellom de to plattformene mener vi at bør basere seg på et knippe utvalgte områder som kan få deg over vippepunktet.



Hvis du i stor grad bryr deg om å måle innendørstrening, kontra løpe- og gåturer, så mener vi at Fitbit kan tilby en bedre opplevelse. Enhetene og den medfølgende appen er enkle i bruk, og kan fortsatt tilby den mest inngående og brukbare søvninformasjonen i en wearable. For nybegynnere er dette midt i blinken. Fitbit kan nå også tilby virkelig avanserte sensorer som er laget med tanke på viktig helsemonitorering. EKG- og hudtemperatursensoren får man for eksempel med på kjøpet om man går for Sense-klokken.

Hvis du bruker mer tid på å hente inn mer inngående informasjon om idretter du bedriver, og er ute etter massevis av data og batteritid når du er på farten, så vil generelt sett Garmin gi deg bedre løsninger. Disse produktene tilbyr pålitelig monitorering og det at man har muligheten til å kombinere enhetene med eksterne pulssensorer gjør at man kan få langt mer nøyaktige målinger og større mengder data.



Utover treningsaspektene har begge mye annet å tilby, men Garmin har en del attråverdig funksjonalitet som man ikke finner hos Fitbit. Dette inkluderer utvidet støtte for Spotify og nyttige sikkerhet- og assistanse-funksjonalitet. Fitbit, på sin side, har støtte for smartassistenter, noe som kan være interessant for mange.

Valget mellom disse to store navnene innen treningsutstyr står og faller på hva du, rent personlig, mener er viktigst. Begge merkene tilbyr særdeles avanserte enheter som imponerer både på maskinvare- og programvarefronten. Det er likevel klart at de har sine helt egne fokusområder, og vi håper at vi har gjort noen av disse litt mer fremtredende i denne artikkelen, og at du nå har et bedre utgangspunkt for å kunne velge rett for akkurat deg.