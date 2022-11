Fordeler med brukt iPhone og Samsung-mobil:

Rimeligere

God garanti

Bærekraftig

Kvalitetskontroll

Eldre, men ikke gamle og utgåtte produkter

Fungerer like bra som ny

Holdbarhet

Gir mobiler nytt liv

Trygt kjøp

Graderinger kan gjøre det enda rimeligere

Brukt iPhone og Samsung: Hva er SomNy-mobil?

SomNy er Talkmore sine brukte mobiler. Ordningen forlenger levetiden til en brukt iPhone eller Samsung-telefon. Selv om det kan være fristende, er det ikke alltid nødvendig å kjøpe nytt. Flere mobilselskap selger nå brukte mobiler, Talkmore er et av disse med sine SomNy-mobiler.

Nye mobil-modeller lanseres nesten hvert år. Dette gjør at en gjenbruks-mobil ofte er en modell som ikke er gammel i det hele tatt. Så, om man ikke må ha den nyeste modellen, kan man med SomNy, gjøre et kupp på en tidligere modell med høy kvalitet.

Brukt mobil er også bra for miljøet, og med SomNy-mobil er garantien den samme som om du kjøper ny. I tillegg til miljøet er et bruktkupp på iPhone og Samsung bra for lommeboka – det kan man like!

Alle SomNy-mobiler har vært gjennom en kvalitetskontroll. Dette gjør at din gjenbruks-mobil fungerer akkurat som den skal. Talkmore har også et graderingssystem (Åpnes i ny fane) slik at du enkelt kan se tilstanden på mobilen du skal kjøpe.

SomNy mobil deals: Samsung

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB Bronze

Edge 6,9" skjerm med Dynamic AMOLED 120 Hz

Kamera bak: 108+12+12 MP og kamera foran: 10 MP

Optimalisert for gaming

5G- dekning

Nypris: 11490kr

SomNy-pris: 7490kr

Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Black

5G for superrask forbindelse

Exynos 2100 chipsett som er det kraftigste fra Samsung noensinne

5000 mAh batteri

Kablet og trådløs hurtiglading

Nypris: 12997kr

SomNy-pris: 7990kr

SomNy mobil deals: iPhone

Apple iPhone 12 Pro 128 GB (Blå)

Super Retina XDR-skjerm

HDR-video og Dolby Vision

Dobbelt kamerasystem

Nypris: 10990kr

SomNy-pris: 7490kr

Apple iPhone 11 Pro Max 65 GB (Gold)

48 MP hovedkamera for opptil 4x bedre oppløsning

4 zoome-funksjoner

Slitesterk utforming med Ceramic Shield.

Vann- og støvbestandighet.

Nypris: 10997kr

SomNy-pris: 5990kr

Hvorfor kjøpe brukt mobil?

Så, hvorfor skal du kjøpe en brukt mobiltelefon? Her er våre tre grunner:

Miljøet

Vi starter med det viktigste: Planeten vår og miljøet. Det høres kanskje litt pompøst ut å si at man redder planeten med å kjøpe brukt. At du kjøper brukt en gang hjelper ikke i det store bildet, men om man blir mer bevisst på gjenbruk av mobiler og andre ting vil du faktisk bidra.

Om du kjøper brukt, vil kanskje familie og venner gjøre det samme. Da blir vi flere i gjenbruks-familien og kan gjøre en forskjell. Man kan dra det enda lengre og si at ved gjenbruk er man med å oppfylle FNs bærekraft mål nummer 12: «Ansvarlig forbruk og produksjon» (Åpnes i ny fane)

FNs bærekraftsmål (Image credit: Shutterstock / Alexandros Michailidis) - Felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

- Gjelder hele verden

- Består av 17 bærekraftsmål mål og 169 delmål.

- Skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

-Laget gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker

-Ingen skal utelates (Leaving no one behind).

-De mest sårbare menneskene prioriteres.

-Gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige.

Prisen

Som-Ny mobiler er også en god deal for deg som kunde. iPhone og Samsung modeller på tilbud er sjelden kost, men ikke som gjenbruk. Om modellen du vil ha ikke er tilgjengelig nå er det bare å følge med ettersom sortimentet varierer hele tiden. Mobilene som kommer inn er enten vanlige returer eller mobiler levert inn av diverse bytte-avtaler.

Garanti

Å kjøpe brukt er trygt hos seriøse forhandlere. Garanti gjør at du får hjelp om det skulle oppstå feil på telefonen du har kjøpt. Hos Talkmore selges alle SomNy-mobiler med to års garanti.

Talkmore har også et graderingssystem hvor du får vite nøyaktig tilstand på mobilen.