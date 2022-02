«Elden Ring» elskes av kritikerstanden – les den panegyriske omtalen

«Elden Ring»-anmeldelsene renner inn, og det ser ut til at FromSoftwares seneste eventyr er svært så populær blant kritikerne.



«Elden Ring» slippes den 25. februar til PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og PC. Spillet har akkurat nå en beint frem svimlende Metacritic-poengsum på 97 poeng, basert på 47 anmeldelser av PS5-versjonen, hvilket plasserer den trygt innenfor «universal acclaim» på skalaen. Hos OpenCritic har det fått 96 poeng, basert på 115 anmeldelser.



Det er ikke lenge til vi også avgir vår dom over «Elden Ring», men i mellomtiden kan du lese om hva andre kritikere synes om FromSoftware som altså, i skrivende stund, skal lanseres om noen få timer.



Våre venner i GamesRadar sier «[...] det har aldri vært så morsomt å lide», og gav «Elden Ring» full pott, 5 av 5 stjerner. Joel Franey utdyper: «'Elden Ring' er både en raffinering og en evolusjon av Dark Souls-formelen, og presenterer en vidstrakt verden som er like fiendtlig som den er innbydende.»

GamesBeat hadde lignende tanker, og gav «Elden Ring» nok en perfekt skår. Skribent Jay Henningsen sa: «'Elden Ring' er et eksepsjonelt og fullendt prosjekt som realiserer en høytidelig fantasiverden full av skjønnhet og truende usikkerhet man ikke kan gjøre noe annet enn å gjøre et dypdykk i.»

I en anmeldelse i The Guardian, skriver Simon Parkin at «Elden Ring» er «[...] en makeløs prestasjon innen design og oppfinnsomhet», og gir FramSoftware-spillet nok en perfekt skår. Tamoor Hussain, fra GameSpot, sa: «'Elden Ring' tar biter av det foregående og smir sammen noe som vil huskes som et av de aller beste [spillene] noensinne». Nok en gang får spillet perfekt skår. 10 av 10.

(Image credit: FromSoftware)

IGN gir også «Elden Ring» maksimal uttelling. Skribent Mitchell Saltzman sier: «'Elden Ring' er en enorm oppgradering av det FromSoftware begynte på i Souls-serien, og tilbyr nådeløst utfordrende kamper i en utrolig åpen verden som gir oss friheten til å velge vår egen vei.»

Det kommer kanskje ikke bardus på, men «Elden Ring» får altså perfekt skår av Game Informer også. Skribent Daniel Tack sier: «'Elden Ring' representerer en virkelig fantastisk kombinasjon av forskjellige spillelementer som bringes sammen til et fantastisk, spesielt og uforglemmelig hele. 'Elden Ring' er ikke bare det beste spillet i år, det er et av de beste spillene noensinne laget.»

Er det noen kritikere som ikke liker «Elden Ring»? Den laveste skåren vi har sett hittil er 9, eller 90 (av henholdsvis 10 og 100), så det ser ikke ut til at det er mange som har de helt store problemene med spillet. I alle fall ikke ennå. Vi mangler også tilbakemelding fra alle spillerne som får «Elden Ring» i hende først i morgen. Det er ingen tvil om at det blant folk flest finnes mange ekstremt kritiske fans av såkalte Soulsborne-spill, og at det ikke er enkelt å følge suksessen FromSoftware har hatt med sine tidligere titler.

Dødsriket neste!

(Image credit: FromSoftware Inc.)

Rundt regnet er bildet likevel ganske tydelig: Dette er potensielt et av de beste spillene noensinne laget, og får panegyrisk omtale av de aller fleste.



Det betyr ikke nødvendigvis at alle kommer til å elske det, anmeldelser er tross alt subjektive øvelser. Hvis du er fan av Soulsborne-sjangeren, eller har lyst til å finne ut hva som står bak all FromSoftware-ståheien, så later det til at «Elden Ring» er spillet for deg.