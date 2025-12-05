Net een nieuwe tv gekocht tijdens Black Friday? Zo haal je er het meeste uit

Tijdens Black Friday zijn er altijd wel weer leuke aanbiedingen te vinden op allerlei verschillende tv's. Dat was ook dit jaar weer het geval en er is dus een grote kans dat je wel een leuk model hebt gevonden als je op zoek was naar een nieuwe tv.

Waarschijnlijk ben je inmiddels dan ook al lekker aan het genieten van je nieuwe tv. Of je nou een van de beste OLED TV's, een mini-LED TV of gewoon een wat simpeler (Q)LED-model hebt gekocht, er is altijd nog wel iets dat je kan doen om te zorgen dat je echt het meeste uit je tv haalt.

Hieronder hebben we daarom een aantal tips voor je om precies dat te doen. Misschien ben je al bekend met sommige van deze praktijken, maar het is natuurlijk verleidelijk om de tv gewoon aan te zetten en niets meer aan te passen als alles er wel redelijk goed uit lijkt te zien. Met een klein beetje extra moeite zorg je er echter voor dat je een nog beter beeld krijgt en een nog gebruiksvriendelijkere ervaring.

Kies de juiste beeldmodus

Een van de simpelste aanpassingen waarmee je een grote impact op de beeldkwaliteit kan hebben, is het veranderen van de beeldmodus die je tv gebruikt. Meestal zijn er in ieder geval vier modi om uit te kiezen op moderne tv's (en waarschijnlijk vaak nog meer): Standaard, Levendig/Dynamisch, Film/Cinema/Bioscoop en Filmmaker Mode. Vaak is er ook nog een losse Game-modus, maar die kan je meestal ook automatisch laten inschakelen als de tv detecteert dat je een console gebruikt.

Op het moment dat je je tv uit de doos haalt, zal hij waarschijnlijk automatisch op Standaard of Levendig staan. Die modi zien er mooi kleurrijk en fel uit in de showroom en lijken op het eerste gezicht misschien ook prima, maar ze bieden niet echt de meest natuurlijke beelden. Smaken verschillen natuurlijk, dus als je echt een grote fan bent van Standaard, blijf het vooral gebruiken, maar voor de beste, meest accurate beeldweergave bij het bekijken van films en series zijn de Film- en Filmmaker-modi de beste opties.

Filmmaker Mode is de modus die filmmakers (verrassing!) over het algemeen zullen aanbevelen, want de modus is ook ontwikkeld met behulp van verschillende bekende filmmakers en geeft deze creatievelingen meer input over hoe hun films er in jouw woonkamer uitzien. Zo kan je dankzij de Filmmaker Mode de volgende tip ook overslaan. Als je een tv met een flink hoge helderheid hebt, of jouw thuisbioscoopsetup in een ruimte staat die je heel goed kan verduisteren, dan is deze modus wel echt de meest accurate modus.

Het probleem met Filmmaker Mode is echter dat beelden er hier vaak vrij donker uitzien. Dat is vooral overdag met felle verlichting om je heen niet ideaal. De Film-modus is dan een goed alternatief. Deze levert nog steeds meestal redelijk accurate beelden, maar weet vaak wel merkbaar meer helderheid te bieden. Over het algemeen is dit dan ook misschien de beste optie voor de meeste mensen.

Je moet misschien even wennen dat alles er wat minder kleurrijk uitziet, maar dat komt omdat de Standaard- en Levendig-modi vaak juist flink oververzadigd zijn. Als je er eenmaal aan gewend bent, merk je wel dat kleuren er beter uitzien en je meer details ziet dankzij een beter contrast.

De andere modi zijn niet per se meteen nutteloos. Als je namelijk bijvoorbeeld sportwedstrijden gaat kijken, zou je wel eventueel even over kunnen schakelen naar Standaard of Levendig. De bewegingsbewerkingsopties die we hieronder wat meer zullen bespreken, kunnen bij sport (met veel snelle bewegingen) juist wel fijn zijn.

Zet bewegingsverwerking uit

Als je de Filmmaker Mode dus gebruikt, heb je geen last van onnodige beeldverwerking zoals 'motion smoothing', waarbij de tv kunstmatige frames toevoegt om beelden er soepeler uit te laten zien. Filmliefhebbers en filmmakers zijn over het algemeen geen fans van deze toegevoegde effecten en daarom worden ze in de Filmmaker Mode automatisch uitgeschakeld. Bij andere modi moet je het waarschijnlijk zelf uitzetten.

