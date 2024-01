Onze favoriete tv's op CES: van OLED tot micro-LED en meer

Het was geen verrassing dat CES 2024 vol stond met coole tv's, want dat is elk jaar zo. We zijn op zoek gegaan naar de meest interessante tv's en hieronder vind je onze favorieten. Goed om te weten: dit zijn allemaal tv's die dit jaar te koop zullen zijn. Je zal hier geen concepten of dergelijke vinden, maar allemaal tv's die dit jaar nog in je woonkamer kunnen staan.

1. LG Signature OLED T

(Image credit: Future)

Transparante OLED TV's zijn al jaren niet meer weg te denken van de CES, maar dit waren altijd concepttelevisies die niet voor verkoop bedoeld waren. Dit is de eerste keer dat het een echt product is waarvan LG zegt dat het later in 2024 te koop zal zijn. De prijs is nog niet bekend, maar zal wellicht uit vijf cijfers bestaan.

Het is een 77-inch 4K OLED TV die is ingebouwd in een houten tv-meubel, wat een slimme manier is om te benadrukken dat het een doorzichtige tv is. Hij heeft daarnaast een ingebouwd geluidssysteem onder het scherm. Er zijn twee grote ontwikkelingen te vinden in deze tv. Ten eerste is er een zwart paneel dat voor het scherm wordt geschoven, waardoor een groter contrast wordt gecreëerd. Die extra laag is hier zeker nodig, omdat het transparante paneel op zichzelf niet dezelfde beeldkwaliteit haalt als traditionele OLED-panelen.

Een tweede onderdeel is een draadloze box die 4K/120Hz-video naar het scherm stuurt. In die box stop je alle kabels die normaal in de tv zouden zitten. Omdat de verbinding tussen de box en de tv volledig draadloos is, kan je de box met alle kabels subtiel wegwerken in je interieur. Dit betekent dat de tv zelf er erg strak uitziet en niemand zal weten dat het een tv is tot je hem aanzet.

2. LG C4

(Image credit: Future)

Over naar een tv die mensen daadwerkelijk kunnen betalen. Over deze tv zijn we zelfs enthousiaster, omdat zijn voorganger het onderspit moest delven vorig jaar. Dan hebben we het natuurlijk over de nieuwe LG C4. Hoewel de C-reeks van LG altijd in de smaak valt door zijn goede balans van beeldkwaliteit en kostprijs, was de LG C3 niet opgewassen tegen de concurrentie in deze prijscategorie. Zijn grootste minpunt was de beperkte helderheid en we waren dan ook blij om te horen dat de nieuwe LG C4 een helderheidsboost heeft gekregen.

Toen we de LG C4 in actie zagen, was het duidelijk dat er een grote upgrade was op vlak van HDR vergeleken met de LG C3. Kleuren zien er levendiger uit en witte accenten worden feller weergegeven. We weten niet precies hoe hoog de helderheid zal zijn, maar het lijkt op een boost van 20 procent (naar ongeveer 1.000 nits). De tv heeft echter geen nieuw scherm, maar een geavanceerdere verwerking en beter energiebeheer.

Een andere nieuwigheid is lossless geluidsoverdracht naar bepaalde LG-soundbars. Dit betekent dat je extra vrije HDMI-poorten hebt voor gameconsoles, streaming boxen en meer.

3. TCL QM89 115-inch

(Image credit: TCL)

TCL heeft ons echt versteld doen staan met zijn gigantische 115-inch mini-LED TV. Het is vreemd om iets te zien ter grootte van een geprojecteerd beeld uit een beamer, maar met een helderheid en contrast waar een projector alleen maar van kan dromen. Zelfs op een overdreven fel belichte beursvloer zag het scherm er geweldig uit.

