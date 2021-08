Nye Fitbit Charge 5 får plass til alle de beste Fitbit-funksjonene i et lite og nett armbånd

Etter mange lekkasjer og spekulasjoner har Fitbit nå endelig avslørt sitt seneste aktivitetsarmbånd: Fitbit Charge 5.



Den offisielle lanseringsvideoen til Charge 5 dukket opp på nett tidligere denne uken, og avslørte en rekke funksjoner, men nå har vi blitt servert en langt mer detaljert gjennomgang av de nøyaktige spesifikasjonene – og det hele virker svært lovende.

Som vi så i bildelekkasjen for noen dager siden har Charge 5 et elegant nytt design og en AMOLED-skjerm med berøringsfunksjon, i likhet med Fitbit Luxe. Dette er langt bedre takter fra Fitbit, kontra Charge 4, som var begrenset av en lavoppløselig svart/hvitt-skjerm som ikke fikk plass til stort av gangen.



Under lanseringspresentasjonen forklarte selskapet også at klokken har en lyssensor som måler lysforholdene der du befinner seg, slik at skjermen tilpasser lysstyrken automatisk. I tillegg har skjermen en modus som gjør at skjermen alltid er på, slik at man raskt og enkelt kan få med seg det essensielle når man trener.

Fitbit Charge 5 har et nytt design med en urkasse som ligger i flukt med en myk silikonreim. (Image credit: Fitbit)

Faktisk har hele klokken blitt redesignet, slik at den passer mer sammen med resten av Fitbit-sortimentet. Nå får man ikke lenger de skarpe kantene og plastikken vi så i Charge 4, men en urkasse i rustfritt stål som nærmest går i ett med et såkalt Infinity Band i silikon (en myk reim som festes via en enkel løkke, snarere enn det tradisjonelle bøylesystemet.)



Man får også tilgang til en rekke luftige sportsreimer med hull, nylonbaserte reimer med en festeanordning som minner mer om festeanordninger på sekker, og mer luksuriøse alternativer i lær.

Treningsverktøy

Charge-serien har alltid hatt et fokus på trening, og dette fortsetter i Charge 5. I likhet med Charge 4 får man innebygget GPS, slik at man kan holde styr på ruten man tar og hvor lang tid man bruker på joggeturer, gåturer og sykling, uten at man trenger å ha med seg telefonen.



Den nye klokken har også støtte for NFC, hvilket vil si at man kan bruke den til kontaktløs betaling via Fitbit Pay (veldig kjekt om man plutselig blir tørst på løpeturen, men hvor god støtten for den proprietære løsningen blir her til lands på sikt gjenstår å se.)

Fitbit Charge 5 er laget for trening, og har innebygget GPS. (Image credit: Fitbit)

Til forskjell fra forgjengeren vil Charge 5 også få en EKG-sensor (elektrokardiogram), i likhet med Fitbit Sense. Dette gjør at man kan sjekke om man har tendenser til å få atrieflimmer. Dette kan være en tidlig indikator på hjertefeil (ofte underdiagnostisert, gitt at man gjerne har få tidlige symptomer.) Etter at man har kjørt en sjekk lager Fitbit-appen et sammendrag du kan dele med legen din, hvis du er bekymret.



Charge 5 kommer også til å kunne overvåke hjertet ditt 24 timer i døgnet, og kan varsle deg hvis enkelte verdier er unormalt høye eller lave. Igjen, dette kan være en indikasjon på hjerteproblemer som kan være verdt å undersøke.

Mål stressnivået ditt

Hos Fitbit handler det ikke bare om fysisk helse. Charge 5 får også den såkalte EDA-sensoren (som måler den elektriske ledeevnen i huden), som først dukket opp i Fitbit Sense, og som kan måle stressnivået ditt. Det finnes mange andre enheter som måler stress via forandringer i puls, men EDA gir deg en mer detaljert innsikt i forandringer over tid.

Fitbit Charge 5 har en såkalt EDA-sensor, som først ble introdusert med Fitbit Sense. Denne gjør kontinuerlige målinger av stressnivået ditt. (Image credit: Fitbit)

Du kan forhåndsbestille Charge 5 allerede nå fra både Fitbit direkte og fra andre butikker. Det nye aktivitetsarmbåndet koster $179,95 (norsk pris blir antageligvis 1799 kroner). Selskapet har ikke gitt oss noen eksakt dato for utsendelse (og tilgjengelighet fysisk i butikk), men sier at klokken skal være mulig å kjøpe verden over i løpet av høsten. Siden Fitbit sokner til USA regner vi med at klokken kommer til Norge en eller annen gang mellom september og november.

Hvilke planer har Fitbit for fremtiden?

Tidligere i år fullførte Google oppkjøpet av Fitbit. Sistnevnte selskap holdt kortene tett til brystet, og snakket lite om det som har foregått bak kulissene under Charge 5-lanseringen, men kom med en liten påminnelse om at noen av nøkkelfunksjonene fra smartklokkeoperativsystemet til Google, Wear OS, er på vei til Fitbit-enheter, inkludert «feiringer» når man oppnår enkelte mål, som eksempelvis antall skritt.



Selskapet gjentok også at de for tiden jobber med utviklingen av egne «premium-klokker» som tar i bruk Wear OS, en potensielt spenstig trekk som må sies å være en ny retning for selskapet.



Vi har ikke hørt noen indikasjoner på når disse nye enhetene skal være planlagt lansert, og siden Google ferdigstilte oppkjøpet i januar er det en viss sannsynlighet for at vi må vente en stund på de nye klokkene – det er tross alt tidkrevende å utvikle et nytt produkt fra bunnen av, og klokker i dette segmentet er som upløyd mark å regne for både Google og Fitbit.

Fitbit satser stort på å videreutvikle mobilappene sine, med et særlig fokus på Fitbit Premium-abonnenter. (Image credit: Fitbit)

En ting er i alle fall sikkert. De to selskapene har store planer når det gjelder Fitbit Premium. En ny funksjon ved navn «Readiness Score», skal være en av de store trekkplastrene i Charge 5, men er kun mulig å bruke om du abonnerer på Premium.



Fitbit gjør utvider også stort når det gjelder mindfulness- og trenings-økter – både video- og lydbaserte – og har nettopp annonsert en ny avtale med Les Mills, hvilket i praksis innebærer at populære undervisningstimer (som eksempelvis Grit Cardio, intervalltrening) vil finne veien til abonnenter. Selskapet har også inngått en ny avtale med meditasjonsselskapet Calm, og skal snart tilgjengeliggjøre et knippe nye mindfulness-verktøy i Fitbit-appen.



Fitbit er allerede det største navnet innen aktivitetsarmbånd, og nå som giganten Google er med på laget kan vi nærmest skimte treningsabonnementer som Peloton og Apple Fitness+ i horisonten.