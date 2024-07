En Apple Watch SE i plast kan være under utvikling for å konkurrere med prisen til Galaxy Watch FE

Den neste Apple Watch SE kan primært bli laget av plast. Den respekterte bransjeeksperten Mark Gurman hevdet i sitt seneste nyhetsbrev at teknologigiganten tenker på å bli kvitt aluminiumsskallet for til kommende enheten. I stedet er det snakk om et hus laget av «stiv plast».

Den nåværende SE-modellen har en del plast i konstruksjonen, med et bakdeksel laget av nylonkompositt. Men med dette trekket vil i så fall Apple fullt ut omfavne plast som det primære materialet.

Hva slags plast det er tale om er uvisst, men det kan muligens være en type fiberarmert polymer (forkortet FRP). FRP-er er kjent for sin solide styrke, lave vekt og ikke-korrosive egenskaper.

Andre smartklokkemerker, som Garmin, bruker polymeren i enhetene sine mens de begrenser nylon for armbåndene. Apple kan følge en lignende bane der, selv om dette riktignok er spekulasjoner.

En billig wearable

Gurman spekulerer om at det nye plastskallet blir implementert i et forsøk på å konkurrere med Galaxy Watch FE. Samsung avduket denne enheten 24. juni, som har en aluminiumsramme. Bluetooth-modellen for Galaxy Watch FE koster 2490 kroner (199,99 dollar i USA). Til sammenligning kostet 2022-utgaven av Apple Watch SE 3390 kroner ved lansering i Norge.

Apples trekk, forutsatt at selskapet gjennomfører det, kan senke prisen til $200, og kanskje enda lavere. Dette ville ikke være første gang selskapet har eksperimentert med forskjellige konstruksjoner til produktene sine. iPhone 5c fra 2013 hadde en kjent polykarbonat-design.

Den var imidlertid ikke laget av ren plast, siden den hadde en stålramme under. 2024-utgaven av Apple Watch SE får kanskje ikke noe metall i huset. Det er fullt mulig. Noen av Garmins smartklokker i mellomklassen har ikke annet enn en FRP-kropp.

Metall eller plast?

De første reaksjonene på nettet er blandede, der noen brukere på Apples subreddit svarer positivt mens andre bekymret for bærekraften. Apple har som mål å være totalt karbonnøytral innen 2030, så ville ikke å velge en Apple Watch i plast være et steg i gal retning? Det er et komplisert spørsmål å svare på.

Tenk for eksempel på produksjon av brusbokser og plastflasker. Ifølge Reuters pumper produksjon av bokser omtrent dobbelt så mye karbon ut i atmosfæren som plast.

Selv om plastproduksjon kan slippe ut mindre karbon på kort sikt, varer ikke materialet like lenge som metall, noe som øker forurensningen på lang sikt. Å utvide denne ideen til smartklokker skaper et problem vedrørende enhetens levetid.

Ville en Apple Watch i plast, uansett hvor hardfør den er, ha kortere holdbarhet enn en tilsvarende enhet med aluminium? Vil den være mer utsatt for slitasje og tvinge folk til å kjøpe oppgraderinger oftere? Det er vanskelig å si sikkert. Vi må bare vente på mer informasjon, hvis og når denne enheten offisielt kunngjøres.

Som med enhver lekkasje, må du ta denne informasjonen med en klype salt. Sørg for å sjekke ut TechRadars liste over de beste Apple Watch-modellene i 2024.