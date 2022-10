Google Pixel 7 Pro vs Galaxy S22 Ultra: Heeft Samsung eindelijk sterke concurrentie?

Google heeft zijn nieuwste vlaggenschip aangekondigd, de Pixel 7 Pro. Als deze telefoon zijn plek wilt innemen als beste Android, moet de Pixel 7 Pro echter het natuurlijk opnemen tegen de Samsung Galaxy S22 Ultra.

De vlaggenschip van Samsung is de huidige topper (bekijk onze lijst van de beste smartphones). De S22 Ultra beschikt over veel functies en combineert een topscherm met een fabelachtig flexibel camerasysteem, uitstekende prestaties en een unieke S Pen-stylus. Beter dan dit wordt het niet. Of toch wel?

Kan Google zijn rivaal en in sommige gevallen partner voorbijstreven? Na een veelbelovende start met de Pixel 6 Pro van 2021 heeft elke significante verbetering zeker het potentieel om het Samsung moeilijk te maken.

Laten we ingaan op de gelijkenissen en verschillen tussen de twee smartphones.

Pixel 7 Pro vs S22 Ultra prijs en beschikbaarheid

(Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

De Pixel 7 Pro werd op 6 oktober aangekondigd en is leverbaar vanaf 13 oktober. De Pixel 7 Pro begint vanaf 899 euro voor de 128GB-versie, en 999 euro voor de 256GB. De 512GB-versie heeft een adviesprijs van 1.099 euro, maar deze is nog niet te koop in Nederland en België. Elk model is voorzien van 12GB aan werkgeheugen.



De Samsung Galaxy S22 Ultra kwam op de markt op 25 februari van 2022. De S22 Ultra kent een adviesprijs van 1.249 euro voor het instapmodel van de 8GB RAM en 128GB opslag. De versie met 256GB opslag en 12GB RAM kost 1.349 euro, en voor de 512GB-versie betaal je 1.529 euro.



De S22 Ultra heeft dus meer opslagmogelijkheden, maar is ook veel duurder.

Pixel 7 Pro vs S22 Ultra design

(Image credit: Peter Hoffmann)

De Pixel 7 Pro is Google's tweede poging tot het ontwerp van de Pixel 6 Pro van vorig jaar. Het blijft een van de meest opvallende smartphone designs op de markt.

Het meest opvallende van allemaal is de cameraband van de Pixel, dat van de ene rand van de telefoon naar de andere loopt. Deze keer is de band gevormd uit glanzend gerecycled aluminium, en het gaat nu netjes op in het frame van de telefoon zelf.

Het ziet er bijzonder goed uit in de nieuwe Hazel kleuroptie (hierboven afgebeeld), die een groen-grijze achterkant combineert met een goudkleurige cameramodule. De andere opties zijn Snow (wit) en Obsidian (zwart).

Het ontwerp van Samsung verwijst ook direct naar zijn voorganger, evenals de geliefde en nu verdwenen Galaxy Note-serie. De grote telefoon heeft dubbele gebogen zijkanten en een platte boven- en onderkant.



De Samsung Galaxy S22 Ultra is een mooie smartphone, hoewel de simpele cameramodule op de achterkant niet kan tippen aan het iconische design van de Pixel 7 Pro. De S22 Ultra komt echter in veel meer kleuren: Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue en Bora Purple.

Hij is ook een fractie groter dan de telefoon van Google, 163 x 77,9 x 8,9 mm tegenover de 162,9 x 76,55 x 8,9 mm van de Pixel 7 Pro. Ondertussen weegt hij met 229 gram ruim 17 gram meer.

Beide telefoons zijn IP68 gecertificeerd, dus qua water- en stofbestendigheid zijn ze aan elkaar gewaagd.

Een ander onderscheidend punt van de Galaxy S22 Ultra ten opzichte van de Pixel 7 Pro is de geïntegreerde S Pen verborgen in de behuizing van de telefoon waarmee je op je scherm kunt tekenen en krabbelen. Of je dit nuttig vindt of je dit ziet als verspilde ruimte is een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar voor werk kan dit nog wel eens nuttig zijn.

Pixel 7 Pro vs S22 Ultra display

(Image credit: Future)

De Pixel 7 Pro heeft een 6,7-inch scherm, dat iets kleiner is dan het 6,8-inch paneel op de S22 Ultra. Beide zijn krachtige OLED's met QHD+ resoluties en 120Hz refresh rates.

Er is echter een klein verschil met de 120Hz refresh rate tussen de toestellen. Hoewel beide variabel zijn, kan de Galaxy S22 Ultra waar nodig tot 1Hz zakken, terwijl de Pixel 7 Pro slechts tot 10Hz kan zakken. Het is een klein punt, maar het betekent dat het display van Samsung energiezuiniger is.

Dat is maar goed ook, want de Galaxy S22 Ultra kan behoorlijk wat helderder worden dan de Pixel 7 Pro. We hebben het over 1750nits piekhelderheid voor de Samsung, vergeleken met 1500nits op de Pixel 7 Pro.

Hoewel de Galaxy S22 Ultra de lichte voorsprong lijkt te hebben in de display-afdeling, hebben we het echt over een paar kleine voordelen hier en daar. Dit zijn waarschijnlijk twee van de beste smartphone schermen op de markt, dus het scherm zou niet het verschil moeten maken als je kiest tussen deze twee.

