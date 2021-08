Fitbit Charge 5: nyheter, rykter og hva vi ønsker å se

Fitbit Charge 5 er ennå ikke blitt sluppet på markedet, men vi kan likevel komme med noen spådommer om når vi vil få se den – og hvilke funksjoner vi vil få glede av når den endelig dukker opp.

Fitbit Charge-serien plasserer seg mellom seriene Inspire og Versa når det gjelder både funksjoner og egenskaper, med en slank profil og en flott rektangulær skjerm sammen med en imponerende bunke funksjoner til å være en så liten enhet.

Fitbit Charge 4 var en av de første Fitbit-modellene som kunne skilte med innebygget GPS (bare Fitbit Ionic var tidligere ute). Dette var en svært kjærkommen funksjon da den ble lansert i fjor, og gjorde enheten til et solid alternativ til større aktivitetsmålere. Den er dessuten overraskende prisgunstig og har inntatt en plass høyt oppe i våre oversikter over de beste aktivitetsmålerne i flere måneder.

Dette betyr at Fitbit Charge 5 har store forventninger å leve opp til, men med de rette oppgraderingene kan den klare denne utfordringen. Vi vil oppdatere denne oversikten så snart vi hører mer om neste generasjons Fitbit, så det er bare å kikke innom her med jevne mellomrom.

Rett på sak

Hva er dette? En ny GPS-utstyrt GPS-måler

En ny GPS-utstyrt GPS-måler Når kommer den på markedet? Trolig rundt oktober 2021 eller april 2022

Trolig rundt oktober 2021 eller april 2022 Hav vil den koste? Trolig rundt 150 dollar (omtrent 1400 kroner)

Fitbit Charge 5 – lansering og pris

Tidligere har Fitbit fulgt en toårig utgivelsessyklus med Charge-serien. Fitbit Charge 4 ble sluppet i april 2020, så hvis selskapet følger det samme mønsteret denne gangen, kan vi vente oss et første glimt av Charge 5 i april 2022. Et nylig arkivert FCC-dokument tyder imidlertid på at neste Fitbit-modell kan komme allerede i oktober 2021. Dokumentet inneholder detaljer om en ny «trådløs aktivitetsmåler», med bilder og en brukerhåndbok som skal holdes konfidensielle til 18. oktober.

Men Charge 5 kan komme til å bli offisielt avduket enda tidligere, ettersom bilder som påstås å vise den nye enheten dukket opp i midten av august.

Vi mistenker at Charge 5 trolig vil koste 150 dollar (rundt 1400 kroner, omtrentlig omregnet) ved lanseringen. Dette er samme nivå som Charge 4 ved lanseringen. Fitbit er nemlig kjent for å holde seg på den samme lanseringsprisen på etterfølgende modeller i samme serie. I Norge ble Charge 4 lansert for 1149 kroner, men prisen ble raskt oppjustert med 200 kroner.

Det er imidlertid en mulighet for at Fitbit vil skape et tydelig skille mellom Charge 5 og den nylig lanserte Fitbit Luxe, som kom på det norske markedet med en veiledende pris på 1590 kroner. Det er vanskelig å si hvilken av disse to enhetene som vil etablere seg som den dyreste.

Fitbit Charge 5 – lekkasjer og nyheter

Frem til juli 2021 hadde det dukket opp svært få nyheter om Fitbit Charge 5. Da publiserte 9to5Google et bilde som ble påstått å forestille en ny Fitbit-enhet med kodenavnet «Morgan». Det finnes ingen garantier for at bildene er ekte (det er ikke noe Fitbit-merke på bildene, og 9to5Google vil ikke røpe kildene sine), men hvis bildene faktisk er ekte, tyder det minimalistiske designet på at dette er vårt første glimt av nye Charge.

Here's the Fitbit 'Morgan,' a possible Charge 5 with color display and new design https://t.co/YJhqs4GRku by @technacity pic.twitter.com/5I34sLsnGEJuly 26, 2021 See more

TechRadar kontaktet Fitbit for en kommentar, men selskapet har en historie med å ikke kommentere lekkasjer – selv ikke da designet til Fitbit Luxe ble lekket bare noen få dager før den planlagte lanseringen.

De angivelige bildene av «Morgan» viser en enhet med fargeskjerm (noe Charge 4 mangler), men for øyeblikket kan vi ennå ikke uttale oss om enhetens funksjoner. Men vi kan likevel gjøre oss noen kvalifiserte gjetninger, som blant annet innebygget GPS. Dette var stjernefunksjonen i Charge 4, så vi ville bli veldig overrasket og skuffet dersom den skulle forsvinne nå.

Fitbit Charge 5 pic.twitter.com/hFyu3GUhiLAugust 14, 2021 See more

Etter dette har vi fått se en litt mer profesjonell rendring av Fitbit Charge 5-lekkasjen. Denne stammer fra en pålitelig kilde og vi har lagt den inn ovenfor. Den viser tre potensielle fargealternativer for remmen til den nye kroppsnære enheten – og den hinter dessuten om en fargeskjerm.

