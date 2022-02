«Street Fighter 6» annonsert – kommer det kun til PS5?

Capcom har offisielt annonsert at «Street Fighter 6» er under utvikling.



Utvikleren annonserte nylig at det neste spillet i den aldrende serien er på vei med en 39-sekunder lang trailer som viser en kjepphøy Luke som er i ferd med å barke sammen med en (svært) svett Ryu – før det klippes til en «Street Fighter 6»-logo, rett før det første slaget deles ut.



Ifølge Capcom skal det komme flere nyheter om «Street Fighter 6» i løpet av «sommeren 2022» (med andre ord mellom juni og september), så vi regner med at Capcom kommer til å gi oss en første sniktitt på spillet (sammen med noen mer inngående detaljer om innholdet) rundt Summer Game Fest/E3, siden utvikleren pleier å holde en årlig konferanse rundt den tiden.

Kommentar: kommer spillet til Xbox?

«Street Fighter 6»-traileren avslører ikke mye, rent bortsett fra at Luke og (ikke overraskende (Ryu) er to av de spillbare karakterene. Hvorvidt de kommer til å se ut som de gjør i traileren når spillet kommer ut gjenstår å se, men vi regner i alle fall med å se Ryu og resten av gjengen i «Street Fighter 6» på PS5 og PC, så karaktermodeller med et slikt detaljnivå er ikke helt uaktuelt.



Hvorvidt det nye Street Fighter-spillet kommer til å ende opp på Xbox Series X og Xbox Series S vet vi derimot ingenting om. «Street Fighter 5» var kun å finne på PS4 og PC, grunnet en avtale om eksklusivitet mellom Sony og Capcom, mens Street Fighter 30th Anniversary Collection var å finne på Xbox One (og PC, for den saks skyld.) Capcom har ikke sagt noe ennå om hvilke plattformer det seneste spillet i serien kommer til å ende på, men vi håper at Xbox-spillere ikke får en kald skulder denne gangen også.



Selv om det er overhengende sannsynlig at vi får vite mer om «Street Fighter 6» om ikke så lenge, kanskje under Capcoms årlige presentasjon, så er det heller ikke umulig at utvikleren venter noen uker ekstra og avslører en større mengde informasjon rundt 12. august 2022, hvilket er Street Fighter-seriens 35-årsdag.



Vi tviler på at «Street Fighter 6» rekker en lansering i 2022, men siden Capcom allerede nå virker rimelig sikre på at de vil frigi mer informasjon om ikke så lenge, så kan 2023 være en mulighet. Dette er selvsagt ren spekulasjon fra vår side, gitt at vi ikke vet noe om hvor langt utvikleren har kommet med spillet.



Alt vi vet akkurat nå er at et nytt Street Fighter-spill helt sikkert er på trappene, og at vi gleder oss stort.