Galaxy S11 Plus har sannsynligvis et batteri på 5000 mAh og et kamera på 108 MP

Vi har hørt opptil flere ganger at Samsung Galaxy S11 Plus kommer til å få både et batteri på 5000 mAh og et kamera på 108 MP, og siden disse ryktene nekter dø er det økende sannsynlighet for at de stemmer. De seneste lekkasjene forteller oss dog litt mer om komponentene det er snakk om.



For det første, kameraet på 108 MP: Ifølge @Universelce (en velaktet tilbyder av lekkasjer) vil kameraet faktisk ta bilder på 12 MP. Dette er en lignende type kamera som det man finner i en del nyere telefoner, som eksempelvis Motorola One Vision, som bruker firdoble piksler i et 48 MP-kamera for ta et bilde på 12 MP – men når det gjelder S1 Plus kommer dette til å være snakk om nidoble piksler.

Slike type sensorer gjør det typisk enklere å ta bedre bilder i dunkelt lys, siden det fører til større piksler som kan få med seg mer lys. @Universelce nevner også at pikselstørrelsen er på 2,4 mikrometer, noe som er langt større enn pikslene i Samsung Galaxy S10 Plus, som ligger på 1,4 mikrometer.

Det som ikke er helt klart er hvorvidt kameraet på 108 MP også kan ta bilder med en faktisk oppløsning på 108 MP eller ei. Dette er en funksjonalitet som Xiaomi Mi Note 10 har, som også har en sensor på 108 MP, men der den vanlige oppløsningen på bilder er på 27 MP.

Høyere kapasitet i samme formfaktor

Når det gjelder batteriet på 5000 mAh, så har denne informasjonen kommet frem via «industrikilder» som har snakket med The Elec. Publikasjonen legger til at batteriet skal produseres av LG Chem.



Den store kapasiteten vil ikke nødvendigvis bety at den fysiske batteristørrelsen kommer til å bli noe særlig mye større, siden beskyttelsesmodulen er omlag 57 % mindre enn det som er typisk i et smarttelefonbatteri.



Dette er verdt å merke seg, siden det betyr at Samsung kan høyne batterikapasiteten uten verken å gjøre Galaxy S11 Plus i seg selv større, eller bruke opp plass som kan huse andre komponenter.



Selvfølgelig er ikke noe av dette bekreftet enda, så vi kommer til å ta alt sammen med en dugelig klype salt frem til Samsung Galaxy S11-serien blir annonsert – noe det går rykter om at skal skje 18. februar.

Kilde: Phone Arena