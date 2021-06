Det blir vanskelig å gjemme seg med den nye oppdateringen til Microsoft Teams

Microsoft gjør i disse dager klar en funksjonalitet i samarbeidsplattformen Teams som kommer til å skalere opp størrelsen på videokonferanse-møter til nye høyder.



I den seneste testversjonen for stasjonære og bærbare har Microsoft Teams fått en galleri-modus som i praksis er dobbelt så stor. Det er snakk om et hopp fra maksimalt 49 personer på skjermen til hele 98.



For å sikre at videostrømmene fortsatt er mulige å se ordentlig vil den nye modusen ikke tillate at alle 98 personer befinner seg på skjermen samtidig. Det man får muligheten til er å dele opp gruppen i et rutenett på 7x7 som brukere kan bytte mellom.

Oppgraderingen er kun tilgjengelig i testversjoner for Windows og macOS, men skal etter hvert komme til de vanlige versjonene av konferanseplattformen, såfremt Microsoft ikke råker på uforutsette problemer i testingen.

Ny galleri-modus

Selv om den nye Teams-modusen antageligvis bare kommer til å være nyttig i enkelte tilfeller – om man skal holde et møte for et helt selskap, for eksempel – så er det ingen tvil om at det virkelig kan bli et imponerende spetakkel med så mange involverte personer, og at dette kan være en funksjon som blåser liv i konferanseplattformkrigen – som for øvrig har dabbet litt av i det siste.



I de første månedene av pandemien var det knallhard konkurranse mellom Microsoft og Zoom, siden begge selskap prøvde sitt ytterste å være først ute i et gryende markedet og komme med funksjoner nyttige for selskaper som var midt i en vanskelig overgang til hjemmekontor.



Som sedvanlig innen programvareverdenen var ikke selskapene snaue da de lånte hverandres funksjoner, noe som til syvende og sist har ført til nærmest funksjonelt identiske videokonferansetjenester.



Microsoft har likevel ikke kastet inn håndkledet riktig ennå, og tar nå opp kampen nok en gang med den nye gallerimodusen, som nå har doblet antallet samtidige videostrømmer sammenlignet med Zoom.



Vi har spurt Microsoft om de kan klargjøre hvorvidt de to 7x7-rutenettene kan fordeles utover to skjermer, hvis brukeren har mer enn én skjerm. Per nå har vi ikke fått noen tilbakemelding.

