AMD Ryzen PRO 5000-prosessorer gir endelig Zen 3-ytelse til bedriftsbrukere

AMD har annonsert en ny serie Zen 3-prosessorer basert på Ryzen 5000-serien, som er laget spesifikt for bedriftsbruk.



R7 5850U-, R5 5650U- og R3 5450U-prosessorene har en ekstra dæsj sikkerhets- og stabilitetsfunksjonalitet, hvilket bør gjør disse mer besnærende for bedriftskunder. Rent bortsett fra funksjonaliteten som retter seg mot bedrifter har ikke de nye prosessorene noen spesielle ytelsesfordeler kontra de ordinære Cezanne-baserte prosessorene (som ikke går under PRO-navnet.)



I en samtale med TechRadar Pro bekreftet en talsperson for AMD at «ytelsen i R7 PRO 5850U and R7 5800U er sammenlignbare, og enhver forskjell i ytelsen er grunnet naturlige variasjoner i produktene.»

Bedriftsfunksjonalitet

Alle PRO-prosessorene har det samme antallet kjerner (opptil åtte kjerner og seksten tråder) som ikke-PRO-variantene. Prosessorene har også samme grunnklokkefrekvens og boost-klokkefrekvenser.



Fordelene man får med PRO-prosessorene kan vanskelig sies å ha noen relevans for andre enn bedriftsbrukere, og AMD trekker frem sikkerhetsfunksjonalitet som sentralt. Med PRO-prosessorene får man AMDs såkalte Shadow Stack-teknologi, som gir en beskyttelse fra skadevare på maskinvarenivå.



AMD gir også to år garanti på prosessortilgjengelighet for PRO-prosessorene, og man får også AMD Memory Guard (krypteringsteknologi for minne), hvilket som standard er påslått på alle sertifiserte såkalte secured-core-maskiner (en sertifisering for Windows-PC-er.)



«De nye AMD Ryzen PRO 5000 Series-prosessorene øker kapabiliteten betraktelig i ultratynne bedriftslaptoper og leverer brukeropplevelser best i sin klasse sammen med ledende ytelse, eksepsjonell batteritid og robuste sikkerhetsfunksjoner i alle jobbsituasjoner» sier Saeid Moshkelani, seniorvisepresident og daglig leder for Client Business Unit i AMD.



AMD nevner også at de nye prosessorene kommer til å være å finne i laptoper ment for bedriftsmarkedet produsert av blant andre HP og Lenovo fra andre kvartal 2021.