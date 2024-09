LG-tv's tonen voortaan reclame op screensavers: zo zet je het uit

LG-tv's, inclusief de premium OLED-modellen, zullen vanaf nu screensaver-advertenties weergeven. Zoals FlatpanelsHD heeft gemeld, zullen LG-tv's vaak een advertentie weergeven voordat de screensaver geactiveerd wordt. Tijdens hun review van de LG G4 heeft FlatpanelsHD bijvoorbeeld een advertentie gezien voor LG's eigen LG Channels-dienst.

Toen ze dieper groeven naar de bron van deze advertenties, zag FlatpanelsHD een artikel van LG Ad Solutions getiteld "Screensaver Ads Are In Fact Effective" en als we verder lezen in het artikel, zien we dat LG Ads een stijging van 2,9 procent in merkbekendheid heeft ondervonden en dat dit full-screen advertentieformaat effectief gebruik heeft gemaakt van ongebruikte schermtijd om de merkzichtbaarheid te vergroten. Er wordt ook gesuggereerd dat dit niet alleen LG-gerelateerde advertenties zullen zijn, maar mogelijk ook advertenties van derden.

Het lijkt er dus op dat deze advertenties in de toekomst een vast onderdeel van LG's strategie zullen zijn. Gelukkig is er een manier om ze uit te schakelen.

(Image credit: Future)

Ga weg reclame!

Om de screensaver-advertenties op je LG-tv uit te schakelen, ga je naar Instellingen > Algemeen > Systeeminstellingen > Extra instellingen en dan zou je het menu in de afbeelding hierboven moeten zien. Ga naar de optie "Screen Saver Promotion" (aangeduid in de afbeelding hierboven) en schakel deze uit.

Het is wel zo handig dat deze advertenties uitgeschakeld kunnen worden in een jaar waarin advertenties op smart tv's de standaard worden. Of het nu gaat om YouTube's opdringerige advertenties op het pauzescherm om gebruikers een abonnement op premium te laten nemen of Amazon die full-screen advertenties op screensavers weergeeft, fabrikanten van tv's en smart tv-platforms proberen voortdurend manieren te vinden om lege ruimte op tv's te vullen.

Advertenties worden een onderdeel van ons dagelijks leven. Streamingdiensten beginnen met abonnementen die advertenties bevatten en in het geval van Prime Video moet je extra betalen om ze uit te schakelen zonder ander extra voordeel.