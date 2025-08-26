We vergeleken Samsungs duurste soundbars uit 2023 en 2025: hoe groot zijn de verschillen?

De premium soundbars van Samsung zijn al meerdere jaren onze favoriet. Hoewel ze misschien niet hetzelfde prestatieniveau halen als bijvoorbeeld een volledig Dolby Atmos-systeem van Sonos, weten ze wel telkens opnieuw de perfecte balans te vinden tussen prijs en prestaties.

Al sinds de Samsung HW-Q990B uit 2022 behoren de topmodellen van Samsung tot de beste soundbars van het jaar. Dit jaar konden we de Samsung HW-Q990F, het vlaggenschipmodel van 2025, uitgebreid aan de tand voelen. Wanneer we de Q990C en Q990F naast elkaar zetten, lijken ze sterk op elkaar met één opvallend verschil waar we zo op terugkomen. Dat bracht ons bij de vraag: wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee soundbars?

Zowel de Q990C als de Q990F zijn 11.1.4-kanaalsystemen. De Q990C telt 22 drivers, terwijl de Q990F er 23 heeft. Beide bestaan uit een soundbar, subwoofer en twee achterspeakers. Ze delen een vergelijkbare grijze afwerking en bieden zowel Wi-Fi als Bluetooth.

Daarnaast ondersteunen beide systemen Samsung Q-Symphony, waarmee compatibele Samsung-tv’s en soundbars samenwerken voor een nog krachtiger geluid. Ook vinden we dezelfde slimme functies terug, zoals Adaptive Sound en stemversterking, en beide modellen ondersteunen Dolby Vision-passthrough via hun HDMI-poorten.

Het grootste verschil zit in de compacter ontworpen subwoofer van de Q990F. Bovendien beschikt dit nieuwe model over HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/120Hz en Variable Refresh Rate (VRR), wat vooral interessant is voor gamers. Maar zijn er nog meer verschillen? Wij gebruikten beide systemen enkele weken lang naast elkaar en dit zijn onze bevindingen.

All about that bass

De subwoofer van de Samsung HW-Q990C (links) is weliswaar groter, maar de subwoofer van de Samsung HW-Q990F (rechts) klinkt minstens even indrukwekkend. (Image credit: Future)

Het meest opvallende verschil tussen de Q990C en de Q990F zit in de subwoofers. De Q990C beschikt over een grotere subwoofer van 220 x 413 x 277 mm (BxHxD) met een enkele 8-inch driver. De Q990F daarentegen heeft een veel compactere subwoofer in een kubusvormig ontwerp van 249 x 251,8 x 249 mm, met daarin twee actieve 8-inch drivers.

Maar een kleinere subwoofer kan toch nooit beter zijn, zou je denken? In dit geval wel. Niet alleen bespaart de Q990F een hoop ruimte voor wie een kleinere kijkomgeving heeft, wij vonden het geluidsprofiel van deze subwoofer zelfs prettiger.

Toen we zowel de Q990C als de Q990F gebruikten tijdens de iconische Batmobile-achtervolging uit The Batman, merkten we dat de Q990C vooral brute kracht levert met een goede mate van controle. De Q990F klonk daarentegen verfijnder, met een strakkere basweergave. Belangrijker nog: het systeem leverde absoluut geen kracht in en gaf het donderende gebrul van de Batmobile-motor perfect weer. Dat wil niet zeggen dat de Q990C teleurstelt, verre van zelfs, maar de Q990F bood net dat beetje extra diepte en detail in de lage tonen.

Geluidseffecten

Image 1 of 2 De Samsung HW-Q990C (1) en de Samsung HW-Q990F (2) lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar, maar de HW-Q990F heeft wel enkele upgrades gekregen. (Image credit: Universal Pictures / Future) (Image credit: Universal Pictures / Future)

Zowel de soundbar als de achterspeakers van de Q990C en Q990F leveren een indrukwekkend brede en meeslepende soundstage die Dolby Atmos-soundtracks volledig tot hun recht laat komen. Ook qua helderheid, plaatsing en ruimtelijke weergave van geluidseffecten doen beide systemen het uitstekend.

Toch voelden de Q990F in onze vergelijking net wat gecontroleerder aan. Tijdens de aanval op de Death Star in Star Wars: A New Hope werden de hoge kanalen perfect benut voor de overvliegende TIE Fighters, terwijl laserstralen en explosies van opzij kwamen en de andere rebellen achter ons geplaatst werden. De Q990C wist dit eveneens overtuigend neer te zetten, maar de Q990F klonk opnieuw nét iets duidelijker en strakker.

Ook bij andere content merkten we dat de Q990F wat verfijnder klinkt, met subtiele verbeteringen die toch het verschil maken. Dat werd vooral duidelijk toen we muziek via Tidal beluisterden. Dolby Atmos-tracks kwamen op de Q990F ruimtelijker en helderder over dan op de Q990C. Hoewel we alleen muziek nog steeds sneller zouden kiezen voor een soundbar als de Marshall Heston 120 of de Sonos Arc Ultra, blijven beide Samsung-soundbars absoluut een sterke optie voor muziekliefhebbers.

Hoe groot is het prijsverschil?

Image 1 of 2 Zowel de Samsung HW-Q990C (1) als de Samsung HW-Q990F (2) zijn vierdelige Dolby Atmos-soundbars. (Image credit: Future/TechRadar) (Image credit: Future)

De Q990C is nog steeds verkrijgbaar en aanzienlijk goedkoper dan de Q990F, al wordt hij wel steeds schaarser. Zo vinden we de Q990C al rond de 800 euro, terwijl hij op Samsungs eigen website veel duurder geprijsd staat. De Q990F kost daarentegen zo’n 1000 euro bij verschillende winkels, maar loopt bij Samsung zelf op tot 1.600 euro.

Rechtvaardigt de Q990F die prijsverschillen? Volgens ons wel. We zijn fan van de opnieuw ontworpen subwoofer en voor gamers is de ondersteuning voor 4K/120Hz een waardevolle toevoeging. Bovendien heeft Samsung merkbare prestatieverbeteringen doorgevoerd in hoe de Q990F met Dolby Atmos-soundtracks omgaat.

Hoewel de Q990F geen gigantische sprong voorwaarts is ten opzichte van de Samsung HW-Q990D, het beste Dolby Atmos-model uit 2024 en directe voorganger, zien we nu al flinke prijsdalingen voor de Q990F.