Dårlige nyheter: Det blir trolig ingen iPhone SE 4

Tross nylige rykter om et eventuelt comeback, ser det nå ut til at iPhone SE 4 likevel ikke vil dukke opp.

De senere ukene har det versert en rekke rykter omkring Apples kommende produkter, og nå har ryktene om den etterlengtede iPhone SE 4 (Åpnes i ny fane) tatt en trist vending.

Tross de seneste påstandene (Åpnes i ny fane) om at den fjerde generasjonen av iPhone SE skulle være klar for lansering i 2025, har den kjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo nå hevdet at enheten «for øyeblikket ikke inngår i Apples planer for nye produkter» de kommende årene.

Dermed går han imot sine egne spådommer om at iPhone SE 4 skulle bli veldig lik iPhone 14 (Åpnes i ny fane). Kuo (Åpnes i ny fane) tvitret også at han tror at alle iPhone Se 4-modellene som for tiden er under utvikling, bare er tekniske prototyper (Åpnes i ny fane) til bruk i Apples vedvarende 5G-utvikling.

Dette er naturligvis dårlige nyheter for alle som setter pris på iPhone SE 4. Men alle som lengter etter en ny, prisgunstig iPhone har sikkert vent seg til alle de motstridene ryktene som har versert omkring iPhone SE 4.

For bare noen få måneder siden meldte en analytiker om at Apple hadde gitt opp planene (Åpnes i ny fane) om å komme med en fjerde generasjon av iPhone SE, på grunn av tvil om seriens popularitet og lønnsomhet. To måneder senere hevdet den samme analytikeren at Apple hadde gjenopptatt utviklingen av iPhone SE 4, men at selskapet hadde planer om en langt senere lansering enn de egentlig hadde tenkt.

Nå ser det imidlertid ut til at Kuo tviler på om vi noensinne vil få se en iPhone SE 4. Kan vi virkelig vente oss at Apple fra 2026 og fremover vil gjenoppta utviklingen av en enhet med begrenset kommersiell tiltrekningskraft? Når vi kommer så langt, er det nok heller iPhone 18-serien vi venter på.

Men igjen, hvem vet? Den nyeste utgaven av iPhone SE, altså iPhone SE (2022) (Åpnes i ny fane), ble lansert i mars i fjor. Designmessig (Åpnes i ny fane) hadde den lite å komme med, så denne gangen kan det tenkes at Apple vil avvente til de kan tilby kundene gode grunner til å kjøpe en iPhone SE 4.

Hvis vi likevel skulle få se en iPhone SE 4 i løpet av 2026, har lekkasjer så langt antydet at mobilen kan bli utstyrt med en 6,1-tommers OLED-skjerm (Åpnes i ny fane) og et skjermhakk til selfiekameraet. Det er verdt å merke seg et disse antagelsene ble gjort om en eventuell 2024-modell. En ny iPhone SE som har likhetstrekk med den nå utfasede iPhone X (Åpnes i ny fane) vil neppe bli noen stor suksess i 2026.

Med all sannsynlighet er altså iPhone SE 4 død. Eller mer presis er den iPhone SE 4-modellen vi hadde sett for oss død. Det finnes alltids en mulighet for at Apple bestemmer seg for å gjenopplive den prisgunstige iPhone-serien i fremtiden, men for øyeblikket ser det ikke spesielt lovende ut.