Apple AirPods 2: lanseringsdato, nyheter og rykter

Hva skjedde med AirPods 2? Etter å ha ventet lenge på nylig lanserte AirPods (2019), viste det seg at de kun bød på små justeringer og oppdateringer. Dermed venter vi fortsatt på en lanseringsdato for de virkelige oppfølgerne til Apples populære ørepropper.

Den gode nyheten er at neste generasjon av Apples AirPods kan være rett rundt hjørnet. Vi har hørt rykter om at et par vanntette og støydempende ørepropper skal komme i nesten et år nå, og siste nytt fra bransjeanalytikerne er at de skal komme mot slutten av året eller tidlig i 2020.

Faktisk kom det frem i en repport fra analytikeren Ming-Chi Kuo hos TF International Securities fra 2018 at Apple skulle slippe to nye hodetelefoner-modeller mellom 2018 og 2020: en oppdatert versjon av de originale AirPods (check) og en helt ny versjon i form av AirPods 2.

Nå som Apple har lansert en ny iPod Touch i forkant av lanseringen av Apple Arcade til høsten (september – november 2019), så er det mulig at selskapet planlegger å lansere AirPods 2 rundt samme tid.

Vi nærmer oss også Apples WWDC 2019-konferanse, men det virker usannsynlig at selskapet vil annonsere AirPods 2 så tidlig – AirPods (2019) kom tross at ut for bare et par måneder siden. Strengt tatt kan vi si det samme om en lansering mot slutten av 2019 også.

Dermed peker alle tegn mot 2020, men hva håper vi egentlig å se med AirPods 2 og hvordan kan de forbedre Apples bestselgende helt trådløse ørepropper?

Apple AirPods 2: Kort og godt

Hva er de? De lenge etterlengtede AirPods 2, som ikke må forveksles med nylig lanserte AirPods (2019).

De lenge etterlengtede AirPods 2, som ikke må forveksles med nylig lanserte AirPods (2019). Når kommer de? Vi gjetter tidlig 2020, men ingen vet noe sikkert.

Vi gjetter tidlig 2020, men ingen vet noe sikkert. Hvor mye vil de koste? Sannsynligvis omtrent det samme som AirPods (2019), som begynner på 1790 kroner for etuiet uten trådløs lading.

Apple AirPods 2: lanseringsdato

Now that Apple has released an updated 2019 version of the original AirPods, we're not expecting the AirPods 2 to be coming out any time soon.

Back in 2018, tech analyst Ming-Chi Kuo predicted that the an improved pair of the true wireless buds with support for wireless charging would arrive in 2019, to be followed by a major upgrade in 2020, with an all-new design.

So, could these be the AirPods 2 we've been waiting for? So far, Kuo's predictions have been pretty accurate, right down to the AirPods 2019 connectivity upgrade, so we're betting on an early 2020 release for the AirPods 2.

It's possible that we'll see them even sooner, to coincide with the company's new gaming service, Apple Arcade, which is coming this Fall (between September and November 2019). However, we think it's possibly too soon after the released of the upgraded AirPods (2019).

We originally expected the upgraded 2019 AirPods to be significantly different from their predecessors thanks to trademark and Bluetooth SIG filings, but we now know that's not the case.

That doesn't mean we won't ever see these features, however. We wouldn't be surprised if Apple was saving features like biometric sensors, new color schemes, and waterproofing for the AirPods 2.

Before we go into the features we're expecting from the AirPods 2 in 2020, let's take a look at what's new with the current AirPods:

The original Apple AirPods and the AirPods (2019) (Image credit: Apple)

AirPods 2: pris

Når det kommer til pris så gjetter vi at AirPods 2 vil koste omtrent de samme som dagens AirPods, som går for 1790 kroner med vanlig ladeetui og 2290 kroner med trådløst ladeetui.

Likevel blir den endelige prisen avgjort av hva slags funksjoner nye AirPods 2 blir utstyrt med, og blir de utstyrt med mer avansert teknologi så trenger naturlig nok det også prisen opp.

Før vi går løs på funksjonene vi venter å få se i AirPods 2, så tar vi en titt på hva AirPods (2019) har å by på …

Hva var nytt med AirPods (2019)?

Apple har ikke endret stort når det kommer til designet til AirPods (2019), og oppdateringene befinner seg i stor grad under panseret.

Det finner vi selskapets ny H1-brikke, som er utviklet spesifikt for disse proppene. Den gjør at tilkobling går raskere, den bruker mindre strøm, og den gjør det mulig å bruke «Hei Siri» helt håndfritt.

Nytt med AirPods (2019) er også det ladeetuiet som støtter trådløs lading. Det gjør at du kan lade proppene på en hvilken som helst Qi-kompatibel ladeplate, i stedet for å plugge inn en ledning.

Når det kommer til lydkvalitet, er 2019-utgaven helt lik de opprinnelige proppene fra 2016.

AirPods (2019) (Bilde: Apple)

Apple AirPods (2019) mot Apple AirPods: hva er forskjellen?

