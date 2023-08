TCL's nieuwe 98-inch 4K TV is niet alleen ongelofelijk groot, maar ook verrassend goedkoop

We zijn nu al een tijdje gewend dat een grote tv meestal ook een flink prijskaartje met zich meebrengt, maar TCL lijkt dat toch niet echt nodig te vinden. Na de release van de redelijk betaalbare 98-inch C735 (en een relatief betaalbare 98-inch mini-LED TV voor Japan) volgt er nu weer een nieuwe 98-inch TCL-tv in Europa en dit is de goedkoopste tot nu toe.

Dit nieuwe model is een 98-inch 4K LCD TV met het modelnummer P745. Wanneer de P745 wordt gelanceerd aan het einde van augustus of het begin van september zal hij een adviesprijs krijgen van 2.800 euro. Dat is veel goedkoper dan alle andere tv's van dit formaat die momenteel beschikbaar zijn. Samsung's 98-inch QLED 4K TV kost momenteel bijvoorbeeld nog 6.199 euro.

TCL P745 – specs en belangrijkste features

TCL zegt dat dit specifieke model in tegenstelling tot zijn kleinere broertjes uit dezelfde reeks (de P745 wordt geleverd in formaten tussen de 43- en 95-inch) een 100/120Hz LCD-paneel met HDMI 2.1-poorten en 144Hz VRR krijgt. Verder zijn ook HDR10, HDR10+, versie 11 van Google TV OS, Dolby Vision en Dolby Atmos ('decoding'/'passthrough') aanwezig.

Wanneer je een echt betaalbare tv tegenkomt, is het eerste wat je denkt waarschijnlijk: waarop wordt er hier bespaard? Op deze tv is de 'local dimming' voor het LED-paneel misschien het belangrijkste dat je mist. Als je op zoek bent naar de ultieme HDR-ervaring op een gigantisch scherm, dan is dit dus misschien niet de beste tv voor jou.

Als je echter op zoek bent naar een ongelofelijk grote tv voor een ongelofelijk redelijke prijs, dan lijkt dit model nog wel een erg goede prijs-kwaliteit te bieden. De toevoeging van HDMI 2.1 is bijvoorbeeld ook erg fijn voor als je ook een next-gen gameconsole wil verbinden met je enorme nieuwe tv.

Het is ook goed om te weten als je (net als ik) geen ruimte hebt voor een 98-inch tv, dat TCL ook veel erg goede tv's produceert die wel in de gemiddelde woonkamer passen.