Pixel 7 Pro vs S22 Ultra camera

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Pixel 7 Pro heeft een 50MP hoofdcamera, een 12MP groothoekcamera (met autofocus), en een 48MP telecamera. De groothoekcamera levert een grotere gezichtsveld van 125 graden dan voorheen en is geschikt voor macro foto's. De telefotocamera kan tot 5x optische zoom, en tot 30x met digitale zoom en Google's slimme algoritmes.

Het camerasysteem van de Samsung Galaxy S22 Ultra is een stuk indrukwekkender, althans wat de hardware betreft. Het is een quad-camera opzet met een 108MP camera, een 12MP groothoekcamera en twee 10MP telesensoren.

Een van die telecamera's kan 3x optische zoom bereiken, terwijl de andere tot 10x zoom kan gaan. Het is serieus indrukwekkend spul, en we zouden verbaasd zijn als Google's telefoon het kan evenaren, zelfs met de weergaloze beeldverwerking van het bedrijf.

Aan de voorkant heeft de Pixel 7 Pro een nieuwe 10,8MP selfiecamera, terwijl de Galaxy S22 Ultra een 40MP camera met meer pixels heeft. Beide zijn voorzien van autofocus, wat scherpere selfies oplevert dan de meeste andere telefoons.

Hoewel Samsung het voordeel heeft qua hardware, heeft Google traditioneel de betere algoritmes en beeldverwerking. De kleurweergave is ook koeler en scherper, terwijl die van Samsung warmer is. Geen van beide is wat je noemt natuurlijk.

Google heeft enkele nieuwe trucs geleerd met de Pixel 7 Pro, dankzij zijn Tensor G2-chip. Night Sight-opnamen kunnen twee keer zo snel worden gemaakt als voorheen, terwijl Photo Unblur een magische toevoeging lijkt te zijn die vervaagde opnamen kan verscherpen; zelfs opnamen die niet met de Pixel zijn gemaakt.

Pixel 7 Pro vs S22 Ultra specs en prestaties

(Image credit: TechRadar)

Zoals we net vermeldden, draait de Pixel 7 Pro op Google's nieuwe Tensor G2-chipset, wat een relatief kleine verbetering is ten opzichte van de Tensor G1 van de Pixel 6 Pro. Niet dat deze de snelste chip ooit was.

De Galaxy S22 Ultra daarentegen draait op Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1-chip. Op alle punten is deze chip krachtiger en sneller.

Eén ding dat zowel de Snapdragon mist in vergelijking met de Tensor G2 is de speciale machine learning-mogelijkheden van Google. Dit maakt unieke functies mogelijk zoals real-time spraak transcriptie, supernatuurlijk heldere spraak gesprekken en de Photo UnBlur technologie mogelijk.

Google beweert ook dat de nieuwe processor energiezuiniger is dan voorheen. Beide telefoons geven je een royale 12GB RAM, hoewel dat standaard is op de Pixel 7 Pro. De Galaxy S22 Ultra levert het alleen als optie, want het instapmodel heeft slechts 8GB.

Op het gebied van opslag biedt de Galaxy S22 Ultra veel meer ruimte. Naast de 128GB, 256GB en (in sommige markten) 512GB die de Pixel 7 Pro biedt, kun je desgewenst ook kiezen voor een ruime 1TB-versie van de S22 Ultra.

Pixel 7 Pro vs S22 Ultra batterij

(Image credit: Future / Philip Berne)

Beide telefoons leveren een batterij van 5.000mAh, wat bijna vanzelfsprekend is voor moderne vlaggenschip Android-telefoons.

De Tensor G2-aangedreven Pixel 7 Pro doet het gelukkig beter dan zijn voorganger, die qua batterij tegenviel. Het was niet echt problematisch, maar we vonden dat de telefoon moeite had om een dag vol intensief gebruik door te komen.

Volgens Google kan de 7 Pro een gebruiksduur van 24 uur halen onder normale omstandigheden, en tot 72 uur met de bijgewerkte Extreme Battery Saver-modus.

Natuurlijk heeft de Galaxy S22 Ultra ook geen bijzonder indrukwekkend uithoudingsvermogen. Net als de Pixel 6 Pro kan hij de dag volkomen, maar niet veel meer.

Beide telefoons geven je draadloos opladen bovenop het gebruikelijke bedrade aanbod. Geen van beide fabrikanten geeft je een oplader in de doos, maar Samsung ondersteunt ten minste tot 45W bedraad opladen, terwijl Google's telefoon slechts tot 30W gaat.

Oordeel

Samsung heeft een van de beste telefoons van 2022 gemaakt in de Galaxy S22 Ultra, waardoor Google veel te bewijzen heeft met zijn Pixel 7 Pro.

Het heeft een geweldige start door zijn rivaal met honderden dollars/ponden te onderbieden, en niet te vergeten een stijlvolle opfrissing van de Pixel 6 Pro ontwerpsjabloon.

De Pixel 7 Pro heeft een sterke start vanwege de prijs en het prachtige ontwerp van de telefoon. De rest is een beetje wazig met beloofde functies die pas ver na de release van de telefoon komen.

Met dat gezegd hebbende, heeft Google een aantal kleine verbeteringen aangebracht aan het display, het vermogen, het ontwerp en het camerasysteem, wat genoeg zou kunnen zijn om het op gelijke hoogte te brengen of zelfs boven de Galaxy S22 Ultra te duwen in de ogen van potentiële kopers.