Apple AirPods 2: rykter

Tidlige varemerkeregistreringer tydet på at andre generasjons AirPods skulle bli et helse- og treningsprodukt i tillegg til å være et par helt trådløse ørepropper. Nå vet vi at AirPods (2019) ikke fikk disse funksjonene, og vi antar at vi får se dem i AirPods 2.

Tilbake i juli 2018 leverte Apple en patentsøknad for biometriske sensorer som vil gi AirPods 2 tilsvarende aktivitetssporingsfunksjoner som du får i Jabra Elite Wireless. Denne søknaden etterfulgte også en tilsvarende søknad fra mars, noe som gjorde ryktet enda mer sannsynlig.

Vi har også hørt rykter om at AirPods vil komme i både sort og hvit, at de skal være vanntett og at de vil by på aktiv støydemping. En annen patent fra juli tyder også på at Apple jobber med en smart teknologi som både skal håndtere støy utenfra bedre og samtidig fjerne trykk fra innsiden av ørekanalen.

Patentet skisserer et ventilsystem som lar lyd slippe ut av ørekanalen, og dette skal fjerne den merkelige klangen som oppstår når du snakker mens du har ørepropper i ørene.

Videre beskrives det hvordan proppene skal håndtere ambient støy ved hjelp av en mikrofon som skal slippe inn lyd fra utsiden, så du kan være mer klar over omgivelsene mens du lytter til musikk.

Apple AirPods 2: alt vi håper å se

Aktiv støydemping

For bare få år siden strevde teknologiprodusentene med å i det hele tatt få helt trådløse ørepropper til å fungere, men nå putter de stadig mer teknologi inn i de bitte små enhetene.

Sony WF-1000X er allerede utstyrt med aktiv støydemping, og vi håper å få se lignende teknologi i andre generasjons AirPods.

Den avanserte håndteringen av ambient støy som vi nevner ovenfor tyder på at selskapet tenker i slike baner, og selv om aktiv støydemping ikke dukket opp i 2019-utgaven av proppene så er det sannsynlig at vi får se det i AirPods 2.

Sony WF-1000X er utstyrt med aktiv støydemping (Bilde: Sony)

Flere fysiske knapper

Apple ser ikke ut til å like knapper særlig godt, men i noen tilfeller kan de være veldig nyttige og hodetelefoner er et eksempel på det.

Fysiske knapper har blitt nærmest essensielt i siste årene, fordi de lar deg styre avspilling og volum uten å måtte dra telefonen opp av lomma.

De opprinnelige AirPods lot deg riktignok også kontrollere avspilling, men det måtte skje utelukkende ved hjelp av Siri.

Med AirPods (2019) kom muligheten til å dunke på høyre ørepropp for å starte og stoppe avspilling og hoppe til neste låt, men det er også alt.

Vi håper at AirPods 2 utvikler dette videre og lar oss hoppe forover og bakover på en enklere måte. Enda bedre hadde det vært om de hadde gjort bruk av de lange «stilkene», og lagt inn berøringsflater som lar oss justere volumet opp og ned.

B&O Beoplay E8 har berøringsfølsomme kontroller som lar deg styre musikken (Bilde: TechRadar)

Utbyttbare gummipropper

Apple liker å basere alt på glatt hvit plast, men vi liker ikke at AirPods tvinger deg til å klare deg uten gummitupper – spesielt siden du ikke har en kabel som tar dem imot hvis de faller ut.

Helt trådløse ørepropper er nødt til føles trygge i ørene, og den beste måten å få til det på er å legge ved utbyttebare gummitupper i ulike størrelser i esken.

En i TechRadar-redaksjonen gikk til og med så langt som å sette gummitupper fra et annen ørepropp-par på sine AirPods, for at de skulle sitte bedre.

Apple valgte å ikke endre designet da de slapp AirPods (2019), men vi håper de gjør det med AirPods 2.

Bedre Android-parring

Med tanke på at Apple liker å sikre at produktene deres er designet som en familie så er det liten sjanse for at dette skjer, men vi håper likevel at AirPods 2 fungerer litt bedre med Android.

På iPhone går parringen som en drøm. Du trenger bare å holde dem i nærheten av telefonen, så kobler de seg til automatisk.

På Android må du derimot gå inn i innstillingene og velge AirPods manuelt. Vi har ikke de helt store forhåpningene om at dette vil endres, men det er lov å håpe.

Beats Solo 3 Wireless kommer i en rekke ulike farger i tillegg til hvit. (Bilde: Beats)

Ulike farger

Det er ingen tvil om at Apple liker hvite ting, men i og med at iPhone og iPad er tilgjengelig i ulike farger så skulle vi ønske at det samme skjedde med AirPods.

Vi vil bare at hodetelefonene våre skal matche telefonen og klokka vår – er det for mye å forlange?

Det skal sies at AirPods 2 ryktes å komme i sort i tillegg til hvit, og det er i hvert fall en begynnelse.