Julelys – opplys hjemmet ditt nå.

Julelys er noe som hører julen til. Man tenker kanskje ikke over det i julestria, men lys er viktig for god julestemning. Med julegaver, julemiddag, gjester og mer, kan man fort glemme belysningen. Men frykt ikke – vi har funnet frem best julelys til deg som garantert gir julestemning.

Dette må du tenke på:

Plassering av lys

Hva har du fra før

Har du nok stikkontakter ute/inne

Brannfare

Trenger du skjøteledning

Har du nok lyspærer

Strømsparing/timer på lysene dine

Lengde på ledning

Avstand fra støpsel til første lyspære

Hvit eller farger

Kaldt eller varmt lys

Statisk eller blinkende

Julebelysning innendørs

Lys inne er noe vi som oftest forbinder med å belyse egne rom for eget bruk. Det som er så fint med julebelysning inne er at det kan være til like mye kos og stas for naboen som for deg. Julestjerna er et eksempel på dette. Et julelys for deg som sitter inne og som skinner like vakkert for de ute. Det finnes også mange flotte vindu-dekorasjoner som gir samme effekt. Hva med en nisse som vinker innover og ut? Eller noe mer klassisk som en lysestake for spredning av julestemningen. Julebelysning inne fungerer også fint som bordpynt. Det finnes mange muligheter og julelys kan passe inn på flere rom.

(Åpnes i ny fane) LED Vindusbilde Julenisse

(Åpnes i ny fane)Julenissen vinker og hilser i LED-vindusbildet. Har du vært snill i år kommer han kanskje til deg. Lyssettes av varm-hvite LED-lys som kan brukes i alle vinduer hjemme. Moro for alle aldre.

Pris 399

(Åpnes i ny fane) 18-takket stjerne 12cm

(Åpnes i ny fane)Et blikkfang på peishylla eller på festbordet. Laget av plast med en 500 cm lang, gjennomsiktig kabel for fleksibel plassering. Diameter på 12 cm og innebygd LED-belysning.

Pris 399

Julelys ute

Utelys skaper julestemning. Belysningen er også noe man kan ha lenge i det mørke vinterhalvåret og ikke bare i juletiden. Hva med en flott lyslenke til hagen? Eller en opplyst julekrans for å ønske gjester velkommen. Istapper er også en populær dekorasjon man kan ha hele vintersesongen.

Hagen kan også lyses opp med fine julefigurer til glede for flere. Det finnes mange dyrelys- alt fra griser til rever. Kanskje man kan lage en spennende julelys-løype for de yngste? Utelys gir også hagen et liv og en fin funksjon også om vinteren.

(Åpnes i ny fane) Rødstrupe LED-lysfigurer (Åpnes i ny fane)

Utrolig søt og sjarmerende fugleflokk.

Pynter opp ute f.eks. på terrassen, balkongen, på en mur eller på en trappeavsats.

Tilførselsledningen er hvit. Utendørstransformatorer inkludert i 5-pakningen.

Pris: 999kr

(Åpnes i ny fane) Istapp lyslenke (Åpnes i ny fane)

Vakker utebelysning til hele vintersesongen.

32 istapper belyses av 96 varmhvite LED-lys.

Ledningen er transparent og utendørs transformator er inkludert.

Pris: 1499

Tips til strømsparing på dine julelys

Julebelysning (Image credit: Shutterstock) -Belysning som brukes i advent- og juletiden

-Gammel tradisjon som brukes i flere kulturer

-Startet med levende lys i midten av det 17.århundre

-Opplyste juletrær ble tradisjon i Tyskland på 1500-tallet.

- Første elektriske lys på et helt bygg var i Savoy teateret i London 1881.

- Kalles også «fairy lights»

Lys krever energi og med dagens strømpris-situasjon er det kanskje ikke så fristende å bruke mer strøm. Likevel finnes det flere triks for å minimalisere strømbruk på din julebelysning.

Bruk batteri:

En enkel måte å eliminere strømbruk på er å finne belysning som bruker batteri. Da eliminerer man også ledninger som tvinner seg sammen. Det er mange batteridrevne belysninger å velge mellom.

Timer:

Å fyre for kråka er like dumt som å lyse for den. Med en timer på lysene dine kan du stille inn for når de skal skinne til alle sin begeistring. Å finne en god tid for når lysene skal være på sparer energi og kan brukes som et signal på at du er hjemme.

Fjernkontroll:

En lettere måte å styre lysene dine på, og gjør det lettere å skru av når du skal legge deg. Om du har flere lyskilder på samme kontroll kan du effektivt slukke all belysning og energibruk på en gang.

(Åpnes i ny fane) LED-stearinlys (Åpnes i ny fane)

For utendørs bruk og kommer i et sett på tre.

Stemningsfulle "stearinlys" til hagen eller på terrassen. F Slukker ikke om det kommer et vindpust. Settet inneholder tre stearinlys i plast i størrelsene 11 cm, 15 cm og 18 cm.

Går på batteri

Pris 399kr

(Åpnes i ny fane) Utendørs stikkontakt med fjernkontroll (Åpnes i ny fane)

Eksternt støpsel med fjernkontroll så du skrur av og på strømmen når du vil. Stikkontakt med deksel og fjernkontroll med en rekkevidde på 25 m.

Pris 399kr

LED-lys:

Velg riktige pærer til din belysning både inne og ute. Med en LED-lyspære bruker du mindre energi og du slipper å bytte så ofte.

Solcelle

Mange lyskilder kommer med solcellepanel som lader om dagen, og lyser opp om kvelden.

(Åpnes i ny fane) LED-adventsstake (Åpnes i ny fane)

Varmhvit lysfarge.

Bruker LED-lyspærer og kan gå på batteri.

Kabelen er 300cm

A+

Pris: 1499kr

(Åpnes i ny fane) Solcelle-lyslenke (Åpnes i ny fane)

Transparent ledning på hele 10 meter.

Solcellepanel som lader om dagen og gir lys om kvelden.

Bruker ikke noe strøm.

Husk på naboen

Julebelysning hører julen til og det er bare fantasien som setter en stopper for hva man kan gjøre. Det er en anerkjent og populær tradisjon som mange har glede av. Likevel kan det være greit å tenke at man ikke skal gå helt av skaftet å lage lys-show for hele nabolaget.

Tenk på plassering når du setter opp lys ute – er dette ok for naboen? Lys med lyd er også noe man kan være varsom med. En god regel er at lysene dine ikke bør være mer kraftige enn annen belysning man har ute.

Ellers er det ingen regler og lover mot julebelysning, så lys med din glede!

Bare ikke overdriv som denne karen her: