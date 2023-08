Sonos geeft toe dat de Arc een Dolby Atmos probleem heeft

De Sonos Arc is een van de beste soundbars die je vandaag de dag kan kopen en dat maakt het alleen maar meer frustrerend wanneer hij last heeft van problemen. Je verwacht eigenlijk geen audioproblemen wanneer je zo'n dure soundbar aanschaft, maar toch hebben sommige gebruikers wel problemen gemeld en deze gebruikers hopen nu al een tijdje dat Sonos ze serieus gaat nemen.

We hebben dit probleem zelf niet gemerkt, maar we kennen wel Sonos-fans die wel met dit probleem te maken hebben. Wanneer de Sonos verbonden is met een Apple TV 4K of een Xbox Series X, maakt de soundbar luide poppende geluiden en met luid bedoelen we ook echt luid.

Het probleem lijkt te maken te hebben met de manier waarop die apparaten een Dolby Atmos-signaal versturen. Veel apparaten versturen de audio-informatie als een gecomprimeerde bitstream, maar de Apple TV en Xbox versturen het via HDMI als ongecomprimeerde PCM-audio met metadata. Dat vindt de Sonos-soundbar blijkbaar niet zo fijn en dit lijkt dus voor het probleem te zorgen. Het probleem is dus niet van toepassing bij alle gebruikers, maar het lijkt toch bij een redelijk aantal gebruikers voor frustraties te zorgen.

Dus, hoe wordt zo'n probleem opgelost?

Sonos is nog op zoek naar een echte oplossing

Veel Sonos-gebruikers die hier al twee jaar mee te maken hebben, hebben te horen gekregen dat er twee workarounds zijn waarmee het probleem kan worden opgelost (voor er een echte fix komt): het uitschakelen van HDMI CEC of het uitschakelen van Dolby Atmos. Allebei die workaround betekenen echter dat je functionaliteit moet inleveren, namelijk óf CEC-controle óf Atmos-audio.

Sonos heeft inmiddels een reactie gegeven aan The Verge waarin het probleem erkend wordt. Dat is het goede nieuws, maar het slechte nieuws is dat er nog geen echte oplossing is.

Volgens Sonos heeft het bedrijf moeite met het reproduceren van het probleem. Dat horen we ook van KeithFromSonos, een Sonos-medewerker die bekendstaat op Reddit voor het beantwoorden van vragen van klanten: "Ik twijfel om te zeggen dat er aan een 'fix' wordt gewerkt. Alleen maar omdat ik niet wil dat mensen het idee krijgen dat er 'binnenkort' al iets zal verschijnen", schreef hij. "Het team heeft gewerkt en is actief aan het werken aan een oplossing, [maar] het grootste probleem dat we hebben is het reproduceren van de luide pop."

Het is goed nieuws dat Sonos is ieder geval bezig is met het zoeken naar een oplossing, maar dat betekent natuurlijk momenteel niet heel veel voor mensen die een dure soundbar hebben gekocht en nu een van zijn belangrijkste features moeten beperken. In de tussentijd kan je dus misschien beter een van de beste concurrerende soundbars overwegen als je een ware Dolby Atmos-ervaring wil beleven via je Apple TV 4K of Xbox Series X.