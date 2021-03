Denne modulbaserte laptopen er både miljøvennlig og kraftigere enn en MacBook Pro

I et forsøk på å starte en ny giv innen økovennlige laptoper har medgrunnleggeren av Oculus VR nå annonsert planer om å lage en ny type maskin som kan skreddersys på detaljnivå.



Den bærbare maskinen, som fiffig nok heter Framework, kommer til å bli det første produktet til et nytt forbrukerelektronikkselskap. Stifteren Nirav Patel ønsker å lage enheter som kontinuerlig kan skreddersys og oppgraderes – man kjøper bokstavelig talt et rammeverk.



«Det meste av forbrukerelektronikk er designet for bruk-og-kast. Den overlegent beste måten å redusere miljøavtrykket til elektronikk på er å lage de på en måte som gjør at de varer lenger. I tillegg til å muliggjøre lang levetid fokuserer vi også på å forbedre bærekraft gjennom hele livssyklusen til våre produkter» skrev Patel i et blogginnlegg.

Ingen sinke

Framework-maskinen består av et chassis frest ut av aluminium som skal veie mindre enn 1,3 kg. Skjermen er på 13,5 tommer og det hele er bare 15,85 mm tykt, hvilket plasserer laptopen i godt selskap, blant de aller tynneste.



I en e-post sendt til TechRadar Pro sier en talsperson for selskapet at den bærbare PC-en bruker et spesiallaget hovedkort, slik at man kan sikre en god ytelse samtidig som enheten ikke blir for stor.



Laptopen skal i utgangspunktet fås med en rekke forskjellige Intel-prosessorer av ellevte generasjon, og med på kjøpet kan man i tillegg få Wi-Fi 6E, opptil 64 GB DDR4-RAM og 4 TB eller mer lagringsplass via NVMe (PCIe 4.0)-SSD-er.

(Image credit: Framework)

Det virkelig interessante med maskinen er dog DIY-aspektet når det gjelder reparasjoner og oppgraderinger. «Vårt ekspansjonskortsystem gjør at man aldri vil trenge adaptere, man kan velge nøyaktig hvilke porter man vil ha, og hvilken side av laptopen man vil ha de på» skriver Patel.



Den bærbare maskinen muliggjør også et bytte av hele hovedkortet, om man vil gjøre større oppgraderinger. Nyere komponenter vil være tilgjengelig fra selskapet. I tillegg til ferdigbygde modeller vil man også kunne kjøpe en såkalt DIY edition, som kommer i deler. Uansett hvordan man velger å kjøpe maskinen vil selskapet «inkludere en skrutrekker i esken, så du kan oppgradere over tid», ifølge Patel.



Laptopen forventes lansert i sommermånedene i år (2021), og innpakningen skal være mulig å resirkulere i sin helhet (det skal ikke brukes plast som ikke kan resirkuleres, for eksempel), noe som er i tråd med selskapets målsetning: å redusere miljøavtrykket innen moderne teknologi.