Waarom wil je dit uitzetten? Nou, dit soort bewegingsverwerkingsopties voor soepelere beelden zorgen meestal voor het 'soap-opera-effect'. Het geeft volgens velen een beetje een goedkoop en te scherp effect aan films en series.

Een aantal jaar geleden legden Tom Cruise en Christopher McQuarrie (regisseur van onder andere de laatste drie Mission: Impossible-films) kort in het filmpje hieronder het probleem met motion smoothing uit:

Ook als je kiest voor de Film-modus is het dus aan te raden om even in de instellingen te checken of deze optie uitgeschakeld staat. Verschillende merken geven deze instelling verschillende namen, dus zoek naar termen zoals 'Tru(e)Motion', 'Clear Motion', 'Auto Motion Plus', 'MotionFlow' of gewoon motion smoothing, en zet deze uit wanneer je gewoon naar films en series kijkt.

Misschien vind je het vervolgens ook niet echt meer nodig om het bij andere content zoals sportwedstrijden nog aan te zetten, maar dat is wel meer waar het voor bedoeld is. Wanneer het dus weer tijd is voor het volgende EK of WK, kan je altijd de optie weer even aanzetten als je sport toch prettiger kijken vindt met motion smoothing.

Duik eens in de instellingen

Je moet misschien sowieso dus even in de instellingen duiken om bewegingsverwerking uit te zetten en als je daar toch bent, raden we je aan om eens een keer gewoon alle menu's te doorlopen.

Zo leer je niet alleen een beetje waar je de belangrijkste instellingen kan terugvinden, maar kom je eventueel ook nog handige instellingen tegen die jouw (kijk)ervaring kunnen verbeteren.

Soms zijn er meer dingen te vinden dan alleen motion smoothing die je misschien liever uit wil zetten. Zo plaatst LG bijvoorbeeld tegenwoordig advertenties op de homepagina van zijn webOS-platform. Daar valt veel over te zeggen, maar we halen het hier aan omdat je via de instellingen deze reclames bijvoorbeeld ook uit kan zetten. Deze specifieke instelling vind je bij Algemeen > Systeem > Aanvullende instellingen > Startpagina-instellingen. Het gaat hier om de functie 'Home-promotie'.

Als je een keertje de instellingen van jouw nieuwe tv doorloopt, kom je mogelijk meer van dit soort dingen tegen die je meteen even kan aanpakken, voordat je je jarenlang onnodig stoort aan bijvoorbeeld advertenties op je homescherm. Daarnaast kan je ook juist handige features tegenkomen waarvan je misschien niet eens wist dat ze bestonden. Voor gamers is het ook handig om te checken of belangrijke instellingen zoals de Game Mode, VRR en ALLM actief zijn.

Bij een goed beeld hoort ook een goed geluid

Deze laatste tip vereist (helaas) misschien nog een extra investering, maar is op de lange termijn zeker de moeite waard. Als je net een mooie nieuwe tv hebt gekocht, is het namelijk in de meeste gevallen zonde om gewoon naar het ingebouwde geluid van die tv te luisteren.

Sommige (premium) tv's van merken zoals Sony, Panasonic, Philips en Hisense bieden nog een verrassend goed ingebouwd geluid, waardoor het misschien minder snel nodig is om het geluid van je thuisbioscoopsetup een upgrade te geven. Toch is het ergens juist bij tv's met een fantastische beeldkwaliteit jammer als de geluidskwaliteit niet op hetzelfde niveau zit.

We raden je dus zeker aan om toch ook je audiosetup naar een hoger niveau te tillen door een van de beste soundbars (of een uitgebreid speakersysteem, maar dat is voor velen minder praktisch) aan te schaffen.

De meeste moderne tv's zijn zo dun dat er nooit echt een heel indrukwekkend geluidssysteem in verwerkt kan worden. Het is natuurlijk prima om met ingebouwd geluid te beginnen, zeker als je net veel geld aan een nieuwe tv hebt uitgegeven, maar op de lange termijn zorgt een betere audiosetup toch ook echt voor een veel betere ervaring.

Als je geniet van de prachtige 4K HDR-beelden die films en series op je nieuwe tv weten te bieden, dan zal je ongetwijfeld nog meer van die films en series genieten als een goede Dolby Atmos-soundbar (voor het beste effect met achterspeakers) je nog meer in de actie plaatst. Een goed geluidssysteem voor bij je tv brengt jouw thuisbioscoopsetup net weer wat dichter bij een echte bioscoopervaring.