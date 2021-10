Den beste Fitbit-modellen ble nettopp enda bedre

Fitbit Luxe, som akkurat nå troner på toppen av vår liste over de beste Fitbit-armbåndene på markedet, får to helt nye funksjoner: Såkalt always-on display (skjermen viser kontinuerlig en gitt mengde informasjon) og en ny datatype i helseoversikten i Fitbit-appen, nemlig oksygenmetning i blodet (SpO2). Begge disse funksjonene slås på om man installerer firmware-versjon 1.151.16.



Etter at du har installert oppdateringen vil informasjon om oksygenmetningen i blodet ditt være å finne i Health Metrics-seksjonen i Fitbit-appen på mobiltelefonen din, men merk at Luxe-enheten din, i motsetning til en del andre aktivitetsarmbånd på markedet, kun måler oksygenmetning mens du sover – du kan ikke foreta stikkprøver på dagtid.

For å bruke den nye funksjonen må du ha Luxe-enheten på armen et helt døgn (det inkluderer altså hele natten også), og urkassen må da hele tiden sitte tett inntil huden. Morgenen etter åpner du Fitbit-appen og så skal SpO2-målingen dukke opp i Health Metrics-vinduet.



Som Fitbit understreker, er disse dataene kun til personlig bruk, og om man mistenker medisinske problemer holder det ikke med målingene fra Fitbit Luxe (man kan ikke gjøre noen diagnose med disse). Det er likevel ingen tvil om at datasettet man blir presentert for er interessant, og hvis man merker at oksygenmetningen plutselig faller nattestid så kan det være verdt å arrangere en samtale med fastlegen.

Enkel tilgang

Fitbit Charge 5 inkluderer støtte for GPS-målinger, en såkalt EDA-sensor (som måler den elektriske ledeevnen i huden din) som måler forandringer i stressnivå og en EKG-sensor, men funksjonen som fikk mest positiv omtale var skjermen, som hadde en såkalt always-on-modus. Som Wareable skriver, så er altså denne funksjonen på vei til Fitbit Luxe, noe som gjør det enklere å finne ut hvor mye klokken er, hvor mange skritt du har tatt og generelt hvordan det står til med treningen, uten at man trenger å flytte klokken opp mot ansiktet, for å vekke skjermen.



Fitbit Luxe har en særlig inntakende AMOLED-skjerm, så dette er helt klart et høydepunkt, men husk også at om man bruker funksjonen så bør man også forvente at det vil gå ut over batteritiden (dog, ikke i like stor grad om det hadde vært snakk om en LCD-skjerm.) Akkurat hvor mange minutter det vil være snakk om avhenger av hvor mye du bruker funksjonen. Hvis du ønsker å spare på batteriet kan du for eksempel velge å kun ha den påslått på enkelte tider av døgnet.

Hva blir det neste?

Hvis du har et Fitbit Premium-abonnement kan du også glede deg til nok en funksjon som er på vei: En såkalt Daily Readiness Score, som kommer til å være å finne i Fitbit Luxe, Charge 5, Versa 3, Versa 2, Sense og Inspire 2.



Har man på Fitbit-klokka hele dagen og hele natt blir man med denne funksjonen presentert for et tall som forteller deg hvor godt uthvilt du er, basert på den seneste aktivitetshistorikken, variasjoner i hjerterytme og hvor godt du sov.

Hvis du allerede eier et inneværende Fitbit-produkt og abonnerer på Fitbit Premium, får du snart tilgang til en såkalt Daily Readiness Score, som vil hjelpe deg å planlegge dagen, basert på energinivået ditt. (Image credit: Fitbit)

Åpner du Fitbit-appen får du også en rekke forslag til aktiviteter som passer til aktivitetsnivået ditt. Hvis du er godt uthvilt kan det være at appen kommer til å foreslå noen skikkelig intense treningsøkter som virkelig får pumpa til å gå, men hvis du er trøtt og sliten kan appen være snill og foreslå enkle yoga-øvelser.



Vi vet ikke helt når såkalt Daily Readiness blir introdusert, men Fitbit sier at brukere kan se frem til å få den nye funksjonen i løpet av de kommende månedene.