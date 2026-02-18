Ik verving mijn drie jaar oude OLED TV door een mini-LED TV: dit waren de grootste verschillen

De zoektocht naar een nieuwe tv in 2026 is complexer dan ooit. Er zijn zoveel verschillende soorten schermen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Over het algemeen is OLED nog steeds de beste keuze, vooral als je het budget hebt voor een topmodel zoals de Philips OLED910 of Samsung S95F.

Niet iedereen heeft dat budget en dan kom je al gauw terecht bij mini-LED TV's. Dit type tv's is de voorbije jaren sterk in prijs gedaald, terwijl de beeldkwaliteit zich steeds meer kan meten met OLED. Ik nam de proef op de som en verving mijn drie jaar oude OLED TV, een Philips OLED807, door een recente mini-LED TV, de TCL C7K.

Appels met peren vergelijken

De Philips OLED807 uit 2022

In zekere zin ga ik hier appels met peren vergelijken. De Philips OLED807 van 55 inch kostte bij de lancering in 2022 namelijk 1.999 euro en de TCL C7K van 55 inch kostte 899 euro bij de lancering in 2025.

Ik begin met de gelijkenissen (en dat zijn er niet veel). Beide tv's gebruiken Google TV als smart tv-platform en daardoor heb je geen Chromecast of Google TV Streamer nodig. Verder zijn het beide 4K-tv's met een hoge refresh rate (120Hz voor de Philips en 144Hz voor de TCL) en ondersteuning voor zowel Dolby Vision als HDR10+ en zelfs Dolby Atmos.

Al het andere verschilt sterk. De Philips OLED807 gebruikt een OLED-EX-paneel, dat iets helderder is dan een standaard W-OLED-paneel, en nu nog steeds gebruikt wordt in middenklasse OLED TV's van Philips. De TCL C7K heeft daarentegen een QD-mini-LED-paneel. Die QD vooraan staat voor quantum dot en wil zeggen dat er een extra schermlaag is aangebracht die zorgt voor levendigere kleuren. Daarnaast is de helderheid van de TCL C7K aanzienlijk hoger, wat ook een inherente eigenschap is van mini-LED.

De TCL C7K uit 2025

Een groot voordeel van Philips-tv's is natuurlijk Ambilight. Deze lampjes aan de zijkanten van de tv passen hun kleur aan op basis van de content op het scherm zodat het scherm groter lijkt. Dit effect is vooral goed merkbaar als de tv voor een witte muur staat. De Philips OLED807 heeft Ambilight aan drie zijdes (alleen niet aan de onderkant) en dat is nu nog steeds zo in deze serie.

Een pluspunt in het voordeel van de goedkopere TCL C7K is de aanwezigheid van vier HDMI 2.1-poorten. Dit is vooral belangrijk voor gamers met meerdere consoles en/of een gaming pc, aangezien alleen een HDMI 2.1-poort een signaal van 4K/120Hz (of 144Hz in dit geval) kan doorsturen. De Philips OLED807 heeft slechts twee HDMI 2.1-poorten. In beide gevallen is de eARC-poort voor soundbars ook een van deze twee HDMI 2.1-poorten. Als je een soundbar hebt, is er nog maar één vrije HDMI 2.1-poort in de Philips. Wie dan twee gameconsoles heeft, zoals een Switch 2 en PS5, zal voortdurend de HDMI-kabels in en uit moeten trekken voor de optimale game-ervaring.

Een laatste puntje is het ingebouwde geluid. De Philips OLED807 heeft een 2.1-kanaals audiosysteem met een vermogen van 70W, terwijl dit een 6.2.2-kanaals systeem met een vermogen van 60W is bij de TCL C7K. Hoewel die 6.2.2 kanalen aantrekkelijk klinken, is het vermogen hier het belangrijkste cijfer en op dat vlak doet Philips het (in theorie) beter.

Belangrijkste verschillen in de praktijk

(Image credit: Future)

De verschillen in specificaties zeggen niets over de verschillen in de praktijk en het belangrijkste is natuurlijk de beeldkwaliteit. Hier was ik heel aangenaam verrast door de TCL C7K, vooral bij films en series in Dolby Vision. Via het snelmenu kon ik snel wisselen tussen voorinstellingen van Dolby Vision en dat had over het algemeen goede resultaten. In de animatiefilm Elemental waren de kleuren van het vuur dieprood en oranje, terwijl de groene huid van Elphaba in Wicked ook precies de juiste tint had. Ondanks de lagere piekhelderheid van de Philips OLED807 was de kleurenweergave net zo levendig.

Een belangrijk verschil tussen deze twee tv's zijn de kijkhoeken. Als je recht voor beide tv's zit, zijn ze aan elkaar gewaagd qua beeldkwaliteit. Zodra ik echter schuin voor de TCL C7K ging zitten, merkte ik dat de kleuren minder levendig werden en ook het contrast slechter werd. Zelfs bij nieuwe mini-LED TV's blijven deze kijkhoeken een probleem en dat ligt niet aan TCL, want dit is gewoon een minpunt van mini-LED.

(Image credit: Future)

Het contrast is een ander punt waarop mini-LED slechter scoort dan OLED. Zelfs een drie jaar oude OLED TV zoals de Philips OLED807 weet nog steeds een beter contrast te bieden dan de TCL C7K. Voor een mini-LED TV in deze prijsklasse biedt de TCL C7K een uitstekend contrast met beperkte blooming. Blooming verwijst trouwens naar het fenomeen waarbij lichte delen van het beeld wat lijken te "lekken" in donkere delen. Vooral bij heel donkere content, zoals de afleveringen van Agatha All Along die zich in het bos van The Witches' Road afspelen, merkte ik toch dat de Philips OLED807 beter presteert en meer details behoudt.

Tijdens Agatha All Along werd één groot minpunt van de Philips OLED807 heel erg duidelijk en dat is de beperkte helderheid. Ik begon de aflevering te kijken toen er buiten nog wat licht scheen en met open gordijnen was er haast niets te zien van alle scènes in het donkere bos. Nadat ik wat verschillende beeldinstellingen had geprobeerd, was de conclusie dat er geen optie was die het contrast en de kleuren goed behield terwijl ik ook daadwerkelijk kon zien wat er gebeurde. Een volledig verduisterde ruimte is hier dus een must bij bepaalde films en series. Hoewel het contrast van de TCL C7K slechter was, kon ik op deze tv wel iets beter zien wat er gebeurde in deze scènes.

Ten slotte haal ik het geluid nog even kort aan. Hoewel de TCL C7K een 6.2.2-kanaals audiosysteem heeft en de Philips OLED807 een 2.1-kanaals systeem, scoren ze beide even "goed" op het vlak van ruimtelijke audio. De positionering van geluid voelt vrij beperkt aan en geen van beide komt in de buurt van een soundbar. De basweergave van de Philips OLED807 was wel iets beter.

We zijn op het punt gekomen dat middenklasse mini-LED TV's zich kunnen meten met middenklasse OLED TV's van enkele jaren geleden en ze zelfs overtreffen op sommige vlakken. Voor gamers is de TCL C7K bijvoorbeeld de betere aankoop, zelfs als je hem vergelijkt met de Philips OLED810 uit 2025.

OLED blijft wel onovertroffen op vlak van contrast, kijkhoeken en kleurenweergave. Je moet natuurlijk wel wat kunnen zien om hiervan te genieten en daar gooit de beperkte helderheid van (oudere) OLED TV's roet in het eten. Als je je tv in een felverlichte kamer plaatst en die niet volledig kan verduisteren, is een mini-LED TV wellicht de betere keuze.