LG's volgende OLED TV's hebben supersnelle Bluetooth

LG's volgende generatie van OLED TV's zal ondersteuning hebben voor Bluetooth 'Ultra-Low Latency' (ULL) om te zorgen voor de beste gaming-prestaties. Het bedrijf werkt samen met de chipfabrikant MediaTek en de gaming-hardware-experts bij Razer om 's werelds eerste Bluetooth ULL-controller te creëren. Deze moet een "game-changing" input lag van maar 1ms leveren (via FlatpanelsHD).

Dat betekent niet dat je moet verwachten dat de LG G5 straks een vervanger is voor je PS5. Zelfs de beste tv's beschikken niet over de krachtige hardware die nodig is voor het soort game-ervaringen die een console kan bieden. De controller moet echter wel zorgen voor een responsievere ervaring bij cloud gaming via platformen zoals Nvidia GeForce Now en Amazon Luna op LG's webOS.

LG toonde de nieuwe controller tijdens zijn 'webOS summit' van deze maand. De controller werd hier gedemonstreerd bij verschillende cloud games, waaronder vecht-, race- en first-person shooter-spellen. De technologie die de controller gebruikt zal deel zijn van de MediaTek MT7921-chip die LG van plan is om te gebruiken in zijn tv's van volgend jaar.

LG deelde een afbeelding van een prototype tv met de nieuwe hardware, maar we weten nog niet of dit een vroege versie van de LG C5 of G5 is.

(Image credit: LG)

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de nieuwe MediaTek-chip voor deze test aan een bestaand model is toegevoegd. Het design van de tv hierboven (en dan vooral het kleine uitsteeksel in het midden onderaan) lijkt erg op dat van de LG C4. Hieronder zie je een afbeelding van de C4 om ze te kunnen vergelijken.

(Image credit: LG)

Natuurlijk kan dit ook een prototype van de C5 zijn. Misschien behoudt LG hetzelfde fysieke design voor zijn modellen van volgend jaar. Dat zou ook niet de eerste keer zijn. Voor nu gokken we echter dat deze mysterieuze tv gewoon een model is dat even voor deze demo in elkaar is gezet uit verschillende bestaande onderdelen en niet een vroege versie is van een model van 2025.

LG TV's worden beter voor gamers

Naast de release van zijn eigen controller, lanceert LG ook een certificatieprogramma, zodat ook third-party controllers van andere fabrikanten ondersteund kunnen worden. Dat betekent dat je straks als het goed is kan kiezen uit verschillende controllers die allemaal gecertificeerd zijn en naadloos samen zullen werken met webOS TV's. Razer is gezien deze samenwerking natuurlijk de eerste fabrikant die de certificatie heeft gekregen.

LG zegt dat het webOS "het ultieme gaming-platform voor elk type gamer" wil maken en de Bluetooth ULL-technologie zal aanwezig zijn op zijn OLED en QNED TV's van 2025 die gefocust zijn op gaming. Dat betekent dat het gaat om tv's met refresh rates van 120Hz een hoger. Dezelfde chip die Bluetooth ULL mogelijk maakt, zal ook ondersteuning bieden voor Wi-Fi 6 en moet dus snelle, stabiele en low-latency gaming mogelijk maken.

LG is niet de enige tv-fabrikant die zich focust op gaming. Samsung heeft bijvoorbeeld ook zijn Samsung Game Hub en hier vind je een streaming-app die je (nog) niet bij LG terugvindt: de Xbox-app voor Xbox Cloud Gaming. Microsoft heeft tot nu toe zijn Xbox-app voor tv's alleen nog maar beschikbaar gemaakt op smart tv's van Samsung en op Amazon Fire TV's. Daar zal ongetwijfeld nog wel verandering in komen, want Microsoft heeft duidelijk gemaakt dat het 'cross-platform' cloud gaming als een groot onderdeel van de toekomst van Xbox ziet.