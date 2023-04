Kleinere OLED 4K-tv's komen er eindelijk aan, maar nog niet dit jaar

Volgens een verslag van TFTCentral (opens in new tab) (via FlatpanelsHD (opens in new tab)), zullen 32-inch OLED 4K-tv's eindelijk aan de line-up worden toegevoegd van de beste OLED-tv's. De website claimt dat LG Display én Samsung Display allebei 31,5-inch modellen aan het ontwikkelen zijn (deze panelen zouden echter ook beschikbaar worden gemaakt voor andere fabrikanten) en ze schijnen zelfs een 27-inch model te overwegen, maar dat is minder zeker.

Er staan ook nog andere displays in de planning, maar die zullen meer gericht zijn op gebruik in pc-monitors voor gamers en creatieve professionals. Het gaat daarbij vooral om panelen met een lagere resolutie of om ultrawide-schermen. De twee schermgroottes die we hierboven noemden zijn degenen die het meest geschikt lijken voor een tv, al zou het wel een verrassing zijn als dat 27-inch paneel echt ooit in een tv zal verschijnen, want het lijkt ons onwaarschijnlijk dat er veel vraag is naar zo'n kleine tv. Voor fabrikanten van pc-monitors zal die grootte echter zeker wel interessant zijn.

De bedrijven lijken in ieder geval van plan te zijn om de productie van 32-inch displays in Q3 2024 te starten. Dat betekent dus ergens tussen juli en september volgend jaar. Nieuwe modellen van dit formaat zullen waarschijnlijk dus pas tijdens CES 2025 in januari van dat jaar worden aangekondigd. Vervolgens kun je ze naar verwachting dan pas rond april 2025 echt zelf in huis halen. Het lijkt er dus op dat het nog een paar jaar zal duren voordat deze kleine OLED 4K-tv's zullen arriveren, behalve als er ineens iets drastisch verandert.

TFTCentral weet meestal accuraat aan te geven wat de plannen van displayfabrikanten zijn, dus we verwachten dat deze informatie ook weer redelijk accuraat zal blijken. Dit soort plannen kunnen echter natuurlijk wel ieder moment nog veranderen, zeker als de release van de schermen inderdaad nog zo ver weg is. Hier is in ieder geval de volledige lijst met de producten die nu in ontwikkeling zouden zijn:

LG Display's mogelijke producten

31,5-inch 4K OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

42-inch 4K OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

27-inch 4K OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

27-inch 1440p OLED met een 480Hz-verversingssnelheid

34-inch 3.440x1.440 Ultrawide OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

39-inch 3.440x1.440 Ultrawide OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

45-inch 5.120x2.160 Ultrawide OLED met een 165Hz-verversingssnelheid

Samsung Display's mogelijke producten

31,5-inch 4K QD-OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

27-inch 4K QD-OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

27-inch 1440p QD-OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

34-inch 3.440x1.440 Ultrawide QD-OLED met een 240Hz-verversingssnelheid

Opinie: 32-inch OLED is precies wat we nog misten

Recente OLED-tv's zoals de LG C3 (hierboven) zijn pas begonnen met het aanbieden van een bredere selectie aan schermgroottes. (Image credit: LG)

Het is nog maar een paar jaar geleden dat OLED-tv's alleen in 55-inch en 65-inch schermgroottes uitkwamen. Als dat niet paste in jouw ruimte, dan had je pech. Pas bij recente modellen is er een bredere selectie met formaten zoals 42 inch en 97 inch. Zelfs nu krijg je die brede selectie nog niet bij alle OLED-modellen. De LG C2-serie (en nu ook de LG C3-serie) bieden de meest uitgebreide selectie aan schermgroottes, maar bieden dan weer niet dat 97-inch model (daarvoor moet je bij de LG G2 zijn).

We hebben tot nu toe helemaal nog geen moderne 32-inch OLED-tv's gezien en dat is toch wel jammer. Dat is misschien niet de maat waar de meeste filmliefhebbers naar op zoek zijn, maar het is wel een enorm interessante maat voor gamers. Ook kunnen we ons best voorstellen dat er mensen zijn die ergens in huis een kleinere tweede tv willen met het geweldige contrast en het detailrijke beeld dat 4K OLED-tv's bieden en dat je niet kan krijgen bij de beste 32-inch tv's die momenteel bestaan.

Voor in de slaapkamer, op een bureau of in een gaming-hoekje in huis klinkt een 32-inch OLED-tv met een hoge verversingssnelheid, VRR-ondersteuning, HDR en een scherpe 4K-resolutie echt geweldig. Zo'n formaat zou ongetwijfeld een plaats verdienen tussen de beste gaming-tv's krijgen, want geen enkele bestaande tv met zo'n klein formaat biedt dezelfde geweldige features als een 32-inch OLED van Samsung, LG of Sony zou kunnen bieden.

De vraag is nog of de prijs een beetje acceptabel zal worden vergeleken met bijvoorbeeld een 42-inch OLED-tv. We gokken dat een 32-inch model waarschijnlijk net zo duur zal zijn als een model van 42 inch. We zien dat namelijk meestal gebeuren bij OLED-tv's. Kleinere formaten zijn moeilijker om te produceren, dus ze kosten meer dan je eigenlijk zou verwachten aan de hand van de schermgrootte.

Zullen mensen bereidt zijn om een premium prijs te betalen voor een 32-inch tv, waarvan de meeste momenteel juist meer budgetvriendelijke opties zijn (behalve de 32-inch Samsung The Frame QLED-tv)? Dat weten we niet, maar hopelijk zal dat dus in 2025 een optie zijn.