B&O lanceert 's werelds tweede 97-inch OLED en hij is veel indrukwekkender dan LG's versie

De 97-inch Beovision Harmony OLED TV is inmiddels onthuld door het luxer audiomerk Bang & Olufsen. De tv wordt (naast zijn formaat en extreem hoge prijs) gekenmerkt door zijn speakersysteem dat van vorm kan veranderen. Het design is dan ook veel specialer dan dat van de meeste van de beste OLED-tv's.

Het 97-inch OLED-scherm heeft een niet bepaald bescheiden prijs van 55.000 euro en gezien die prijs zal hij waarschijnlijk ook maar beperkt beschikbaar zijn.

Dit is het grootste schermformaat dat inmiddels beschikbaar is binnen de Harmony-reeks. Deze tv-serie van B&O maakt gebruik van OLED-panelen van LG en voegt daar een meerdere luxueuze materialen en onderdelen aan toe, waaronder gemotoriseerde speaker-covers gemaakt van “vakkundig gemaakt hout en aluminium". Deze speaker-covers zakken onder het gigantische scherm wanneer de tv in gebruik is, maar draaien gedeeltelijk voor het scherm als het uit wordt gezet. Deze tv heeft dus een veel unieker design dan de meeste andere tv's en dat is dan ook eigenlijk wel de focus voor B&O.

Naast het high-end OLED-paneel met de gebruikelijke diepe zwartwaardes en het rijke contrast dat je daar inmiddels van kan verwachten, zorgen de flinke ingebouwde speakers ervoor dat deze 97-inch Harmony een erg interessante keuze is voor mensen die bereidt zijn om veel geld neer te leggen voor een premium thuisbioscoopervaring. Je kan draadloos ook nog andere Bang & Olufsen-speakers toevoegen en op die manier een 7.1 surround sound-systeem creëren, met de tv zelf als middelpunt.

Je kan bij deze Beovision Harmony kiezen tussen drie kleuren voor de metalen (aluminium) materialen: Natural, Gold Tone en Bronze Tone. Ook voor de (houten) speaker-covers zijn vier opties: eikenhout, walnoothout, licht eikenhoud en 'Grey Melange'. Voor de mensen die toch liever een wat kleiner scherm willen, komt de Beovision Harmony ook nog in schermgroottes van 65 inch, 77 inch, 83 inch en 88 inch, maar ook die modellen zijn erg duur vergeleken met de "midrange" OLED-modellen zoals de LG C3 OLED.

Hieronder zie je een video van hoe het vouwbare/draaibare speakersysteem werkt. Dit is momenteel echt een van de coolste tv's die je kan kopen (als je hem dus ook inderdaad kan kopen).

Niet de eerste 97-inch OLED

Met deze aankondiging is B&O dus het tweede merk in de wereld met een 97-inch OLED TV op de markt, na de LG G2 OLED die vorig jaar werd gelanceerd (en ook dit jaar beschikbaar blijft, want er komt geen 97-inch LG G3 OLED). B&O’s model is zeer wel een verbetering ten opzichte van die LG OLED, met als zijn extra features, luxueuze materialen en gemotoriseerde speaker-covers. De 97-inch LG G2 OLED wordt niet eens met een standaard geleverd.

Technisch gezien is deze B&O niet de tweede 97-inch OLED die is aangekondigd, want we zagen ook al de 97-inch LG M3 Wireless OLED TV tijdens CES 2023, maar die heeft nog geen officiële releasedatum, terwijl de B&O vanaf mei 2023 beschikbaar is. Eigenlijk maakt dat de Harmony dus toch de tweede OLED van dit formaat in de wereld, omdat die M3 dus nog niet beschikbaar is.

OLED-tv's worden steeds minder beperkt qua schermgrootte met meer tv's die in de buurt van 100 inch komen en ook de 32-inch 4K OLED-tv's die onderweg zijn. OLED is nou eenmaal fantastisch, of het nou om een groot of een klein scherm gaat.