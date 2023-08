Sony's nieuwe 98-inch 4K TV is duurder dan die van TCL en Samsung, maar is hij ook beter?

De 98-inch X90L is Sony’s eerste 98-inch 4K-tv en hij is, na de aankondiging van Sony's hele line-up van tv's voor 2023 in juni, nu eindelijk beschikbaar bij verschillende online retailers en fysieke winkels (via FlatpanelsHD). Sony’s eerste tv met zo'n gigantisch beeldformaat heeft echter wel een enorm prijskaartje van 9.999 euro. Gelukkig zien we echter bij verschillende retailers dat die prijs al iets omlaag is gehaald.

De X90L is een van Sony’s flagship mini-LED-displays en is beschikbaar in verschillende schermgroottes, van 55 inch tot 98 inch. Het gaat hier om een LED-paneel met 'full array backlighting'. Een aantal van zijn belangrijkste features zijn ondersteuning voor 4K/120Hz via twee van de HDMI-poorten, ondersteuning voor Dolby Vision en IMAX Enhanced en 'multi-audio'-technologie met Dolby Atmos (een format dat je vaak vindt in de beste soundbars ) , wat zorgt voor een soort bioscoopervaring op het gebied van het geluid.

De voornaamste concurrentie binnen deze markt van 98-inch tv's komt van Samsung (met zijn Q80C QLED-model) en TCL (met meerdere opties, waaronder zijn flagship mini-LED QM8 ). LG heeft ook nog een 97-inch G2-model , maar die tv kost ongeveer 25.999 euro, dus die G2 zit eigenlijk volledig in zijn eigen prijsklasse.

Naast dat model van LG is de Sony inmiddels dus een van de duurdere opties als het gaat om gigantische LED-schermen. De prijzen van de 98-inch Samsung Q80C zijn namelijk al aan het dalen en TCL staat ook bekend om het verlagen van de prijzen van zijn tv's vrij snel nadat ze uitkomen. De vraag is dus: krijg je ook een betere tv voor die hogere prijs?

Opinie: je betaalt vooral voor de naam

Sony is een merknaam die vaak ook wel te zien is op onze lijst van de beste tv's , maar Samsung én TCL (in recente jaren) hebben hun verschillende productlijnen flink verbeterd om met de veel geprezen toestellen van Sony te kunnen concurreren. Beide merken bieden nu ook op minder premium tv's steeds meer features die je eerst alleen maar op de meest premium modellen terug kon vinden, zoals verbeterde gaming-features, Dolby Atmos en, in het geval van TCL, ook Dolby Vision (Samsung weigert nog steeds te betalen voor Dolby Vision-licenties voor zijn tv's).

Sony is altijd al een van de beste merken geweest als het gaat om beeldkwaliteit en de A95K QD-OLED is dan momenteel ook een van onze favoriete tv's. Als we het echter hebben over 98-inch modellen en hun veel hogere prijzen (vergeleken met de "normalere" formaten), dan wordt de prijs-kwaliteit ineens ook veel belangrijker. Op dat gebied lijken Samsung en TCL heel erg hun best te doen om de concurrentie te verslaan.

Zo biedt de Samsung Q80C bijvoorbeeld ondersteuning voor 4K/120Hz via alle vier zijn HDMI-poorten, terwijl de Sony X90L het dus maar via twee HDMI-poorten ondersteunt. De tv van Sony beschikt dan natuurlijk wel over Dolby Vision, wat niet aanwezig is op de Samsung, maar TCL’s QM8 (die momenteel alleen nog maar in de VS te krijgen is) en de veel budgetvriendelijkere C735 bieden Dolby Vision én deze gaming-features voor een relatief lage prijs. Als je als klant misschien wel ongeveer 10.000 euro gaat uitgeven aan een tv, dan zal je vast wel kritisch kijken naar waar je het meeste waar voor je geld krijgt.

Qua prijs-kwaliteit kan je momenteel niets beters vinden dan het aanbod van TCL en Samsung als je op zoek bent naar een scherm van een enorm formaat. Sony-fans zullen natuurlijk wel zeggen dat Sony's tv's een betere beeldkwaliteit leveren (en dat kan ook best wel kloppen), maar het prijsverschil is zo groot dat je niet echt kan stellen dat de Sony X90L een betere deal is dan zijn concurrenten als het gaat om het aanbod aan features.