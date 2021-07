AMD Radeon RX 6600 XT er her – tar opp kampen med RTX 3060

AMD har annonsert at de nå endelig skal lansere konkurrenten til Nvidia GeForce RTX 3060, nemlig AMD Radeon RX 6600 XT.



Selv om det nye AMD-skjermkortet kommer til å fungere som en direkte konkurrent til RTX 3060, så har det faktisk en litt høyere anbefalt utsalgspris, med sine 379 amerikanske dollar (omlag 3350 kroner, ikke medregnet moms). Ikke at det er spesielt relevant, siden skjermkort nå for tiden ikke ligger i nærheten av disse nivåene, og prises etter tilgjengelighet.

AMD håper å kunne forsvare den relativt stive prisen med en GPU som er raskere på ren rasterprosessering. AMD hevder at folk som er ute etter disse kortene først og fremst vil spille esport-titler, spill som ikke fokuserer stort på den seneste grafikkteknologien, som eksempelvis ray tracing.

AMD Radeon RX 6600 XT er basert på RDNA 2, og har 32 såkalte compute units, 32 MB infinity cache, 8 GB GDDR6 og en såkalt gaming clock (et slags snitttall på klokkehastighet under spilling) på 2359 MHz — foreløpig raskest i RDNA 2-sortimentet.

Hvis du er ute etter et nytt skjermkort, og AMD Radeon RX 6600 XT later til å passe for deg, så er det mulig å kjøpe det fra og med 11. august. AMD lager ikke sin egen referansemodell, men alle de etablerte tredjepartsprodusentene er godt i gang med å lage sine egne versjoner, og disse vil altså være tilgjengelig fra ovennevnte dato.

Passer AMD Radeon RX 6600 XT til deg?

AMDs markedsføring beskriver Radeon RX 6600 XT som skjermkortet for «episk 1080p-gaming», og refererer til en del svært krevende storspill som kortet skal kunne kjøre med en ytelse som er i toppsjiktet.



For eksempel mener AMD at «Cyberpunk 2077», som i våre tester kjører best på Nvidia-kort, faktisk har skal fungere bedre med et RX 6600 XT-kort – og skal i praksis være raskere enn et RTX 3060-kort. I andre spill hevder AMD at man skal kunne få opptil 15 % bedre ytelse enn RTX 3060, men om det kan forsvare en noe høyere pris er vanskelig å si per nå.

Selv ved 1440p burde AMD Radeon RX 6600 XT klare å hevde seg, og det er gjerne takket være FidelityFX Super Resolution – AMDs DLSS-konkurrent. Bruker man denne funksjonaliteten i «Marvel's Avengers», for eksempel, hevder AMD at Radeon RX 6600 XT gjør et byks fra 57 FPS til 96 FPS, om man bruker ytelsesmodus.



Siden folk flest fortsatt bruker skjermer med en oppløsning på 1920 x 1080 (1080p) – ifølge Steams maskinvareundersøkelse bruker 68 % av PC-gamere denne oppløsningen – så burde Radeon RX 6600 XT være et godt valg, om du ønsker å kjøre de seneste spillene med en grei bilderate, særlig hvis du ikke er spesielt interessert i ray tracing.

Akkurat det siste punktet er en skår i gleden. Når vi fikk utdelt informasjon om dette skjermkortet snakket ikke AMD stort om ray tracing-ytelse. Selv om dette er et RDNA 2-kort, og støtter teknologien, så er det ikke verdt å forvente spesielt god ytelse på dette feltet. Selv Radeon RX 6700 XT sliter litt med teknologien ved 1080p-oppløsningen. Dette kortet passer dermed best for alle som spiller spill som ikke støtter ray tracing – og, for å være ærlig, det gjelder de aller fleste.

Vi er nødt til å få kortet på testbenken før vi kan gi noen konkret anbefaling om hvorvidt du bør kjøpe AMD Radeon RX 6600 XT, og inntil du har lest folks faktiske erfaringer med kortet er det selvsagt best å ta AMDs markedsføring med en klype salt, men det vi har sett hittil virker likevel lovende.

Nå som både Nvidia og AMD har fått lansert sine budsjettmodeller håper vi at det etter hvert blir litt enklere (for ikke å snakke om billigere) å skaffe seg et skjermkort. Det er mang en PC der ute med toppspesifikasjoner ellers som venter på et ordentlig skjermkort.