Kan datoen 23. oktober, som vises på skjermen, være et hint om når vi kanskje vil få se en presentasjon av Charge 5? Men ettersom denne datoen faller på en lørdag i år, gjetter vi på at dette ikke er tilfellet, men man vet jo aldri …

Her ser du hva vi ønsker oss av den nye enheten:

Myke linjer

Fitbits design har utviklet seg siden lanseringen av Fitbit Charge 4, og vi venter oss at Charge følger det samme «Biologic Industrial Design Language» som Sense, Versa 3, Inspire 2 og Luxe. Det betyr glatte, avrundede kanter, mykere silikon og subtile nyanser av svart, sand og korall.

Det ble sluppet en spesialutgave av Fitbit Charge 4 som var utstyrt med en vevet tøyrem, i tillegg til den vanlige silikonversjonen. Selskapet later imidlertid til å ha beveget seg bort fra denne retningen, og konsentrerer seg heller om metall og lær i sine førsteklasses remmer. Ingen av disse materialene er spesielt velegnet for trening, så det kan hende nye Charge 5 bare holder seg til silikonet.

Vi regner ikke med at Fitbit Charge 5 vil få en smykkeinspirert armlenke, men at den trolig vil få de samme glatte kurvene og den samme myke fargepaletten som den nylig lanserte Fitbit Luxe. (Image credit: WinFuture / Fitbit)

Noe vi ikke venter oss (selv om vi kan ta feil), er en smykkeinspirert armlenke som i spesialutgaven av Fitbit Luxe. Den spesielle, gullfargede lenken i rustfritt stål er en av de mest påfallende egenskapene ved Luxe, og vi regner ikke med at Fitbit vil spe ut denne attraksjonen gjennom å utbre den til hele sitt utvalg av aktivitetsenheter.

En fargeskjerm med høy oppløsning

Fitbit Luxe beviste at det er mulig å skape en superkompakt, svært fargesterk AMOLED-skjerm, og vi skulle gjerne også sett en slik på Fitbit Charge 5.

Selv om det er et fornuftig valg som bidro til å forlenge batteritiden, opplever vi de svarthvite skjermene som temmelig utdaterte – særlig når billigere aktivitetsmålere som Huawei Band 3 Pro og Xiaomi Mi Smart Band 5 allerede kan skilte med fargeskjermer.

En skjerm med høyere oppløsning skulle også være en fordel. Vi venter oss ikke at en skjerm i denne beskjedne størrelsen skulle være egnet for kartlegging, men flere piksler per tomme ville likevel gi mer plass til tekst på skjermen til varsler og statistikk. Med en så liten enhet utgjør dette faktisk en stor forskjell.

Huawei Band 3 Pro har en lyssterk fargeskjerm, og vi skulle gjerne se en lignende skjerm på Fitbit Charge 5 (Image credit: Huawei)

EDA-stressmåling

En av de fremragende egenskapene til Fitbit Sense er dens evne til å måle stressnivåer ved å overvåke elektrodermal aktivitet (EDA). De fleste aktivitetsmålere det hevdes at kan måle stress, gjør det gjennom å overvåke pulsvariabiliteten (og Charge kan gjøre dette), men EDA-måling er et nytt verktøy – og et verktøy som vil kunne sørge for at Fitbit Charge 5 virkelig skiller seg ut fra konkurrentene.

Stresshåndtering er en viktig del av vår generelle velvære, og med Fitbit-appen kan du allerede føre en stemningsdagbok, så dette skulle være et flott tilskudd.

Fitbit Sense benytter en EDA-sensor for å måle stressnivåer ved behov. Gjennom å implementere den samme teknologien i Fitbit Charge 5 vil den nye modellen virkelig skille seg ut fra konkurrentene. (Image credit: Fitbit)

Veiledede åndedrettsøvelser

Fitbit Charge 4 kan måle pustefrekvensen din, og denne kan du senere kontrollere i Fitbit-appen på mobilen. Men hvorfor stanse der?

En av de funksjonene vi setter mest pris på i moderne aktivitetsmålere som Fitbit Versa 3 og Garmin Lily er de veiledede åndedrettsøvelsene. De oppmuntrer deg til å ta et minutt eller to i stressede situasjoner og sitte i ro og saktne åndedrettet. Det bidrar til å senke pulsen. Dette skulle kunne fungere godt sammen med den ovennevnte EDA-stressovervåkningen.

Både Fitbit Luxe og Inspire 2 har åndedrettssøvelser tilgjengelig som standard, så vi vil bli forundret om ikke denne funksjonen også innlemmes i Charge 5.

En EKG-måler

Hittil er Fitbit Sense faktisk den eneste enheten som har en EKG-måler, og dette skulle også være en kjærkommen funksjon i Fitbit Charge 5. Det er et veldig nyttig verktøy som kan hjelpe deg ved å komme med et tidlig varsel om for eksempel atrieflimmer, slik at du kan bestille en legetime for kontroll.

Apple Watch var en av de første kroppsdingsene med en EKG-app, og det samme kunne være et godt tilskudd til Fitbit Charge 5. (Image credit: Apple)

Hvis du abonnerer på Fitbit Premium (og du kommer nok uansett til å bli abonnent, ettersom alle nye Fitbit-enheter tilbyr en gratis prøveperiode på tjenesten), kan disse dataene inkluderes i en nedlastbar helserapport som du kan dele med en lege, en venn eller et familiemedlem.