Een geadverteerde helderheid van 5.000 nits in combinatie met 20.000 dimzones (hoewel we niet weten hoeveel daarvan individueel worden geregeld) zorgt voor verbluffende beelden. Bij bijvoorbeeld live sport, waar helderheid over het hele scherm het veld tot leven kan laten komen, straalt deze tv (letterlijk). Zwarttinten zijn ook erg goed voor dit type paneel, hoewel OLED het natuurlijk beter doet. Het is duidelijk dat deze tv alleen al door zijn formaat een indruk achterlaat. Het feit dat de beeldkwaliteit ook erg goed is, zorgt ervoor dat het een blijvende indruk is.

4. Panasonic Z95A

(Image credit: Future)

Panasonics premium tv's zijn altijd onberispelijk op vlak van beeldkwaliteit, maar we hadden echt moeite met hoe de smart tv-software voelde als een blok aan het been van hun tv's. Daar komt eindelijk verandering in, want de nieuwe tv's van Panasonic in 2024 worden uitgerust met de Fire TV-software van Amazon.

De Panasonic Z95A is het vlaggenschip van 2024 en heeft een nieuw, helderder OLED-paneel. Aangezien de Panasonic MZ2000 al de helderste OLED was die we hebben getest, lijkt zijn opvolger oogverblindend te worden. Hij is verkrijgbaar in twee formaten (55 en 65 inch) en wie nog groter wil gaan, kan terecht bij de 77-inch Panasonic Z93A, die minder helder is. In de demo's zag de Z95A er alvast prachtig uit. Hij zet de trend van Panasonic voort om veel betere audio te bieden dan elke concurrent. De vraag is nu hoe goed deze tv beschikbaar zal zijn in de Benelux, want dat is niet altijd even duidelijk bij Panasonic.

5. Samsung S95D

(Image credit: Future)

Hoewel de nieuwe OLED TV van Samsung 20 procent meer helderheid belooft dan zijn voorganger (die in dit opzicht al topklasse was), was het nieuwe antireflectiescherm van de Samsung S95D het meest opvallende onderdeel. De manier waarop het reflecties verzacht en vervaagt, betekent dat ze veel moeilijker te onderscheiden zijn. Bijgevolg zijn ze niet zo storend omdat onze ogen het beste werken bij een duidelijk contrast. De Samsung S95C was een van onze favoriete tv's van 2023 en het lijkt erop dat de Samsung S95D opnieuw aan de top zal eindigen.

6. Hisense ULED X 110-inch

(Image credit: Future)

Hisense's concurrent voor de 115-inch tv van TCL heeft misschien een iets kleiner beeldscherm, maar de fabrikant zegt dat hij 10.000 nits helderheid haalt en 40.000 dimzones heeft. Dat is twee keer meer dan wat TCL aanbiedt. Nu vermoeden we dat deze claims niet echt makkelijk te halen zullen zijn bij normaal gebruik en niemand weet momenteel hoeveel individuele dimzones er in die 40.000 zitten. We hebben de vraag trouwens wel gesteld aan Hisense, maar een antwoord kregen we niet.

Deze tv staat bovenaan de nieuwe serie mini-LED TV's van Hisense en wordt geleverd met een stijlvol tv-meubel met een ingebouwd luidsprekersysteem. We waren vooral geboeid door de zeer heldere, krachtige kleuren en indrukwekkende highlights. Ook hier zijn we niet zeker of deze tv ooit naar de Benelux zal komen. Je kan hier wel tv's van het merk vinden, maar zeker niet alle modellen.

7. Samsung S90D

(Image credit: Future)

De Samsung S95D is zonder twijfel de meest geavanceerde QD-OLED TV van het merk. Wie minder wil uitgeven en alsnog beeld van topkwaliteit wil, kan terecht bij de Samsung S90D. Hij bevat namelijk de belangrijkste features van het topmodel en heeft een aanzienlijk lager prijskaartje. De Samsung S90C was vorig jaar onze nummer één keuze door zijn sterke prijs-kwaliteitverhouding en het lijkt erop dat de nieuwe Samsung S90D die titel zal overnemen. Hij is namelijk uitgerust met een QD-OLED paneel dat 20 procent helderder is dan vorig jaar. Dat klinkt enorm veelbelovend, aangezien de S90C al helderder was dan de concurrentie is zijn prijsklasse.

