Samsung onthult enorme 98-inch Neo QLED TV met 8K-resolutie

Het is zwaar aan de top. Net als je denkt dat je de beste 8K-tv hebt, legt Samsung de lat hoger met een gloednieuwe 8K-tv. De nieuwe Samsung QN990C is een Neo QLED met een 98-inch paneel dat gebruik maakt van een mini-LED achtergrondverlichting met zone-dimming, een 6.4.4 120W audiosysteem met Dolby Atmos en het bekende Infinity One-ontwerp.

Er is op dit moment nog geen nieuws over een officiële lancering in de VS of Europa, maar met IFA 2023 in het vooruitzicht, kan daar snel verandering in komen. Als je er een wilt, kun je maar beter beginnen met sparen. Met een prijskaartje van 49,9 miljoen won in Zuid-Korea (ongeveer 35.000 euro) is hij duurder dan eender welke andere tv in het aanbod van Samsung.

Als je bedenkt dat we eindelijk fan beginnen worden van 8K na het testen van Samsung's QN900C-serie eerder dit jaar, dan zal dit nieuwe vlaggenschip de hele ervaring nog meeslepender maken. Ondertussen blijven we ongeduldig wachten tot er meer 8K-content beschikbaar komt voor deze monsterlijke tv's.

Ook TCL gaat voor grote tv's

De nieuwe 98-inch tv van Samsung heeft een paneel van TCL, wat stilletjes de markt voor 98-inch 4K LCD-televisies in handen heeft. Jun Zhao, CEO van TCL CSOT (China Star Optoelectronics Technology) geeft wat toelichting: "We hebben gemerkt dat consumenten de laatste jaren een groeiende voorkeur hebben voor grote televisies. Met name het 98-inch paneel is de nieuwe standaard geworden voor deze televisies met betere randeffecten, energieprestaties en weergave." TCL benadrukt ook de anti-reflecterende eigenschappen van zijn panelen om reflectie van omgevingslicht te verminderen.

TCL denkt dat het bedrijf een voorsprong heeft dankzij zijn productielijnen, die efficiënter zijn dan de vorige generatie die was gebouwd om 100-inch panelen te produceren. Die efficiëntie betekent dat er een zeer groot verschil in prijskaartjes is. Hoewel de grootste panelen nog steeds erg duur zijn, beginnen we een verscheidenheid aan grote panelen met verschillende prijskaartjes te zien.

Dat is duidelijk niet alleen aantrekkelijk voor Samsung, maar voor een hele reeks grote merken. TCL zegt dat Sony, Xiaomi en Haier ook voor hun panelen hebben gekozen bij het maken van grote schermen van dit formaat. De kans is groot dat als je in de nabije toekomst een 98-inch tv koopt, er een TCL-paneel in zit.