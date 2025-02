LG C5: alles over de middenklasse OLED TV

De LG C5 werd in januari onthuld op CES 2025 samen met de andere nieuwe OLED TV's van het merk. Hoewel we nog steeds niet alle informatie over de LG C5 hebben, lijkt het erop dat er minimale wijzigingen zijn ten opzichte van zijn voorganger, de LG C4. Deze veranderingen zijn onder andere een hogere helderheid, verbeterde beeldverwerking en de nieuwste versie van LG's smart TV platform, webOS 25.

We waren onder de indruk van de LG C4 in 2024, dankzij het verbluffende contrast, de uitgebreide lijst functies en de grote hoeveelheid schermformaten. Het was een duidelijke verbetering ten opzichte van de LG C3 uit 2023 en de LG C4 verdiende zijn plaats tussen de beste OLED TV's.

We hebben de LG C5 al in het echt gezien en op het eerste gezicht zag hij er mooi en helder uit, maar hij verschilde niet veel van de LG C4. Dit was slechts een kort voorproefje op CES 2025, dus we wachten nog op de resultaten van onze eigen uitgebreide testen voor we een definitief oordeel vellen.

Hieronder bekijken we wat er tot nu toe is bevestigd over de LG C5 en wat we nog te weten moeten komen. Op het moment van schrijven zijn de prijzen en officiële releasedata bijvoorbeeld nog niet bevestigd.

LG C5 OLED TV: prijs en beschikbaarheid

Op het moment van schrijven hebben we nog geen officiële prijzen of verkoopdata voor de LG C5, maar we kunnen wel speculeren op basis van dezelfde informatie voor de LG C4. Toen de C4 in maart 2024 werd uitgebracht, was er sprake van een lichte prijsstijging ten opzichte van de LG C3. De adviesprijzen voor de LG C4 zagen er als volgt uit:

42 inch: 1.449 euro

48 inch: 1.549 euro

55 inch: 1.899 euro

65 inch: 2.599 euro

77 inch: 3.799 euro

83 inch: 5.499 euro

We gokten al dat de LG C4 een prijsstijging zou hebben als gevolg van inflatie ten opzichte van de LG C3 voordat de officiële prijzen werden bevestigd... en we hadden gelijk. We verwachten opnieuw een prijsstijging ten opzichte van de C4-serie voor de hele C5-serie, wederom vanwege inflatie.

Op basis van voorgaande jaren verwachten we dat de LG C5 in maart of april 2025 op de markt komt, omdat LG dan traditioneel zijn nieuwe tv's lanceert. Nogmaals, we speculeren alleen over de bovenstaande prijs- en releasedata op basis van eerdere modellen. Zodra we officiële informatie hebben, werken we dit gedeelte bij.

LG C5 OLED TV: features

De LG C5 op CES (Image credit: Future)

De LG C5 zal verkrijgbaar zijn in de gebruikelijke afmetingen: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch. Qua upgrades zijn er niet veel bevestigde veranderingen ten opzichte van de LG C4.

Ten eerste weten we dat de LG C5 gebruik zal blijven maken van een OLED Evo-paneel en niet van MLA-technologie zoals velen hadden gehoopt. Daarnaast heeft de LG G5, het model hierboven, MLA ingeruild voor een nieuw vierlaags OLED-paneel dat nog helderder moet zijn. We hadden gehoopt dat deze overstap bij de LG G5 ervoor zou zorgen dat MLA naar de LG C5 zou komen, maar dat is dus niet zo. Daarom verwachten we geen drastische veranderingen in helderheid.

Hoewel er geen officiële helderheidsspecificaties zijn bevestigd, is het wel bevestigd dat de Philips OLED810, hun OLED TV in het middensegment, een hogere helderheid heeft. Het gaat hier om een stijging van 1300 nits op de OLED809 naar 1500 nits op de OLED810. Aangezien die tv hetzelfde paneel gebruikt als de LG C5, kunnen we aannemen dat de LG C5 een vergelijkbare helderheidsstijging zal hebben ten opzichte van de LG C4.

Toen we metingen van de LG C4 uitvoerden, was de piekhelderheid op een 10% wit HDR-patroon 1.065 nits in Filmmaker Mode. Als de toename van ongeveer 15 procent klopt, kunnen we aannemen dat de LG C5 ongeveer 1.225 nits zal bereiken. Natuurlijk hebben we nog geen metingen van de LG C5 kunnen uitvoeren en zijn dit slechts vermoedens.

De LG C5 maakt ook gebruik van de Alpha A9 AI Processor Gen8, die AI-functies biedt en de nieuwste versie van LG's smart TV platform, webOS 25, ondersteunt. Verschillende nieuwe AI-verbeteringen zijn aanwezig in webOS 25, waaronder AI Search (AI-zoekfunctie), AI Concierge (een functie die content aanbeveelt op basis van je kijkgeschiedenis) en een geavanceerdere versie van de AI Chatbot die voor het eerst te zien was in webOS 24. Er is ook de mogelijkheid om aangepaste profielen aan te maken voor meerdere gebruikers die op maat gemaakte aanbevelingen en beeldinstellingen bieden.

De gamehub van de LG C4 (foto) is ook aanwezig (Image credit: Future)

In tegenstelling tot de LG G5, die nu 165Hz ondersteunt, krijgt de nieuwe LG C5 geen gaming upgrades. Desondanks is de LG C4 een van de beste gaming tv's met features als vier HDMI 2.1-poorten met 4K/144Hz, Dolby Vision gaming, VRR (AMD FreeSync en Nvidia G-Sync), HGiG en ALLM.

LG C5 OLED TV: wat we nog niet weten

We weten nog niet welke speakers aanwezig zijn (Image credit: Future)

We wachten nog steeds op bevestiging van de specificaties van de ingebouwde luidsprekers van de LG C5. De LG C4 werd geleverd met een 2.2-kanaals Dolby Atmos-systeem en hoewel dit waarschijnlijk hetzelfde zal blijven, kan dit zeker een upgrade gebruiken. Zou er een ingebouwde subwoofer kunnen worden toegevoegd?

Elke upgrade is welkom. De luidsprekers van de LG C4 deden hun werk, maar een soundbar is zeker geen overbodige luxe bij deze tv.