We zagen de tv al in actie op een demo-evenement van Samsung en hij is precies wat je verwacht: helder, kleurrijk en gedetailleerd. Het enige "probleem" is dat Samsung twee kleinere formaten van de S90D heeft geïntroduceerd die een ander, minder helder scherm gebruiken. De helderheidsboost van 20 procent zal je alleen terugvinden op de grotere formaten (55, 65 en 77 inch).

8. LG G4

(Image credit: Future)

Niet elke upgrade moet state-of-the-art en extreem innovatief zijn om goed te zijn. Dat bewijst de LG G4 OLED TV. We prezen de LG G3 om zijn heldere scherm met MLA-technologie dat reflecties wegnam en de LG G4 bouwt daarop verder. Die is namelijk uitgerust met een nog feller paneel en een nieuwe beeldprocessor. Gewoonlijk wordt die processor eveneens gebruikt in de goedkopere LG C4, maar dit jaar zien we de meest geavanceerde processor van LG uitsluitend terug in de LG G4. Dit wordt zonder twijfel de meest contrastrijke tv in de geschiedenis van LG.

In tegenstelling tot de LG G3 wordt hij in sommige regio's geleverd met een standaard in plaats van een muurbeugel. Het is alleen nog niet duidelijk welke regio's de standaard krijgen en welke de muurbeugel. De hamvraag is nu of LG dit jaar Samsung kan verslaan op vlak van prijs-kwaliteit. Vorig jaar kwam Samsung namelijk als winnaar uit de bus.

9. Samsung Micro-LED 76-inch

(Image credit: Future)

Micro-LED is the next big thing in de tv-wereld. Het zal alleen nog even duren voor onze portemonnees klaar zijn voor micro-LED-panelen. Tv's met dit type scherm zijn alleen verkrijgbaar in enorme formaten aan enorme prijskaartjes. TCL vertelde dat het nog vijf à tien jaar zou duren voor micro-LED echt zal doorbreken bij de gemiddelde consument. Samsung draagt wel zijn steentje bij met dit 76-inch model. Niemand zal 76 inch omschrijven als klein, maar het is toch een van de kleinere tv's met micro-LED.

Micro-LED-technologie is interessant omdat het werkt zoals OLED. Elke pixel genereert zijn eigen licht om een ongezien nauwkeurig contrast te creëren. Het grote verschil is dat micro-LED veel helderder kan worden zonder dat de zwartniveaus in het gedrang komen. Het levensechte karakter van deze combinatie van helderheid en contrast valt meteen op wanneer je deze tv's in het echt ziet.

Bonus: LG B4

Waarom staat hier een tv die we niet gezien hebben? Dat is simpel: onze verwachtingen voor de LG B4 zijn hooggespannen en de aanvullende info die we op CES kregen maakt hem alleen maar interessanter. We wisten al dat de LG B4 dezelfde processor en beeldverwerking krijgt als de LG C3, vier HDMI-poorten met 4K/120Hz-ondersteuning zal hebben en beschikbaar zal zijn in een kleiner formaat (48 inch).

Als dat nog niet genoeg waar voor je geld is, dan zal je blij zijn met dit nieuws. LG heeft namelijk aangegeven dat de LG B4 helderder zal zijn. Opnieuw weten we niet exact hoe helder, maar we vermoeden dat hij in de buurt zal komen van de LG C3 van vorig jaar.

Tijdens onze review van de LG B3 hebben we ongeveer 650 nits gemeten. Als LG dat kan opkrikken naar de 800 nits die we bij de LG C3 hebben gemeten en dezelfde prijs kan aanhouden, dan wordt dit misschien wel de beste OLED TV voor mensen met een lager budget.