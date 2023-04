TCL's nieuwste mini-LED tv's met de 'hoogste helderheidsniveaus tot nu toe' gaan de strijd aan met OLED

Sinds 2018 maakt TCL al met redelijk veel succes gebruik van de mini-LED tv-technologie (die net iets goedkoper is dan OLED-technologie). De nieuwste generatie van deze tv's beloven nog veel meer goeds volgens het bedrijf. TCL claimt een "nog betere visuele ervaring met hoog en precies contrast, minder blooming, hoge helderheid en een betere uniformiteit".

Hoe gaat het bedrijf dan precies de strijd aan met de beste OLED-tv's? Het ligt tegenwoordig misschien voor de hand, maar het gaat natuurlijk om helderheid. TCL's nieuwe mini-LED-tv's beschikken blijkbaar over de hoogste helderheid tot nu toe (voor het bedrijf), met een piekhelderheid in HDR van 2.000 nits. Dat zou de highlights in het beeld nog krachtiger moeten maken, zelfs bij vol daglicht. De tv's worden echter niet alleen helderder, maar er worden ook meer 'local dimming'-zones gebruikt om voor een preciezer contrast te zorgen.

De C84-serie vormt TCL's nieuwste premium mini-LED-aanbod. Deze tv zal beschikbaar zijn met schermgroottes van 55 inch, 65 inch, 75 inch en 85 inch. Er wordt op deze tv ook gebruikgemaakt van de QLED-kleurtechnologie en van TCL's nieuwe AiPQ 3.0-beeldkwaliteitsalgoritmes. Verder beschikt de TCL C84-serie ook over Dolby Vision IQ voor HDR en is er ondersteuning voor Dolby Atmos-audio.

Voor gamers heeft TCL ook de nieuwe C74-serie geïntroduceerd. Deze serie combineert QLED met 'Full Array Local Dimming'-technologie en kan blijkbaar een helderheid van 1.000 nits halen (lager dan mini-LED, maar nog steeds indrukwekkend). Ook zal hier ondersteuning zijn voor 144Hz voor het spelen van next-gen games. Dit nieuwe model (beschikbaar in 55 inch, 65 inch en 75 inch) kan zelfs een verversingssnelheid van 240Hz bereiken door de resolutie te verminderen. Dat is in ieder geval voor pc-gamers een fijne optie.

Verder is er ook nog de nieuwe C64-serie. Deze heeft schermgroottes van 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch en 85 inch. Deze serie maakt gebruik van TCL QLED-technologie. Dit is de meer budgetvriendelijke keuze uit de line-up, voor mensen die toch een breed HDR-kleurbereik willen, maar verder wel bereidt zijn om wat compromissen te sluiten. Het is namelijk standaard maar een 60Hz-scherm, maar je kan er ook in 120Hz op gamen als je de resolutie verlaagt (maar alleen bij de 55-inch en grotere modellen). Hier hebben we meer over deze tv geschreven. Ondanks de relatief lage prijs heeft deze tv toch ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos en daarnaast biedt hij zelfs nog HDR10+-ondersteuning aan. Daarmee beschikt hij dus over alle grote HDR-formats.

Er is overigens ook een nieuwe 'S64 Dolby Audio Soundbar' voor als je een bijpassende soundbar zoekt voor je nieuwe TCL-tv.

Een groenere toekomst

TCL heeft het niet alleen maar over een nieuwe piekhelderheid en superdunne randen gehad. Het bedrijf benadrukt namelijk ook zijn pogingen om milieuvriendelijker te werk te gaan. TCL Technology zegt recentelijk 229,53 miljoen ton aan water te hebben bespaard en ook is de hoeveelheid gerecycled water dat wordt gebruikt flink gestegen. Rond 2025 wil TCL ervoor zorgen dat het zijn uitstoot van broeikasgassen met 18 procent heeft verminderd, zijn waterverbruik met 27 procent, zijn stroomverbruik met 13 procent, zijn consumptie van natuurlijk gas met 70 procent en zijn EPS-consumptie met 10 procent.

De prijzen van de nieuwe toestellen lopen nogal uiteen: van minimaal 449 euro voor de C64 tot 2.299 euro voor de gigantische 85-inch C84.

In de VS was de TCL 6-Series Roku TV al een van de beste tv's van vorig jaar en deze tv maakte ook gebruik van de mini-LED-technologie van het bedrijf, maar voor een veel lagere prijs dan vergelijkbare tv's van Samsung. Dat precieze model was in de Benelux niet beschikbaar, maar wel een vrijwel identieke versie met Google TV in plaats van Roku. Het is nog even afwachten tot we weten of de modellen van dit jaar ook zo indrukwekkend zullen zijn, maar tot nu toe ziet het er in ieder geval goed uit.