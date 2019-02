Enkelte Withings Pulse HR-bånd kan sprekke, men du vil få ny fra produsenten

En produksjonsfeil i de første Withings Pulse HR-enhetene har gjort chassiset svakt, og det kan føre til at det sprekker uten at du mister den eller på annen måte utsetter den for påkjenning.

Etter at vi hadde testet Withings Pulse HR ferdig, fortsatt får produkttester å bruke aktivitetsbåndet i noen uker, og det viste seg da at chassiset etter hvert sprakk både øverst og nederst på enheten uten at noe spesielt hadde skjedd med den.

Du kan se den nøyaktige skaden øverst i saken og på bildene nedenfor. Vi kjenner også til minst ett annet tilfelle der aktivitetsbåndet har sprukket på lignende måte etter noen ukers bruk.

Her er vår liste over de beste aktivitetsmålerne

Vil du ha noe litt smartere? Ta en titt på vår liste over de beste smartklokkene

Vi liker også Fitbit Charge 3 veldig godt

Nå viser det seg at Withings bekrefter at de til tilby en ny enhet til alle kunder som opplever det samme.

En talsperson for Withings sier til TechRadar:

– Vårt team har fått tilbakemelding om at et visst antall kunder har hatt slike problemer med sine Pulse HR-bånd. Problemet viser seg å kun berøre et lite antall av de første enhetene som ble produsert. Withings tilbyr å erstatte produktet for alle kunder som er berørt av problemet, og vi fortsetter å holde øye med situasjonen for å sikre at våre skyhøye krav til kvalitet blir opprettholdt. Vi beklager på det sterkeste alle problemer dette kan ha ført til.

Bilde 1 av 2 Flere bilder av hvordan TechRadars Withings Pulse HR ble skadet. (Bilde: TechRadar). Bilde 2 av 2 Flere bilder av hvordan TechRadars Withings Pulse HR ble skadet. (Bilde: TechRadar).

Withings bekrefter altså at dette kun påvirker de første enhetene som ble produsert, så det er lite sannsynlig at du vil oppeleve dette hvis du kjøper en Withings Pulse HR nå.

Om du likevel skulle oppleve at din nye Withings Pulse HR får tilsvarende skader, kan du kontakte Withings ved å logge inn med kontoen din på nettsidene og informere om problemet.

Read our full Withings Pulse HR review

Basil Kronfli har også bidratt til denne artikkelen.