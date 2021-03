Intel Core i7-11700K tregere enn AMD Ryzen 7 5800X i nylig publiserte tester

Det har vært en gryende spenning knyttet til lanseringen av Intel Core i7-11700K, men begeistringen kan få en kjapp sorti nå som tidlige tester viser at prosessoren faktisk er tregere enn rivalen AMD Ryzen 7 5800X.



Det var forventet at Rocket Lake-S-prosessoren (for stasjonære) skulle avsløres via et evenement den 16. mars, men den tyske nettbutikken Mindfactory la ut Intels seneste CPU for salg for flere dager siden, til €469 (drøye 4800 kroner) – og i skrivende stund er det fortsatt mulig å kjøpe prosessoren.

Folk som var på hugget og fikk kapret en av de nye Intel-prosessorene tidlig har lagt ut testresultater på tyske nettfora som ComputerBase, HardwareLuxx og PC Games Hardware, noe som har gitt oss et innblikk i hvor mye ytelse vi kan forvente av i7-11700K kontra eksisterende brikker på markedet.



Dette er strengt tatt lekkasjer, så saltbøssa bør som alltid holdes i nærheten av klypa – faktisk har ikke Intel kommet med noen form for uttalelse angående det tidlige salget av disse prosessorene i det hele tatt, og vi kan strengt tatt ikke verifisere at kjøpene gjort via Mindfactory (og de påfølgende testene) er 100 % legitime.

Slapp debut

I Cinebench R20 får Intel Core i7-11700K 600 poeng i enkeltkjernetesten og 5749 poeng i flerkjernetesten, mens AMD Ryzen 7 5800X klarer 622 poeng i med én kjerne og 6022 med flere kjerner.



Resultatene vi ser i andre ytelsestester, som Cinebench R23 og CPU-Z er like tafatte, og Ryzen 7 5800X dominerer i7-11700K i flerkjerneresultatene, mens Intel tar knappe ledelser i noen av enkjernetestene. Dette vil ikke si at Intels seneste CPU er direkte dårlig, men den ser ut til å slite litt mot en billigere prosessor



(Husk at prisen vi snakket om over er tysk, i Norge vil nok denne nye prosessoren legge seg noe høyere i pris. Deal.no har for eksempel rapportert en pris på 5549 kroner, men AMD Ryzen 7 5800X for tiden kan fås for 5049 kroner.)

Det er ikke første gang Intel Core i7-11700K skuffer i ytelsestester. For ikke lenge siden ble vi presentert for tester utført av den russiske teknologi-siden Lab501, som inneholdt resultater som stammet fra en test-variant (en såkalt engineering sample) av flaggskip-prosessoren, men det vi nå ser på tyske nettfora skal altså være den vanlige utgaven, altså den som du og jeg kan kjøpe i butikken.



Selv om det virker aldri så sannsynlig at disse testene er virkelige må vi nesten vente til den offisielle lanseringen av Rocket Lake-S før vi kan avgi noen endelig dom over den nye prosessoren, men det later ikke til å se spesielt bra ut for Intels, i det de fortsatt sliter med å klå AMD på prosessorfronten for tiden.

