Wij konden de nieuwe audiomodus van de LG C5 OLED TV proberen en het is de beste AI-functie tot nu toe

Een paar jaar geleden introduceerde LG een AI-gestuurde Personalised Picture Wizard op zijn tv's. Dankzij deze modus had je een alternatief voor het kiezen van je beeldmodus aan de hand van vrij vage benamingen zoals Film of Standaard. Deze modus toonde je simpelweg verschillende versies van dezelfde beelden op de tv, waardoor je ze allemaal kon vergelijken en kon kiezen welk beeld je zelf het mooist vond. Vervolgens werd er na verschillende beelden een nieuwe preset voor je gecreëerd aan de hand van AI-algoritmes en natuurlijk jouw keuzes.

Dat klonk als een vrij handige feature, maar helaas waren we geen fan van de resultaten. Wij waren dan ook al gauw weer geneigd om terug te schakelen naar de Filmmaker- of Dolby Vision-modus. Mensen kunnen natuurlijk allerlei voorkeuren hebben voor wat ze er mooi uit vinden zien, maar we weten eigenlijk ook vrijwel allemaal ongeveer hoe de beelden van films en series eruit horen te zien en er is geen hele goede reden om daarvan af te wijken, behalve als je het beeld beter zichtbaar wil maken voor mensen met zichtproblemen. Deze wizard bevatte echter geen specifieke modi voor toegankelijkheid, dus daar was het niet voor bedoeld.

(Image credit: Future)

Nu voegt LG dus in 2025 een Personalised Sound Wizard toe aan zijn tv's en we denken dat dit een veel betere implementatie is van deze technologie. Over het algemeen is het gehoor van mensen veel genuanceerder dan het zicht. Verschillende mensen kunnen verschillende frequenties beter of minder goed horen. Sommige mensen vinden dialogen lastig te verstaan binnen een volle audiomix en dat kan soms ook meer te maken hebben met neurologische redenen dan met gehoorproblemen. Dan zijn er ook nog mensen die hun gehoor een beetje beginnen te verliezen en dat nog niet meteen doorhebben en mensen die nog geen gehoorapparaat willen, maar deze eigenlijk toch wel kunnen gebruiken. Al deze mensen kunnen voordeel hebben van gepersonaliseerde audio.

Dat is dus wat de Sound Wizard kan bieden. Net als bij de Picture-variant, krijg je vier verschillende versies van dezelfde audioclip te horen en kan je één of twee opties selecteren die je het fijnst vindt. Vervolgens ga je verder naar een nieuwe audioclip en uiteindelijk wordt er zo een geluidsprofiel gecreëerd aan de hand van jouw feedback. Zo kan je een profiel krijgen met extra nadruk op dialogen en hoge tonen of juist op de lage tonen.

Aan het einde laat de feature dus weten welk geluid waarschijnlijk het beste bij je past en krijg je ook een korte demo waarbij je kan wisselen tussen de standaard modus en je gepersonaliseerde modus. Zo kan je horen of het ook echt een merkbare verbetering is voor jou.

(Image credit: Future)

Het hele proces is enorm eenvoudig en aan het einde wordt het geluidsprofiel gekoppeld aan je gebruikersaccount op de LG-tv. Dat betekent ook dat als iemand anders de tv gebruikt, met hun eigen account, dat deze persoon een compleet ander geluidsprofiel te horen krijgt (ook een gepersonaliseerd profiel of gewoon een van de presets).

De tv's met deze features laten je ook spraakbesturing gebruiken om van account te wisselen. Wanneer je via stembediening vraagt om een bepaalde film of serie af te spelen, of een bepaalde app te openen, weet de tv wie de vraag stelt en zal deze automatisch van account en presets wisselen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Deze gepersonaliseerde geluidsprofielen lijken wel echt een groot verschil te maken, maar we hoorden het effect in een speciale demo-ruimte en konden niet echt veel tests uitvoeren. We wachten dus nog even met een eindoordeel tot we de tv uitvoerig hebben getest voor een review.

We zijn in ieder geval fans van het idee van deze functie. Die voelt dan ook als een voorbeeld van hoe machine learning ook echt een nuttige toevoeging is op een tv. Natuurlijk zijn daar ook wel andere voorbeelden van, zoals automatisch gegenereerde ondertiteling voor als er anders geen ondertiteling beschikbaar is en automatische vertalingen van content in andere talen. Dit zijn handige tools die ons kunnen helpen om dingen te zien of horen die we voorheen niet konden zien of horen.

Deze feature zal beschikbaar zijn op LG's webOS 25 TV's, waaronder op de LG C5, LG G5, LG B5 en LG's nieuwe QNED-reeks. LG zal webOS 25 ook nog naar oudere tv's brengen. Dat gebeurt als eerste voor de tv's uit 2024 en waarschijnlijk kregen deze tv's eind 2025 of begin 2026 de update. Of deze feature een onderdeel zal zijn van webOS 25 op oudere tv's is nog niet duidelijk, maar we hopen natuurlijk dat de feature beschikbaar wordt gemaakt voor zoveel mogelijk mensen.