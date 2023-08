Sony's beste Dolby Atmos soundbars worden nog beter voor PS5 en Xbox Series X na gratis gaming upgrade

Sony heeft aangekondigd dat het eindelijk een geplande firmware-update uitrolt voor twee van zijn soundbars, de HT-A5000 en HT-A7000, die VRR en ALLM ondersteuning zullen toevoegen voor PS5 en Xbox Series X. Dit is geweldig nieuws, want in onze Sony HT-A7000 review hebben we die soundbar hoog beoordeeld.

Variabele refresh rate (VRR) en auto low latency mode (ALLM) zijn twee functies die worden ondersteund door next-gen consoles om games responsiever te maken. VRR is bedoeld om lag en trillingen te verminderen, zodat alles er altijd vloeiend uitziet, zelfs tijdens grafisch intensieve momenten, terwijl ALLM de tv laat overschakelen naar de gamingmodus voor de beste responstijden. Dit betekent dat een deel van de verwerking van de tv wordt uitgeschakeld.



Sinds de release van de HT-A7000 en HT-A5000 in respectievelijk 2021 en 2022, kunnen ze 4K-video doorgeven met 120Hz, een functie die uniek was voor deze tv's ten tijde van hun release. Dit stelde gamers in staat om hun consoles aan te sluiten op de HDMI-ingang op de soundbar zelf, maar toch de hogere verversingssnelheid te krijgen waar vaak naar wordt gezocht voor de beste game-ervaring op hun tv.



Deze nieuwe update klinkt als een leuke bonusfunctie, maar wat betekent het voor gamers?

Analyse: de ultieme soundbars voor gaming?

Op veel tv's met HDMI 2.1-poorten voor 4K 120Hz, VRR en ALLM krijg je er tegenwoordig maar twee, ook op de Sony XR X90K en Sony A80L. Een daarvan is de eARC-poort die je gebruikt voor de beste soundbars. Dan blijft er maar één over voor je PS5 of Xbox Series X, maar met veel exclusives op beide consoles en omdat de PS5 nu makkelijker te krijgen is, zullen veel mensen beide consoles hebben en niet genoeg HDMI-poorten om ze allebei op hun maximale kwaliteit af te spelen, met 4K 120Hz en VRR.

De HDMI passthrough in de Sony HT-A5000 en HT-A7000 betekent dat je de tweede console kunt aansluiten op de soundbar en nog steeds de optimale prestaties krijgt. Hierdoor verlies je niet een van je kostbare HDMI 2.1 poorten alleen maar omdat je beter geluid wilt.



Zoals eerder vermeld, bevatten de soundbars Dolby Atmos. Tot voor kort was dit alleen beschikbaar in games op de Xbox Series X, maar dit is nu ook aangekondigd in de nieuwe PS5-bètasoftware, zodat je nu eindelijk ook 3D-geluid in games kunt krijgen van de beste Dolby Atmos-geluidsbars.

Dit geeft gamers een nog intensere ervaring en als je deze nu koppelt aan de VRR- en ALLM-updates, heb je nog meer flexibiliteit binnen je tv.

Het toevoegen van nog meer gaming-vriendelijke functies aan twee al veelgeprezen soundbars is een geweldige stap en betekent dat dit misschien wel de beste toevoegingen zijn aan de beste gaming TV's.