Samsung Glasses kan være navnet på en ny smart-dings fra Samsung

Rykter om en slags smartbriller fra Samsung har sirkulert i årevis, men det ser ut som ventetiden på en faktisk enhet snart kan være over. Samsung har nemlig søkt om å registrere «Samsung Glasses» som et varemerke i Storbritannia.

Dette kommer fra UploadVR (via Android Central) og med søknaden fulgte en beskrivelse av kategoriene produktet dekker: virtual reality-headset, augmented reality-headset, hodetelefoner, smarttelefoner og smarte briller.

Det dekker et bredt område. Virtuell virkelighet eller VR betyr fullstendig lukkede digitale opplevelser, utvidet virkelighet eller AR betyr å se på den virkelige verden med digital grafikk på toppen, blandet virkelighet eller MR er forbedret AR der de digitale elementene og de virkelige elementene samhandler, og utvidet virkelighet eller XR brukes som en samlebetegnelse for VR, AR og MR sammen.

Nøyaktig hvilken kategori Samsung-brillene kan falle inn i gjenstår å se, men vi vet at selskapet jobber med flere forskjellige produkter som tilbyr disse teknologiene, etter at de tidligere har jobbet med Samsung Gear VR.

Hva vi venter oss

Samsung har selv bekreftet at de har et XR-headset på gang for å konkurrere med Apple Vision Pro, men det er ikke forventet å dukke opp før sent i 2024, så Samsung har tid til å få funksjoner som skjermskarphet så god som mulig.

Begrepet «briller» lyder absolutt ikke ut som et headset uansett. Kan det være at Samsung også jobber med et par AR-briller? Vi har sett hint om dette tidligere år, men har ikke fått noen bekreftelse fra Samsung selv.

Eller vi snakker kanskje om mer grunnleggende smarte briller som lar deg ta bilder og videoer og ha en smart assistent om bord, men ingen avansert utvidet virkelighet. Sjekk ut vår anmeldelse av Ray-Ban Meta Smart Glasses for å få vite mer om Metas seneste tilskudd til denne produktkategorien.

Akkurat nå er det ikke helt klart hva du kan vente deg – men det ser i det minste veldig sannsynlig ut at Samsung snart lanserer en enhet du kan ha på ansiktet ditt. Deres neste store lanseringsarrangement burde bli for Samsung Galaxy S24-serien, en gang i januar.